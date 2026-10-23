Abbiamo trovato la soluzione per risparmiare in bolletta e scaldare il letto durante la notte (e costa anche pochissimo)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Lo scaldasonno da usare in inverno per risparmiare

Ci siamo lasciati ormai l’estate alle spalle e, dopo qualche giornata di sole, è chiaro che il freddo sta arrivando. Le temperature che si abbassano e la necessità di stare al caldo a casa si scontrano però con bollette alte dell’energia e soluzioni spesso inefficaci. Ma se ti dicessimo che c’è un modo per goderti un caldo tempore nel letto per tutta la notte senza spendere un capitale?

Che cos’è lo scaldaletto e perché può farti risparmiare

La soluzione sono gli scaldaletto. Il più iconico e famoso, quello firmato Imetec, ora è in offerta su Amazon e costa appena 135 euro. Si tratta di un piccolo elettrodomestico pensato per rendere il letto caldo e super confortevole durante l’inverno. Il suo grande vantaggio? Permette di riscaldare solo una zona specifica della casa, risparmiando sul riscaldamento di tutta la casa.

Ha una potenza ridotta con un costo orario dell’energia di pochissimi centesimi. Usandolo per 10-20 minuti prima di andare a dormire aiuta ad evitare di mantenere i termosifoni o la stufa elettrica in funzione durante la notte, permettendo di tagliare i costi in bolletta.

In più, essendo posizionata nella zona fra il lenzuolo e il materasso, questa coperta trattiene il calore trasferendolo al corpo senza nessuna dispersione nell’ambiente. Il risparmio dunque è reale e piuttosto importante, come dimostrato anche da studi di settore.

La coperta firmata Imetec è dotata della tecnologia Adapto che consente di regolare automaticamente il calore, personalizzandolo in base alle tue necessità.

Il riscaldamento è rapido: puoi accenderlo prima di andare a dormire e quando entrerai nel letto lo troverai già caldo. I livelli di temperatura sono ben sei: ciò significa che potrai scegliere tu quella che preferisci, adattando il calore al tuo riposo.

Il tessuto è in 100% cotone italiano, naturale e traspirante. Nella versione matrimoniale i comandi sono separati. Ognuno dunque potrà regolare la temperatura nel proprio lato del letto in modo automatico: basta litigi e basta compromessi, tu e il tuo partner avrete il riposo che desiderate!

Diversamente a questo immaginano in tanti, lo scaldaletto comporta consumi piuttosto bassi. Il dispositivo infatti utilizza l’energia solamente per riscaldare la coperta all’inizio, riducendo poi la potenza. L’impatto sulla bolletta dunque è praticamente inesistente. Anche la sicurezza è ottima, grazie alla presenza dell’Electro Block, un sistema che controlla automaticamente il funzionamento, spegnendo immediatamente lo scaldaletto in presenza di anomalie.

Se vuoi spendere ancora meno. Su Amazon trovi in offerta pure la versione low cost, amatissima, dello scaldaletto Imetec. Si tratta dello scaldasonno Beurer UB 74, un coprimaterasso riscaldante con una superficie morbida e traspirante, che costa solo 59 euro.

Offerta Scaldasonno Beurer Scaldaletto matrimoniale

Consente di scegliere fra ben tre livelli di temperatura ed è dotato di un sistema di sicurezza che monitora la temperatura e interviene subito in caso di anomalie. Lo spegnimento è automatico dopo 12 ore e offre una protezione aggiuntiva. Il coprimaterasso si può facilmente lavare in lavatrice, staccando l’interruttore.

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