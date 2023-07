Capi scoloriti: i trucchi infallibili per recuperarli

Fonte: iStock Come ravvivare i capi scoloriti

Nel vostro armadio avrete sicuramente dei vestiti che, a forza di lavaggi, si sono scoloriti: inutile dire che spesso sono anche i vostri preferiti, e non vorreste proprio gettarli via o essere costretti ad indossarli soltanto in casa. Come fare? No, fare shopping non è la soluzione: anche se vorreste proprio tanto acquistare un nuovo vestitino per sostituirne uno che ha perso brillantezza, ci sono prima diversi tentativi da fare per recuperare un capo ormai stinto. Vediamo tutti i trucchi più efficaci per rimediare ai tessuti scoloriti.

Capi scoloriti: perché succede

Quando l’avete vista in vetrina, quella maglietta aveva un colore brillante che vi aveva letteralmente conquistato. Nel giro di poco tempo, tuttavia, vi siete accorti che il tessuto è diventato molto meno vivace: che cosa è successo? Appena acquistati, i vestiti non sono ancora mai stati lavati e le loro fibre sono intrise della tinta in cui sono state immerse. Già durante il primo lavaggio, queste tinte si sciolgono nell’acqua e lasciano il tessuto, talvolta andando a macchiare gli altri abiti presenti in lavatrice. È per questo che bisogna fare molta attenzione quando si mettono a lavare i capi nuovi.

Con il passare del tempo, poi, i vestiti tendono a perdere la loro brillantezza per via dell’usura e dei numerosi lavaggi effettuati. A volte può essere colpa dell’asciugatura al sole, che potrebbe rovinare i tessuti più delicati facendo perdere loro il colore. In altri casi, invece, si tratta di un lavaggio sbagliato o dell’uso di candeggina in lavatrice – questo prodotto può provocare macchie quasi impossibili da mandare via. Insomma, ci sono diversi motivi per cui gli abiti pian piano scoloriscono, ma non è per forza un processo irreversibile. Scopriamo alcuni trucchi per prevenire la perdita di brillantezza dei capi e per recuperarli in caso siano ormai scoloriti.

Come prevenire lo scolorimento dei capi

Ci sono diversi metodi per fissare i colori ai tessuti e prevenirne così lo scolorimento. Se avete appena acquistato un paio di pantaloni neri e temete che possano combinare qualche guaio in lavatrice, la cosa migliore da fare è riempire il cestello solo con indumenti scuri – in modo che eventuali “incidenti” non lascino tracce – e programmare un ciclo delicato ad una temperatura massima di 30°C. Utilizzate anche un detersivo per capi delicati, scegliendo tra quelli studiato appositamente per ravvivare i colori. E durante i primi lavaggi, potete anche usare un foglietto acchiappacolore per far sì che non macchiate altri indumenti (vi saranno utili anche per capire se effettivamente i vostri capi stiano stingendo).

In caso di vestiti dai colori brillanti, per preservarli potete immergerli in una bacinella d’acqua fredda e lasciarli in ammollo per qualche ora: è infatti il calore ad ammorbidire le fibre e a far stingere i tessuti. Un metodo ancora più efficace consiste nel riempire la bacinella di acqua fredda e aggiungere due tazze di aceto di vino bianco, lasciando poi a bagno l’abito nuovo per almeno 2-3 ore. Alla fine, non vi resta che risciacquare e programmare un normale lavaggio in lavatrice, seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta. L’alternativa all’aceto è il sale grosso: mettetene quattro cucchiai nella bacinella piena d’acqua fredda e lasciate agire per alcune ore, quindi lavate il vestito come di consueto.

Una volta lavato il vostro nuovo indumento, lasciatelo asciugare all’aria aperta ed evitate – almeno per la prima volta – l’asciugatrice. Scegliete un punto ben ventilato e lontano dai raggi diretti del sole, per evitare che questi ultimi vadano a scolorire il tessuto. Questi consigli sono molto utili per proteggere i vestiti nuovi ed evitare che i loro colori perdano subito brillantezza, ma con il passare del tempo succederà ugualmente che alcuni capi si scoloriscano. Vediamo allora qualche suggerimento furbo per far tornare i tessuti come appena comprati.

I rimedi naturali per recuperare i capi scoloriti

Lavaggio dopo lavaggio, quel vostro vestito tanto amato si è ormai scolorito, anche se avevate fatto molta attenzione a seguire i suggerimenti che abbiamo visto sopra. Niente di strano, è il naturale destino di ogni tessuto. Ma potete ancora farlo tornare a rivivere, donando ai colori nuova brillantezza. Come fare? Ci sono diversi rimedi naturali da provare, tutti molto efficaci per ravvivare i capi scoloriti. La prima cosa da fare è mettere più accortezza nei prossimi lavaggi. Ad esempio, sapevate che un eccesso di detersivo potrebbe essere tra le cause di un vestito dai colori più sbiaditi?

Quando preparate la lavatrice, mettete una dose ridotta di detersivo (meglio se liquido) e aggiungete un cucchiaio di sale fino nel cestello: vi aiuterà a sciogliere i depositi di prodotto dalle fibre e a ridare vivacità ai tessuti. Anche l’aceto si rivela utile: ne basta una tazza nel cestello, prima di avviare il normale ciclo di lavaggio. In alternativa, ci sono altri sistemi più efficaci per recuperare un capo che ha stinto. Potete ad esempio metterlo a bagno in una bacinella piena d’acqua fredda, aggiungendo dei cubetti di ghiaccio e un paio di cucchiai di sale grosso. Il freddo dovrebbe dare un po’ di brillantezza ai colori sbiaditi.

Altrimenti, provate la tecnica opposta: mettete il vestito in una pentola piena d’acqua e aggiungete delle patate tagliate a metà, quindi portate a bollore per qualche minuto. A questo punto non vi resta che lasciar raffreddare bene il tutto e lavare il capo in lavatrice, come di consueto. Un altro trucco geniale è quello dell’alloro, ed è qualcosa a cui nessuno avrebbe mai pensato. Prendete una bacinella e riempitela d’acqua fredda, aggiungendovi anche qualche foglia d’alloro e due cucchiai di bicarbonato di sodio. Immergete il vestito scolorito e lasciatelo in ammollo per qualche ora, quindi sciacquate e stendete lontano dal sole.

Lo stesso rimedio funziona anche in lavatrice: prendete una federa di cotone e riempitela con le foglie d’alloro e il bicarbonato, mettetela nel cestello assieme al capo da trattare e fate partire un lavaggio a freddo. Noterete subito la differenza rispetto a prima. Se neanche questo sistema si è rivelato efficace, forse il vestito è davvero troppo scolorito. A questo punto potete solamente tingerlo di nuovo con gli appositi prodotti presenti anche sugli scaffali del supermercato: seguite le istruzioni presenti sulla scatola e avrete un capo dai colori brillanti, come appena acquistato.