Single e felici: la lezione di Charlize Theron

Di lei sappiamo che è una donna forte e tenace, impegnata politicamente e socialmente. Sappiamo che è tostissima, dato che da sola cresce i suoi due bambini adottivi e che è un’attrice straordinaria e bellissima, ça va sans dire. Forse, però, non tutti sanno che Charlize Theron è anche una donna single, che rivendica a pieno il suo status.

“Single e felice”, così si dichiara l’attrice e modella sudafricana naturalizzata statunitense a ogni intervista e apparizione pubblica. Sì perché ci tiene a precisare che la sua è una scelta, o meglio uno status, che non ha assolutamente intenzione di cambiare.

Ed è proprio dal suo modo di essere, e da quell’avverbio “felicemente” che tende sempre a sottolineare quando parla della sua vita sentimentale, che scaturisce una delle più importanti lezioni per le donne single. Perché lei non ha chiuso le porte in faccia all’amore, anzi è pronta ad accoglierlo nella sua vita, a patto che la persona che arrivi possa solo migliorarla. Altrimenti, “resto single”.

Iconico è il discorso Charlize Theron tenuto durante lo show online dell’amica e collega Drew Barrymore. In quell’intervista-dialogo tra amiche, con le sue parole, l’attrice ha scardinato la figura del principe azzurro, così come la convinzione che per essere felici abbiamo bisogno di avere un uomo accanto.

“Mi trovo a un punto della mia vita in cui amo quello che ho. Chi ne entra a far parte, deve arrivare con tanta roba. Se vuole entrare nel mio mondo, deve farlo per migliorarlo”, ha detto l’attrice. “Addizione e non sottrazione” ha puntualizzato la Barrymore, trovando Charlize assolutamente d’accordo.

“Sono aperta a fare nuove conoscenze” – ha ammesso poi l’attrice – “proprio poco fa stavo discutendo a proposito di un tipo che era davvero sexy, ma se mi devo impegnare con qualcuno, questo qualcuno deve venire per alzare l’asticella della mia felicità, perché non accetterei niente di meno”.

Parole, queste, di una donna che nonostante sia stata la protagonista di diversi film romantici, ha compreso bene che quella del principe azzurro è solo una finzione, così non lo ha mai aspettato. E, anzi, ha fatto molto di più: ha lavorato sulla sua autostima e sulla sua indipendenza. E ora si basta da sola.

Ed è da Charlize Theron che dovrebbero prendere esempio tutte le donne single, perché è sua la lezione più importante, quella di affrontare la solitudine senza paura, di amare prima noi stesse, e poi gli altri, e di non accontentarci mai.