Come togliere la tinta dei capelli dalla pelle

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Togliere la tinta dei capelli dalla pelle è un’impresa difficile, ma non impossibile. Capita spesso infatti – soprattutto se si effettua la colorazione a casa – di ritrovarsi con il collo, l’attaccatura dei capelli o le unghie sporche di tinta.

Se non si agisce immediatamente il colore tende a penetrare nella pelle e diventa più difficile eliminarlo. Per fortuna esistono alcuni rimedi – molti dei quali naturali – per proteggere la pelle da possibili irritazioni e arrossamenti.

Come togliere le macchie di tinta sulla pelle?

In casa o dal parrucchiere si possono effettuare varie tipologie di tinta. La tinta permanente conferisce alla chioma una colorazione sfruttando sostanze chimiche che reagiscono creando dei polimeri colorati.

Questa tipologia di tinta garantisce un’ottima copertura e comprende tantissime colorazioni. Al tempo stesso può dare luogo a irritazioni, soprattutto in caso di pelle molto sensibile.

Troviamo poi le tinte temporanee che sono prive di ammoniaca e agiscono solamente sull’esterno del fusto. Gli ingredienti sono più delicati, ma la durata della colorazione è inferiore.

Infine troviamo le tinte vegetali – ad esempio l’henné – che non colorano la chioma, ma donano solamente dei riflessi con un risultato temporaneo.

Tutte queste tinte possono macchiare la pelle dopo il trattamento. Scopriamo dunque quali sono i migliori rimedi per eliminarle in modo efficace.

Il latte freddo

Fra i migliori rimedi per eliminare la tinta dei capelli dalla pelle troviamo il latte freddo. Bagna un dischetto di cotone con questo liquido, poi passalo sulla zona macchiata, strofinando leggermente. Questa soluzione è ottima nel caso di pelle sensibile o particolarmente reattiva. Il latte infatti ti consentirà non solo di eliminare la macchia, ma anche di nutrire l’epidermide, rendendola morbida e liscia.

Il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato è ottimo per le macchie scure di tinta, ha infatti un potere schiarente e ti aiuterà a togliere anche le macchie più ostinate. Mescola in una ciotola due cucchiai di bicarbonato e due di sapone. Quando avrai ottenuto un composto omogeneo spalmalo sulla macchia e strofina sino a quando non l’avrai eliminata.

Lo struccante

Se vuoi eliminare la macchia di tinta con un prodotto che hai in casa usa lo struccante. Non importa quale sia – se micellare o bifasico – questa sostanza è efficacissima per rimuovere la tinta dalla pelle.

Versa lo struccante su un dischetto, poi appoggialo sulla macchia e lascia in posa per qualche minuto. Strofina appena, con dei movimenti circolari, infine risciacqua.

Il dentifricio in pasta

Il dentifricio è un altro prodotto che tutti hanno in casa e che è ottimo per rimuovere le macchie di tinta. In particolare se utilizzi il dentifricio in pasta mettine una piccola quantità sulla macchia di tinta, poi fai dei movimenti circolari, infine risciacqua con acqua tiepida.

Attenzione però: lo stesso risultato non si può raggiungere con il dentifricio in gel. Questo prodotto infatti non contiene il bicarbonato, sostanza che invece si trova nel dentifricio in pasta.

L’olio d’oliva

Se cerchi un rimedio super naturale contro le macchie di tinta puoi provare l’olio d’oliva. Versane qualche goccia su un batuffolo di cotone, poi appoggialo sulla pelle macchiata. Lascia agire, infine strofina sino a quando non avrai eliminato tutti i residui di tinta.

Come evitare di macchiarsi con la tinta

Prevenire è meglio che curare. Dunque prima di fare la tinta prendi alcune precauzioni per evitare di macchiarti. Prima di tutto proteggi l’attaccatura della chioma, ossia la zona che tende a sporcarsi con maggiore facilità quando si fa la tinta. Una buona idea potrebbe essere quella di effettuare il trattamento con i capelli sporchi. Il sebo infatti consente di proteggere il cuoio capelluto e di evitare che la pelle possa assorbire in modo eccessivo il colore.

Spalma della crema idratante su tutta l’attaccatura dei capelli, creando uno strato spesso. Per rendere questo rimedio ancora più efficace applica sulla crema anche dei batuffoli di cotone.

Per proteggere le unghie e la pelle della mani usa sempre dei guanti. Copri collo e spalle con degli asciugamani vecchi e con una mantella in plastica. Dopo aver applicato la tinta raccogli la chioma in uno chignon oppure una coda di cavallo. In questo modo eviterai che possa sgocciolare, macchiandoti.

Come togliere la tinta dalle unghie

Le macchie di tinta sulle unghie sono particolarmente difficili da togliere, per fortuna esistono alcuni rimedi efficaci. Innanzitutto dopo aver fatto la colorazione lava subito le mani per sciacquare eventuali residui di tinta che potrebbero macchiarti.

Se dopo il lavaggio ti accorgi che le unghie o le mani sono sporche di tinta applica un po’ di dentifricio in pasta sulla zona interessata e strofina, risciacquando con abbondante acqua tiepida.

In alternativa puoi usare la vasellina oppure l’olio d’oliva. Massaggia la sostanza sulle unghie per qualche minuto, poi lava con attenzione e asciuga la zona.

Il bicarbonato può rivelarsi utilissimo per cancellare le macchie di tinta dalle unghie. Mescola qualche cucchiaio di questa sostanza con dell’acqua oppure con il latte sino a quando non avrai ottenuto una crema con una consistenza molto simile a quella dello scrub.

Come abbiamo già accennato il bicarbonato è uno sbiancante naturale, dunque dovrebbe rivelarsi efficace contro le macchie scure. Inumidisce l’area, poi applica il composto e lascia agire. Strofina delicatamente, effettuando una sorta di massaggio, infine risciacqua. Ripeti più volte l’operazione se necessario.

Un altro rimedio valido per poter eliminare le macchie di tinta dalle unghie è l’acetone. Usalo però con grande cautela, evitando di eccedere con le dosi. Versa un po’ di prodotto su un dischetto di cotone, poi appoggialo sull’unghia sporca di tinta ed esercita una pressione leggera.

Rimuovi la colorazione con dei movimenti circolari e delicati. Infine risciacqua per evitare che il solvente possa irritare la pelle circostante.

Se cerchi un rimedio della nonna invece prova con la cenere. Bagna con dell’acqua un dischetto in cotone, poi sporcalo con la cenere e usalo per strofinare la macchia. Quando avrai terminato risciacqua le unghie con acqua tiepida.