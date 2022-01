Cavitazione medica: il metodo MedikalBeauty per ridurre le adiposità localizzate

Nonostante un’alimentazione controllata e uno stile di vita attivo, molte donne non riescono ad eliminare tutte le imperfezioni del corpo, tra le più difficili da sconfiggere ci sono le adiposità localizzate, che compaiono tipicamente su culotte de Cheval, glutei o addome. Queste problematiche stimolano la formazione di cellulite, grasso localizzato, pelle a buccia di arancia e altre imperfezioni estetiche.

Fortunatamente, oggigiorno per ottenere un fisico modellato è possibile affidarsi con successo alla medicina estetica. In Italia ci sono numerosi centri medici che, grazie a strumenti all’avanguardia e personale medico competente, propongono a pazienti i migliori trattamenti di medicina estetica. Tra questi, spicca MedikalBeauty Institute che propone anche l’innovativo trattamento di lipocavitazione medica, che permette di eliminare le adiposità grazie all’uso degli ultrasuoni. Il dottor Andrea Lodi di MedikalBeauty illustra in cosa consiste la cavitazione e come viene effettuata presso il centro medico.

Cos’è la cavitazione?

Si tratta di un trattamento che si applica nella medicina estetica e permette di lavorare su alcune zone del corpo dove si concentra un alto numero di cellule adipose. La cavitazione consente, appunto, di eliminare definitivamente le cosiddette adiposità.

Si effettua passando ripetutamente un manipolo sulla zona circoscritta dove si presenta l’adiposità localizzata. La lipocavitazione rompe la cellula adiposa che si trasforma in acqua. Quindi, subito dopo il trattamento si effettua il linfodrenaggio, manuale o meccanico, scelto su misura, che favorisce l’eliminazione dell’acqua prodotta.

Inoltre, per avere risultati ancora più efficaci e durevoli, non può mancare il supporto di un nutrizionista, che fa parte dell’equipe dei centri medici MedikalBeauty. Insieme alla paziente studia un piano alimentare che favorisca sia la lipolisi che la diuresi. Naturalmente, per migliorare ancora di più i risultati bisogna fare attività fisica e avere uno stile di vita attivo. Queste attività, effettuate dopo il trattamento, consentono di eliminare i liquidi prodotti dalla distruzione delle cellule adipose.

Quali sono le zone più esposte e come agisce la cavitazione?

Le parti più esposte sono quelle relative ai fianchi, in particolare le culotte de Cheval, la parte localizzata nella zona esterna del gluteo, poi l’interno braccia, le maniglie dell’amore e anche l’addome. Quando nei nostri centri lavoriamo su queste zone con la lipocavitazione medica notiamo risultati fin dalla prima seduta. Ciò avviene perché proponiamo trattamenti drenanti total body personalizzati, quindi studiati in base alle necessità del paziente o della paziente.

È opportuno sottolineare che presso MedikalBeauty Institute si effettuano esclusivamente trattamenti di cavitazione medica, che funzionano ad ultrasuoni a bassa frequenza, che penetrano in profondità arrivando al tessuto adiposo. Non bisogna confondere, questo tipo di trattamento con la cavitazione estetica, che invece agisce sullo strato più superficiale della pelle, perché gli ultrasuoni autorizzati per Legge sono quelli ad alta frequenza e non oltrepassano la barriera cutanea, non arrivando così al cuore del tessuto adiposo.

Grazie ai trattamenti di lipocavitazione medica, invece, si riesce a ridurre il tessuto adiposo di circa 1 centimetro per ogni applicazione.

Davvero incoraggiante! Ma ci sono delle controindicazioni relative alla cavitazione medica?

Le persone che hanno patologie metaboliche diagnosticate come il diabete, disfunzioni della tiroide, ma anche patologie del fegato o renali gravi. Infatti, prima di sottoporsi a qualsiasi trattamento è cruciale sottoporsi a un consulto medico ed effettuare una serie di analisi specifiche.

Presso i centri MedikalBeauty è possibile trovare medici e professionisti con ampie competenze, che fin da subito accolgono la paziente e la accompagnano attraverso un percorso di salute e benessere, ancor prima di mero modellamento fisico.

Per scoprire il centro più vicino e tutti i trattamenti pensati per la cura e il benessere del corpo è possibile collegarsi al sito web ufficiale di MedikalBeauty Institute.