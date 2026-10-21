Il Lefant M330 Pro è il robot smart che aspira, lava e riconosce i tappeti, l’alleato da scoprire ora che è a un prezzo scontato

Amazon Il robot aspirapolvere in offerta si adatta a ogni superficie

Ci sono giorni in cui, una volta tornati a casa, il nostro unico pensiero è rilassarci, ma ci troviamo davanti a briciole disseminate ovunque, polvere e capelli in ogni angolo della casa e peli di animali sui tappeti. Una prospettiva poco piacevole considerato che dobbiamo rinunciare al riposo per pulire casa. Ecco che il robot aspirapolvere e lavapavimenti diventa il nostro migliore alleato. Tra i modelli più interessanti c’è il Lefant M330 Pro, un apparecchio smart che aspira e lava i pavimenti con una tecnologia che gli permette perfino di riconoscere i tappeti.

L’aspetto più interessante di questo dispositivo è che ora ha un prezzo davvero interessante per un apparecchio che offre diverse funzioni smart. Solo per poche ore puoi avere il dispositivo a meno di 150 euro con un risparmio del 67% su prezzo iniziale.

Offerta Lefant M330 Pro Robot aspirapolvere lavapavimenti anti-groviglio

Un solo robot, diverse funzioni

I robot lavapavimenti ormai sono sempre più smart e molti uniscono diverse funzioni insieme per permetterti di risparmiare tempo e spazio. Il Lefant M330 Pro rientra in questa categoria perché, acquistandolo avrai un apparecchio che spazza, aspira e lava.

La potenza che arriva fino a 5.000 Pa è pensata per raccogliere briciole, peli e polvere in quegli ambienti particolarmente frequentati dove lo sporco tende ad accumularsi più facilmente. Inoltre, se in casa hai animali domestici, saprai quanto sia difficile rimuovere i peli ed evitare che si incastrino nell’aspirapolvere. Il Lefant M330 Pro ti assiste anche in questo caso perché è dotato di un sistema anti-groviglio che aiuta a limitare l’accumulo di capelli e peli nella della spazzola.

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Lefant M330 Pro ha un sistema di mappatura intelligente

Nel momento in cui decidiamo di acquistare un robot lavapavimenti, vogliamo un apparecchio che, una volta messo in funzione, faccia tutto da solo, senza dover intervenire continuamente. A volte, infatti, siamo costretti a indirizzare manualmente il robot o a recuperarlo negli angoli della casa. Con il Lefant M330 Pro non avrai questi problemi perché utilizza un sistema di navigazione dToF che mappa ogni stanza e organizza i percorsi in base ai mobili e agli oggetti presenti in casa.

In questo caso, il merito va alla tecnologia PSD che rileva anche il più piccolo ostacolo. C’è poi un aspetto che fa la differenza: il robot riconosce qualsiasi superficie, compresi moquette e tappeti. Una funzione utilissima perché è pensata per preservare le superfici e gestire il passaggio sui tappeti. Questo vuol dire che, nel momento in cui incontra un tappeto, durante l’aspirazione aumenta la potenza, mentre, quando è attiva la funzione di lavaggio interrompe la pulizia per non bagnare i tappeti. Un sistema efficiente che si adatta a case di piccole o grandi dimensioni, perché il Lefant M330 Pro è in grado di supportare fino a 3 mappe multilivello adatto quindi a case che si sviluppano su più piani.

Il robot smart dall’ampia autonomia

A rendere il Lefant M330 Pro l’affare del mese c’è un altro aspetto: il robot è un dispositivo smart che puoi gestire anche quando sei lontano da casa, perché puoi attivare la sessione di pulizia o di ricarica direttamente dall’app dedicata, e impostare le funzioni in base alle tue abitudini. Un apparecchio pratico, se consideri che ha un’autonomia che arriva fino a 150 minuti e se durante le pulizie si scarica, torna automaticamente alla base di ricarica e, una volta pronto, riprende il lavoro da dove si era interrotto. Un dispositivo che non lascia nulla al caso, neanche nel prezzo visto che lo puoi acquistare approfittando dello sconto incredibile.



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