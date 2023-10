Come conservare la gelatina fatta in casa

Ottima per rivestire torte e crostate, la gelatina è semplicissima da preparare in casa: scopriamo tutti i trucchi per conservarla correttamente

Fonte: iStock Gelatina fatta in casa: come conservarla

Sicuramente l’avrete già usata in qualche ricetta: la gelatina è un addensante naturale, impiegato soprattutto nella realizzazione di buonissimi dolci (ma è possibile preparare con essa anche delle squisite pietanze salate). Non tutti sanno che farla in casa è facilissimo, e richiede solo pochi ingredienti che tutti abbiamo nella dispensa. La si può anche preparare in anticipo e poi tenere da parte per utilizzarla in un secondo momento, ma in questo caso è importante conservarla nella maniera corretta. Ecco come fare.

Cos’è la gelatina e a cosa serve

La gelatina alimentare, come già detto, è un addensante naturale: la più conosciuta è la colla di pesce, così chiamata perché un tempo veniva realizzata partendo dalle vesciche natatorie e dalla cartilagine dei pesci. La si trova in commercio sia in fogli che in polvere, ed è davvero molto facile da usare. Quella in fogli va dapprima messa a bagno in acqua fredda per almeno 10 minuti, quindi occorre strizzarla e farla sciogliere in un pentolino con latte o brodo (a seconda dell’uso, per ricette dolci o salate), mettendolo su un fornello a fiamma bassa. Quella in polvere, invece, la si mette in acqua lasciandola reidratare per circa 15 minuti, poi la si scalda a fiamma bassa e la si aggiunge al liquido da addensare.

Per cosa si usa la gelatina? Questo prodotto è molto utile per rendere più consistenti liquidi e creme, soprattutto in pasticceria – ma non solo. Ad esempio, la si impiega per rivestire crostate e torte, per preparare buonissimi aspic di frutta e gelatine da dessert, per addensare creme da usare come farcitura, per dare consistenza a mousse e trasformarle in ottimi budini. Per quanto riguarda le ricette salate più buone, la gelatina viene utilizzata per realizzare aspic con verdure, carne o pesce. Insomma, è un ingrediente assolutamente indispensabile in cucina e molto versatile. Perché non imparare a preparare dell’ottima gelatina fatta in casa? Vediamo come.

Come preparare la gelatina

Visto che si usa così tanto, è davvero comodo avere sempre della gelatina a portata di mano. E dal momento che prepararla in casa è facilissimo, conviene imparare la ricetta e non doversi più preoccupare di acquistarla al supermercato. Servono solo pochissimi ingredienti, che probabilmente avrete già in casa, e in pochi minuti la vostra gelatina sarà pronta. Per la versione dolce, prendete un pentolino e versate al suo interno 150 ml d’acqua. Aggiungete 50 gr di zucchero semolato e portate tutto sul fornello, a fiamma moderata, fino a bollore.

A questo punto, iniziate a girare con un mestolo affinché lo zucchero si sciolga completamente. In una ciotola, mettete un po’ di acqua e versate un cucchiaino di amido di mais, conosciuto anche come maizena. Questo ingrediente è fondamentale, perché ha notevoli proprietà addensanti ed è il perfetto sostituto vegetale della gelatina animale. Mescolate bene per evitare che si formino grumi, fino al completo scioglimento della maizena. Ora non vi resta che versarla nel pentolino, facendo amalgamare bene gli ingredienti. Spegnete il fornello e aggiungete qualche goccia di limone. A piacere, potete aggiungere degli aromi o lasciare che la vostra gelatina abbia un sapore neutro.

Volete invece preparare una gelatina adatta alle vostre ricette salate? Nessun problema: in un pentolino, versate del brodo vegetale e aggiungete la maizena (per 100 ml di liquido, ne occorre circa un cucchiaino). In alternativa, potete usare l’agar agar, in questo caso aggiungendone 5 gr per ogni litro di liquido. Mettete il pentolino sul fuoco e, a fiamma bassa, mescolate fino a bollore. Aspettate che la maizena o l’agar agar siano completamente sciolti e togliete dal fuoco, lasciando raffreddare per bene il vostro composto. Prima di usare la gelatina, sia dolce che salata, ricordate di aspettare che sia fredda e ben addensata.

Gelatina fatta in casa: come conservarla

Abbiamo visto che preparare la gelatina in casa è davvero facilissimo. Per questo motivo, la si può fare all’ultimo minuto e usarla subito, lasciando solo il tempo per farla raffreddare e addensare. Se però ne avete preparata troppa o volete semplicemente giocare d’anticipo, potete conservarla per qualche giorno in frigorifero. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente la gelatina, quindi trasferitela in un contenitore di vetro a tenuta stagna e riponetela in frigo: in questo modo, si conserverà dai 7 ai 10 giorni. Naturalmente, più tempo passa e più in fretta svanirà il suo sapore, oltre a perdere la sua consistenza, quindi evitate di lasciarla nel frigorifero troppo a lungo.

Quando volete usarla, tirate fuori la gelatina con un po’ di anticipo (almeno 30 minuti) e mescolatela bene, per ridarle la giusta consistenza. Se vi sembra troppo solida, potete scaldarla di nuovo in un pentolino, a fuoco basso e per qualche minuto soltanto. A questo punto sarà nuovamente fluida e omogenea: potrete spennellarla sui vostri dolci, usarla per addensare creme e mousse o qualsiasi altra cosa vi stimoli la fantasia.