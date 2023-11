Come forzare i bulbi per farli fiorire d’inverno

Forzare i bulbi per farli fiorire d'inverno è il modo perfetto per avere dei fiori in casa tutto l'anno: come fare e le soluzioni

Dai giacinti ai narcisi: forzare i bulbi per farli fiorire d’inverno è un modo perfetto per portare un po’ di colore e di bellezza in casa o sul balcone durante la stagione fredda. Nonostante ciò che pensano in molti, ottenere delle fioriture anticipate non è particolarmente difficile, basterà organizzarsi nel modo migliore, regalandosi dei fiori splendidi.

Come forzare i bulbi d’inverno: le tecniche

Esistono diverse tecniche per forzare i bulbi d’inverno, il principio da seguire però è lo stesso. Il fiore infatti per svilupparsi ha necessità di un periodo di vernalizzazione, ossia di un lasso di tempo trascorso al freddo. Se questa condizione non si realizza infatti i bulbi nel terreno sono destinati a morire: infatti non solo non fioriscono, ma possono iniziare a germogliare per poi seccarsi a causa della perdita del cosiddetto organo ipogeo.

Di quanto freddo hanno bisogno i bulbi per svilupparsi? Ogni tipologia ha delle esigenze particolari per l’attivazione del bulbo. In generale però la vernalizzazione si può realizzare tenendo i bulbi a una temperatura di 4°C per quaranta giorni, solo in questo modo fioriranno in modo naturale. In commercio si possono trovare bulbi già vernalizzati, ma in generale sarebbe sempre meglio esporli al freddo per un periodo per ottenere dei risultati migliori.

Quali bulbi forzare d’inverno

Partiamo dalla scelta dei bulbi: quali forzare d’inverno? I più amati sono gli amaryllis, troviamo poi i tulipani Christmas Marvel, i giacinti giganti e i narcisi Tête à Tête. Ottimi pure i crochi e i muscari che sono perfetti per la forzatura perché hanno accumulato all’interno della cipolla tutte le riserve energetiche di cui hanno bisogno.

In generale per avere un bulbo fiorito a Natale bisognerà iniziare la procedura di forzatura almeno trenta giorni prima. Se si attende oltre invece i bulbi saranno fioriti per l’inizio di Gennaio, regalando un po’ di colore al primo dell’anno. Se sei alle prime armi e vuoi sperimentare questa tecnica per avere fiori in casa anche quando fuori fa freddo parti dai bulbi di narciso o di giacinti, puntando sulla varietà Grand Soleil d’Or o Paperwhites. Si tratta di bulbi che sono particolarmente adatti perché tendono a fiorire pure d’inverno in Natura.

L’idea perfetta per Natale (o per altre occasioni)? Regalare dei bulbi che sono stati già forzati, posizionandoli in contenitori in smalto oppure in terracotta, ricoperti con fibra di cocco o muschio sintetico. Decorativo e originale pure il vasetto in vetro per la forzatura dei giacinti: un bicchiere dotato di una strozzatura su cui appoggiare il bulbo. Una volta riempito d’acqua (che però non dovrà mai in nessun modo toccare il bulbo) il contenitore favorirà la formazione delle radichette bianche.

Parti dalla vernalizzazione

Le tecniche di vernalizzazione sono due: in vaso oppure in frigo. La prima tecnica va programmata per tempo, mentre la seconda è adatta per chi decide all’ultimo minuto di far fiorire i bulbi. La vernalizzazione in vaso prevede che i bulbi vengano piantati a metà ottobre e posti in un luogo freddo con una temperatura sotto i 7°C. Il processo in questo caso dura ben due mesi, tenendo il vaso all’aperto e aggiungendo terriccio di protezione quando i germogli escono dal terreno oppure le temperature arrivano sotto zero.

La vernalizzazione può avvenire anche in frigorifero. Per realizzarla posiziona i bulbi nel reparto verdure situato sul fondo dove la temperatura si aggira intorno ai 4°C. Ricordati di proteggerli al meglio: chiudili nel sacchetto di carta usato per il pane e aggiungi anche una busta di plastica. Questo involucro impedirà ai bulbi di disidratarsi, assorbendo la condensa. Questo processo può durare da due settimane sino a un mese.

Terminato il periodo di vernalizzazione, che sia in frigo oppure sul balcone, dovrai spostare i bulbi in un luogo che sia luminoso e fresco con una temperatura di circa 15°C. Ricordati di bagnarli con regolarità, mantenendo sempre umido il terreno. Attenzione: dovrà essere umido, non completamente intriso d’acqua perché questo potrebbe provocare un danno ai bulbi.

Scegli il vaso giusto

Per forzare i bulbi scegli il vaso giusto. Punta su un modello in coccio, meglio se profondo 15 centimetri e con un drenaggio costituito da ghiaia grossa. Per il substrato invece usa due parti di terriccio per piante da fiore e aggiungi della sabbia per favorire lo sgrondo dell’acqua. Quando inizieranno la levata potrai trapiantarli (sempre in blocco per non rovinare il capillizzio radicale) dentro dei vasi in plastica, metallo o vetro. Nelle prime fasi invece il consiglio è quello di usare un portavasi.

Altri elementi da non trascurare sono la luce e la temperatura. Per questo dovrai scegliere bene il luogo in cui posizionare i tuoi bulbi. Punta su locali che siano caldi e luminosi, ma non secchi. La vicinanza al termosifone, ad esempio, potrebbe disidratare troppo la fioritura oppure bloccare l’apertura dei boccioli. Evita anche le correnti d’aria fredda.

La luce è essenziale perciò evita il sole diretto durante le ore centrali della giornata e posiziona i bulbi in una zona luminosa in casa. Per capire se la luce è sufficiente osserva il colore della vegetazione: se appare troppo chiara significa che i bulbi non stanno ricevendo abbastanza luce e dovresti spostarli.

Innaffiali così

Quando li innaffi ricordati di ruotare il vaso di un quarto di giro: in questo modo la crescita degli steli e la distribuzione dell’acqua sarà uniforme. Bagnali poco e spesso, soprattutto se scegli dei vasi senza foro di scarico. Se l’acqua si accumula infatti il bulbo potrebbe marcire. Una volta a settimana infine aggiungi del fertilizzante per regalare un nutrimento extra ai fiori.

Cosa fare dopo la fioritura dei bulbi

Dopo la fioritura attendi che i fiori siano completamente appassiti, poi trasferisci i vasi in un luogo fresco, continuando a innaffiarli sino a quando anche le foglie si saranno seccate. Infine interra i buli in giardino, attendendo la primavera. Solitamente la forzatura dei bulbi rappresenta un processo molto faticoso per le piante che solitamente riescono a resistere per più di due cicli, cerca dunque di prendertene cura nel modo giusto per aiutarle a rigenerarsi.