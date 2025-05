Questo robot da cucina ti svolta ogni pasto e ora ha uno sconto esagerato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Ricetta preparata con robot da cucina

Non ami cucinare, ma adori organizzare cene in famiglia? Sei a dieta e non hai tempo di preparare i pasti? Questo robot da cucina è la svolta per cucinare in modo veloce e sano, preparando tantissime ricette deliziose.

Perfetto per chi è sempre di corsa o per chi non ama molto mettersi ai fornelli, è un elettrodomestico che non dovrebbe mai mancare in casa.

Oggi trovi uno dei top di gamma, il robot da cucina Moulinex, ad un prezzo scontatissimo. Lo paghi quasi la metà e ti porti a casa un elettrodomestico di cui non potrai più fare a meno!

Offerta Robot da cucina Moulinex Robot da cucina con 19 modalità di cottura

Con lo sconto del 30% infatti costa meno di 800 euro e ti permetterà di preparare pasti completi dall’antipasto sino al dessert. Questo elettrodomestico infatti ha ben 19 programmi di cottura automatici, oltre ad una modalità manuale per cucinare, cuocere, mescolare. E ancora: rosolare, impastare e cuocere al vapore!

Sul touchpad si possono seguire le ricette passo dopo passo, grazie a video tutorial semplicissimi da seguire. In più grazie all’app è possibile personalizzare le ricette, rendendole su misura in base alle esigenze.

Il bello è che con questo robot da cucina puoi preparare davvero i pasti per tutta la famiglia…e non solo! Il recipiente infatti ha una capacità di 3 L e può preparare piatti anche per 10 persone.

Cosa si può fare con il robot da cucina

Ma cosa si può fare con il robot da cucina e perché piace così tanto? La risposta è: tutto. O quasi! Parliamo infatti di un elettrodomestico completo che non solo impasta, frulla e trita, ma è perfetto per cucinare ricette intere dall’inizio alla fine proprio come faresti tu, utilizzando però strumenti e apparecchiature differenti.

Offerta Robot da cucina Moulinex Robot da cucina con 19 modalità di cottura

Praticamente è come avere uno chef personale in casa: tu scegli la ricetta, poi metti gli ingredienti e imposti con il touchpad l’elettrodomestico e il gioco è fatto! Con questo robot da cucina puoi preparare, ad esempio, un delizioso purè senza grumi e perfetto, ma anche impastare farina, acqua e lievito per preparare la pizza fatta in casa oppure il pane.

Hai voglia di burger? Bene! Il robot da cucina ti prepara direttamente a casa i panini proprio come li mangeresti al ristorante! E cuoce pure gli altri ingredienti. Puoi sfruttarlo per preparare l’impasto di una torta che sarà semplicemente deliziosa oppure chiedere il suo aiuto per realizzare qualsiasi salsa, dal ketchup alla maionese, passando per il guacamole o la besciamella.

Il bello di un elettrodomestico così è che non ci sono limiti! Se hai organizzato una cena con amici oppure con la famiglia potrai chiedergli di preparare tutto, dall’antipasto fino al dolce.

Ragù di carne, pesto, sugo alle noci o salsa al pomodoro, cacio e pepe o amatriciana: il robot da cucina prepara qualsiasi sugo ti venga in mente per la tua pasta. Prepara anche deliziosi risotti (alla milanese, con la zucca o con i funghi), polpette e polpettoni. E poi ancora: smoothies se sei a dieta, yogurt, sorbetti e gelati.

Offerte, elettrodomestici utili e furbi, novità: tutto lo shopping intelligente per la casa lo trovate sul canale Telegram dedicato!