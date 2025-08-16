Quando siamo in vacanza, oppure anche quando manca il tempo, avere un dispositivo che coccola e bagna le nostre piante è super utile. I modelli

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Irrigatore automatico per piante: i modelli da provare

Avere un giardino o un terrazzo con tante piante è un piacere, prendersi cura di loro è un’attività rilassante e che ci permette di staccare la mente. Però, al tempo stesso, è anche un impegno. E se si parte per una vacanza il rischio è quello di dover affidare a qualcuno la loro cura, oppure sperare che non secchino.

Per questo gli impianti di irrigazione che funzionano in autonomia sono la scelta perfetta per avere la certezza che le nostre piante staranno bene anche in nostra assenza. Si trovano diversi modelli, con pannello solare oppure con batteria: basta scegliere quello che maggiormente si adatta alle nostre esigenze, impostarlo e poi partire con serenità.

Irrigatori automatici a energia solare: i modelli da provare

Prendersi cura del proprio giardino o terrazzo è di fondamentale importanza ogni giorno dell’anno, ma non sempre si ha il tempo, oppure può capitare di essere in vacanza. Come fare? In nostro soccorso arrivano gli irrigatori automatici, che possono fare il lavoro al posto nostro.

Tra i modelli, ad esempio, c’è quello di Yowin che è dotato di un pannello solare con batteria ricaricabile integrata, un prodotto che promette di funzionare anche in caso di giornata nuvolosa, basta avere preimpostato gli intervalli di tempo e volume d’acqua. Si installa in pochissimo tempo, ha 4 frequenze di irrigazione e 3 durate. Nella confezione troveremo 15 metri di tubo, 15 gocciolatori, 15 connettori, 1 pannello solare, 1 tubo anti-sifone, 1 filtro.

Offerta Irrigatore automatico di Yowin Facile da installare, ha 4 frequenze di irrigazione e tre durate

Trjzwa propone un sistema di irrigazione solare che funziona preimpostando ora e durata dell’irrigazione e, grazie alle batterie integrate, funziona anche durante le giornate nuvolose. Il kit comprende: pannello solare, timer irrigazione, gocciolatore (10 in tutto), tubo dell’acqua di 10 metri, filtro, anti-sifone e viti.

Offerta Irrigatore automatico di Trjzwa Funziona anche durante le giornate nuvolose

Sempre di Trjzwa c’è il kit per irrigazione automatica solare con un panello che si può regolare su più angolazioni, la durata dell’irrigazione può essere impostata sui seguenti tempi: 1min, 5min, 10min, 15min, mentre l’intervallo di tempo su 1 giorno, 3 giorni, 7 giorni, mentre il flusso d’acqua è di 400 ml al minuto. Nella scatola arrivano: 1 pannello solare e il kit per l’integrazione del timer, 10 m di tubo dell’acqua, 10 gocciolatori, 10 raccordi a T, 1 anti-sifone, 1 filtro, 2 kit di viti.

Offerta Irrigatore automatico di Trjzwa Può essere impostato su tre intervalli di tempo e quattro durate dell’irrigazione

Irrigazione automatica, le opzioni con batteria

Oltre ai pannelli solari, esistono soluzioni per l’irrigazione automatica di terrazzi, giardini e piante da interno che prevedono la presenza di una batteria integrata. Come quella di Forever Speed con una batteria che può arrivare a funzionare dai 30 ai 50 giorni a piena carica. Tra le caratteristiche più interessanti il fatto che questo set di irrigazione a goccia può fornire l’acqua in modo uniforme irrigando fino a 10 vasi di piante, distribuendola alle radici.

Offerta Irrigatore automatico di Forever Speed Con batteria integrata, garantisce l’irrigazione a goccia fino a 10 vasi di piante

Il sistema di Landrip ci permette di personalizzare l’irrigazione in maniera semplice, si può alimentare con 4 batterie AA oppure con la presa USB e si possono impostare la durata dell’irrigazione (1-59 secondi/1-30 minuti) e la frequenza di irrigazione (1-23 ore/1-30 giorni).

Offerta Irrigatore di Landrip Ha due sistemi di alimentazione

C’è poi il sistema proposto da Rainpoint che ha come vantaggio il controllo automatico tramite App che permette di monitorare lo stato del dispositivo in tempo reale e controllare l’irrigazione, un’opzione super comoda che ci consente di avere sotto controllo la situazione delle nostre piante anche mentre si è in vacanza. Si può impostare, può supportare la necessità d’acqua per un totale di 10 piante e ha una doppia alimentazione.

Offerta Irrigatore di Rainpoint Dotato di un controllo tramite app

