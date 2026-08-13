Amazon Il ventilatore a torre occupa poco spazio ed è efficiente

La formula vincente per resistere al caldo torrido dell’estate è munirsi di tanta pazienza e di apparecchi che ci diano un po’ di refrigerio. Ovviamente i ventilatori sono la soluzione a cui pensiamo immediatamente perché consumano poco rispetto a un condizionatore. A volte però siamo scoraggiati dall’acquistarli perché occupano spazio e non solo non sappiamo dove metterli quando li usiamo, ma anche quando dobbiamo riporli a fine estate.

Le pale grandi dei classici ventilatori e la base altrettanto ingombrante fortunatamente sono stati sostituiti da modelli salvaspazio che puoi posizionare ovunque anche nell’angolo più stretto della stanza. I ventilatori a torre sono perfetti da portare ovunque e stanno avendo talmente tanto successo che alcuni sono diventati un must perché uniscono efficienza e poco ingombro. Tra i modelli che hanno riscosso un grande successo c’è quello di DREO, il ventilatore senza pale che ha lasciato stupiti più di 26mila utenti che ne hanno apprezzato le qualità.

DREO ventilatore a torre Il ventilatore potente e silenzioso

DREO, il ventilatore a torre potente

Una delle caratteristiche che cerchiamo in un ventilatore è la potenza perché deve essere all’altezza (con le dovute differenze) di un condizionatore. DREO si rivela un’ottima alternativa a cominciare proprio dalla velocità del vento che può arrivare fino a 8,53 m/s. Una caratteristica che è data dal motore ad alta coppia che assicura una circolazione dell’aria molto più veloce. La presenza nel motore stesso di cuscinetti poi, riduce al minimo la resistenza a tutte le velocità.

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A renderlo il preferito da una community di utenti così vasta, però sono altre caratteristiche che non sempre troviamo su altri ventilatori a torre. Una di queste è la possibilità di personalizzare la potenza dell’aria in base all’ambiente e alle tue preferenze. Il ventilatore DREO è dotato di 9 velocità, da quella più bassa e soft a quella più alta che può arrivare appunto fino a 8,53 m/s. Per personalizzarlo ancora di più, hai la possibilità di selezionare 4 modalità di diffusione dell’aria: Normal, Natural, Auto e Sleep e goderti in pieno il fresco in ogni momento della giornata.

DREO ventilatore a torre Il ventilatore potente e silenzioso

Il ventilatore DREO è perfetto contro le notti tropicali

Il caldo non ci da tregua neanche durante le notti che ormai sono diventate tropicali e per avere un po’ di refrigerio non possiamo fare a meno del ventilatore. Quello di DREO si rivela efficiente anche mentre domiamo perché è super silenzioso. Il motore Brushless unito all’effetto Coanda elimina il rumore dalle ventole tanto che non lo percepirai anche se hai il sonno leggero perché non supera i 28 dB. Inoltre copre un’ampia superficie della stanza essendo dotato di un sistema di oscillazione a 90° che “allontana” il calore da ogni angolo.

DREO ventilatore a torre Il ventilatore potente e silenzioso

Questo ventilatore a torre, poi non è solo silenzioso, ma è anche sicuro. L’assenza di pale è un plus da non sottovalutare, a questo va aggiunta una presa d’aria stretta che protegge i bambini e gli animali domestici e una base stabile che resiste alle cadute e alle oscillazioni. Tra l’altro, potrai usarlo tutto il giorno e anche la notte senza timore perché è dotato di un sistema anti-surriscaldamento che interrompe il funzionamento in caso di pericolo.

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