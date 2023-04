Come preparare una frittata senza uova

Fonte: Shutterstock

La frittata è un piatto molto versatile, perché permette di risolvere un pranzo o una cena all’ultimo momento e che si presta ad essere personalizzato in base ai propri gusti. Per alcune persone, la frittata tradizionale con uova rappresenta un problema a causa di intolleranze alimentari o di specifiche scelte etiche. In questo caso, la soluzione ideale è quella di preparare una frittata senza uova utilizzando ingredienti alternativi.

Sempre più persone seguono un’alimentazione vegana e la cucina si arricchisce ogni giorno di ricette alternative che, pur assomigliando molto ai piatti a cui si ispirano, non contengono ingredienti eticamente poco sostenibili. La frittata senza uova è uno di questi piatti e ti stupirai di quanto sia buona e semplice da preparare.

Puoi cucinare la frittata senza uova anche solo per variare la tua alimentazione e per sperimentare una nuova ricetta, così da stupire eventuali ospiti che non mangiano alimenti di derivazione animale.

Ricetta frittata senza uova

Per preparare una frittata vegana in genere si usa la farina di ceci che, mescolata con l’acqua, riesce a dare una consistenza e un aspetto molto simile a quello delle uova. Con questa base si possono preparare una varietà infinita di frittate, aggiungendo verdure a piacere.

Se, invece, vuoi solo una variante senza uova ma mangi alimenti di origine animale, puoi aggiungere pezzetti di formaggio, pancetta, salsiccia o salumi vari.

Ingredienti frittata senza uova

Per preparare una frittata senza uova per 2 persone avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di farina di ceci

250 ml di acqua

sale q.b.

pepe q.b.

olio q.b.

1 cucchiaino di curcuma

altre spezie a piacere

Puoi aggiungere, a seconda della stagione e dei tuoi gusti:

1 zucchina

1 cipolla

1 patata

Frittata senza uova con farina di ceci: preparazione

Per preparare la frittata senza uova con farina di ceci, mescola in una ciotola la farina di ceci con l’acqua, fino a ottenere un composto omogeneo.

Aggiungi la curcuma, il sale, il pepe ed eventuali altre spezie e mescola di nuovo. Lascia riposare per circa 30 minuti, durante i quali potrai dedicarti alla preparazione degli altri ingredienti.

Affetta la cipolla finemente, lava e taglia a cubetti piccoli sia la zucchina che la patata.

Scalda un filo d’olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente e fai appassire la cipolla. Aggiungi le patate e comincia a cuocere a fuoco medio, dopo 5 minuti aggiungi anche le zucchine e continua a cuocere per altri 10 minuti.

Versa il composto di farina di ceci e acqua nella padella con le verdure, copri col coperchio e cuoci a fuoco medio-basso.

Dopo circa 5 minuti, quando la frittata comincia a rapprendersi, puoi girarla con l’aiuto di un piatto o di un coperchio e cuocere anche l’altro lato per altri 5 minuti.

La frittata vegana con farina di ceci è pronta per essere trasferita su un piatto da portata, tagliata a fette e servita.

Frittata senza uova: varianti e alternative

Una volta trovata la tua ricetta base ideale per la frittata senza uova, puoi prepararla con altre verdure, come piselli, asparagi, spinaci, bietole, verza o porri. Puoi personalizzare la ricetta con i tuoi ingredienti preferiti, così come qualsiasi altra frittata. Puoi anche aggiungere erbe aromatiche come prezzemolo, basilico o timo per una frittata alle erbe dal sapore fresco e profumato.

Per una frittata senza uova con i funghi, taglia a fettine sottili i funghi e cuocili in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e aglio. Aggiungi il composto di acqua e farina di ceci e cuoci come la ricetta base.

Seguire un’alimentazione senza uova può sembrare limitante ma usando la fantasia e modificando gli ingredienti, puoi creare ogni volta una variante nuova e gustosa.

Frittata senza uova e senza farina di ceci

La farina di ceci è fondamentale nella ricetta della frittata senza uova. Se però non hai a disposizione questo ingrediente, puoi ugualmente provare a sostituirla con la farina di mais o la farina di riso. Tieni comunque presente che il risultato potrebbe essere molto diverso, così come l’apporto nutrizionale. Per ottenere una frittata senza uova che abbia la giusta consistenza e un gusto soddisfacente, puoi utilizzare la cosiddetta aquafaba, che non è altro che l’acqua di cottura di alcuni legumi, nella fattispecie ceci e fagioli cannellini.

L’aquafaba è un ingrediente molto presente nell’alimentazione vegana, sia per le preparazioni salate che per i dolci. La sua particolarità è quella di poter essere montata, per cui sostituisce le uova o gli albumi in tutte quelle ricette in cui è necessario ottenere un composto spumoso. Il suo sapore neutro e delicato, inoltre, non copre il gusto degli altri ingredienti, quindi è perfetta per qualsiasi preparazione.

Per preparare una frittata senza uova con acqua faba, basta montare una tazza di acqua di cottura dei legumi per qualche minuto e aggiungere 1/4 di tazza di latte vegetale (di mandorle o soia), mezzo cucchiaino di curcuma, sale, pepe e personalizzare con altri ingredienti a piacere, come per qualsiasi frittata.

Altri ingredienti con cui è possibile preparare una frittata senza uova

Oltre alla farina di ceci e all’aquafaba, puoi realizzare delle frittate senza uova anche con altri ingredienti. Il tofu, per esempio, è un alimento a base di soia presente in molte diete vegetariane e vegane e può sostituire le uova in alcune ricette. Per una frittata vegana, frulla nel mixer o mescola in una ciotola 150 grammi di farina integrale, 400 grammi di tofu, 100 ml di acqua, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe e 1 cucchiaio di lievito alimentare, per insaporire. Il composto sarà molto simile alle uova e potrai aggiungere gli altri ingredienti a piacere per completare la frittata.

Puoi cuocere la frittata senza uova anche in forno a 200 gradi per circa 20 minuti, a seconda della grandezza della teglia.

Al di là delle scelte etiche, preparare una frittata senza uova è una buona alternativa per variare la dieta. L’allergia alle uova è una delle allergie alimentari più comuni, e può causare sintomi come eruzioni cutanee, prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, addirittura shock anafilattico. Le frittate senza uova sono quindi un’ottima scelta per chi soffre di questa allergia o di altre intolleranze alimentari.