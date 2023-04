Mina e Corrado Pani, un amore scandaloso

Fonte: Getty Images L'amore tra Mina e Corrado Pani

Una donna decisa, carismatica e coraggiosa: Mina ha affascinato con la sua voce intere generazioni. Acclamata dal pubblico fin dagli esordi, la diva per eccellenza ha fatto la storia della tv italiana, ma suo malgrado è stata al centro di numerosi gossip a causa delle sue storie d’amore in particolare quella con Corrado Pani.

In un’Italia ancora troppo conservatrice la voglia di innamorarsi e di vivere l’amore liberamente non veniva accettata, ma nonostante questo Mina non ha mai fatto un passo indietro rimanendo fedele a sé stessa e a quello che provava nel profondo.

L’amore che ha scandalizzato l’Italia

Mina e Corrado si incontrano per la prima volta in un ristorante a Roma e tra i due subito scatta l’amore: niente di strano se non fosse che lei ha 22 anni e lui ne ha 26 ed è sposato con la collega Renata Monteduo. In realtà i due erano separati da circa un anno quando Corrado conosce Mina, ma in un’Italia in cui il divorzio ancora non esisteva, agli occhi di tutti erano ancora marito e moglie.

Si sa che l’amore non conosce barriere e soprattutto leggi, quindi Mina e Corrado non vogliono nascondere quello che provano. Il loro sentimento puro, agli occhi dell’opinione pubblica è considerato scandaloso. Alla tigre di Cremona, viene rimproverato di essere sfacciata, di non fare nulla per nascondere il suo legame con un uomo sposato.

Nonostante le critiche la relazione tra Mina e Corrado continua a gonfie vele e viene cementata dalla nascita di un figlio, Massimiliano, nato il 18 aprile 1963. Inizialmente la coppia decide di far venire al mondo il bambino in Inghilterra perché in Italia Corrado è un uomo sposato e non potrebbe riconoscerlo. L’attenzione morbosa nei confronti della coppia però manda in fumo i loro piani. La stampa scopre che Mina è incinta quindi il bambino nasce in Italia e viene riconosciuto solo dalla madre adottando il cognome Mazzini.

Gli anni della difficoltà e della rinascita

Quello che doveva essere il periodo più felice per la cantante si rivela il più difficile. Le interviste rilasciate per difendersi e difendere il suo amore non sono sufficienti a schivare critiche e attacchi. La coppia e il bambino sono costretti a vivere in albergo: la legge di allora considerava concubinato la relazione di una donna con un uomo sposato se avessero abitato nella stessa casa.

La vita in albergo è l’unica soluzione per evitare la condanna a due anni di carcere, ma per Mina questa soluzione è umiliante. Fortunatamente la cantante riesce a contare sull’affetto del suo pubblico che continua ad acclamarla ai concerti e di tutti quelli che sentono il desiderio di cambiare la società. Molti sostengono le sue scelte perché la considerano una donna coraggiosa che sta anticipando i tempi.

Come era scoppiato, così l’amore tra Corrado e Mina finisce improvvisamente, nel 1967 i due si lasciano perché la cantante si innamora di Augusto Martelli. La tigre di Cremona ha continuato a mietere successi e ad essere acclamata, dimostrando che un sentimento può essere più forte di tutto, ma soprattutto di essere una donna indipendente e libera, quello che è ancora oggi.