La rivoluzione per pavimenti brillanti passa dal mocio, in una versione inedita e comodissima

Il mocio più venduto e amato di Amazon è la soluzione per lavare i pavimenti in pochi minuti: funziona!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Mocio

Parliamoci chiaro: lavare i pavimenti non piace a nessuno, soprattutto quando si tratta di strizzare lo straccio e bagnarsi le mani. Ma se ci fosse un modo per farlo velocemente e senza sforzi? La rivoluzione è un mocio – amatissimo su Amazon – che consente di lavare i pavimenti con facilità, regalando una casa pulita, profumata e igienizzata in pochi semplici step.

Il segreto si chiama JoyMoop che offre un sistema di lavaggio eccezionale e completo. Innanzitutto il mocio è piatto, per arrivare ovunque, abbinato ad un secchio che consente di strizzare il pano al massimo. Qui troviamo due zone separate: una per il lavaggio e una per l’asciugatura. Il panno ha una struttura con una fitta trama che permette di raccogliere sporco, polvere e capelli, lasciando ogni superficie pulita e perfetta.

Offerta Joymoop Mocio Mocio e secchio con strizzatore

La forma piatta del mocio è progettata per raggiungere spazi ristretti e angoli, arrivando sotto i mobili ed eliminando lo sporco praticamente ovunque. Una volta utilizzato lo straccio puoi semplicemente lavarlo in lavatrice e lasciarlo asciugare all’aria per riusarlo la volta successiva. Il design del secchio è compatto, questo consente di posizionarlo dove preferisci senza occupare troppo spazio.

Insomma, questo mocio è un alleato perfetto per le pulizie, soprattutto se non vuoi perdere troppo tempo e sei sempre di fretta. Non a caso è amatissimo sia sui social – dove è diventato virale – che su Amazon dove ha quasi 40 mila recensioni. Chi l’ha provato lo trova particolarmente utile per pulire qualsiasi tipologia di pavimento. Gli utenti apprezzano la praticità del mocio, la capacità di occupare poco spazio e la velocità nelle pulizie. L’acqua sporca è sempre separata da quella pulita, mentre il panno si strizza in un solo step. L’ideale per lavare i pavimenti in modo efficace e veloce, senza più fastidi e problemi.

Il set Joymoop comprende un mocio piatto e un secchio con strizzatore per un uso sia da bagnato che da asciutto. Inoltre il kit comprende anche 5 panni lavabili in microfibra. Con lo sconto del 17% lo paghi meno di 50 euro e ti porti a casa una soluzione perfetta per lavare i pavimenti senza fatica.

Come usare il mocio nel modo giusto

Il mocio può diventare davvero il tuo migliore alleato nelle pulizie se sai usarlo nel modo giusto. Prima di utilizzarlo ricordati sempre di aspirare la polvere a terra, il lavapavimenti infatti non è adatto per raccogliere capelli, residui e briciole. Usa una scopa oppure un’aspirapolvere per pulire per terra prima di lavare.

Offerta Joymoop Mocio Mocio e secchio con strizzatore

A questo punto mescola detersivo e acqua, poi immergi la testa del tuo mocio. Il consiglio è quello di non usare mai troppo prodotto, scegliendo una proporzione che sia al massimo di 120 ml di detergente per 4 litri d’acqua. Dopo aver immerso il mocio strizzalo nell’apposito spazio nel secchio, poi passalo a terra. Ripeti l’operazione più volte, dividendo il pavimento in sezioni per un lavoro perfetto e a regola d’arte.

Per tutte le altre offerte durante l’anno, puoi seguire il nostro canale Telegram dove troverai ogni giorno articoli per la casa a prezzi wow. Solo su Amazon.