Lavatrice, cosa fare se si riempie d’acqua

La vostra lavatrice non riesce a scaricare l'acqua dal cestello alla fine di un lavaggio? Scopriamo quali sono le possibili cause e come porvi rimedio

Tra gli elettrodomestici che ci rendono la vita molto più semplice (e di cui ormai non potremmo proprio più fare a meno) c’è sicuramente la lavatrice: avere un bucato pulito e profumato in un batter d’occhio è una comodità irrinunciabile. Ma cosa fare quando si rompe? I guasti sono spesso dovuti ad una mancata manutenzione o, semplicemente, all’usura dell’elettrodomestico. Uno dei casi in cui bisogna prestare particolare attenzione è quando l’acqua si accumula nel cestello e vi rimane anche al termine del lavaggio – oppure quando il lavaggio stesso non si conclude, per via dell’eccesso di acqua non scaricata dalla lavatrice. Scopriamo quali sono le possibili cause e come rimediare.

Lavatrice piena d’acqua: cosa succede?

State facendo un normalissimo lavaggio in lavatrice quando, all’improvviso, notate che il cestello è pieno d’acqua che l’elettrodomestico stesso non riesce a scaricare. Che cosa sta succedendo? Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un malfunzionamento al quale porre rimedio il prima possibile, per non trovarsi da un giorno all’altro senza lavatrice. Forse vi verrebbe voglia di chiamare subito un tecnico per risolvere il problema, ma ci sono alcune soluzioni fai da te che potete prima provare, nel tentativo di risparmiare il costo dell’intervento di un professionista.

Innanzitutto, vediamo di capire quali sono i segnali che devono preoccuparvi. Nelle lavatrici moderne, il display digitale è in grado di segnalare la presenza di un qualsiasi problema o malfunzionamento: vi basterà leggere il codice riportato sull’elettrodomestico e trovare la spiegazione sul libretto delle istruzioni. Il codice relativo ad un problema di scarico dell’acqua dal cestello, sempre negli elettrodomestici più recenti, ha spesso due conseguenze. La prima è il mancato completamento del ciclo di lavaggio, che si interrompe la prima volta che l’acqua non riesce a fuoriuscire. La seconda è il blocco dell’oblò, che non si apre fin quando il cestello non sarà svuotato dall’acqua.

Nelle lavatrici più datate, invece, è probabile che il lavaggio giunga comunque al termine e che l’oblò si apra normalmente: vi accorgete dunque che c’è qualcosa che non va quando, nel tirare fuori il bucato, lo trovate completamente inzuppato e ancora immerso nell’acqua. Qualsiasi sia la vostra situazione, è importante trovare in fretta la causa del mancato svuotamento del cestello e risolvere così il problema – o, se non riuscite, chiamare un tecnico affinché rimetta in sesto la vostra lavatrice. Scopriamo come fare.

Le cause dell’accumulo di acqua nel cestello

Può capitare che il problema dell’acqua nel cestello sia solo un piccolo disagio dovuto ad un programma sbagliato: alcune lavatrici, infatti, possiedono la funzione che termina il lavaggio senza scaricare. In questo caso, basta avviare lo scarico e il gioco è fatto. È anche possibile che abbiate usato una dose eccessiva di detersivo (o un detersivo sbagliato), che ha provocato una grande formazione di schiuma tale da bloccare la lavatrice. Svuotate manualmente il cestello e ricordatevi di dosare meglio i prodotti che utilizzi, per non incappare più in questo problema.

E se invece è qualcosa di più serio? Vediamo le possibili cause che possono provocare l’accumulo di acqua nel cestello della lavatrice. Si può trattare di un problema al tubo di scarico (che si è ostruito oppure che si è eccessivamente piegato e non svolge più correttamente la sua funzione). Anche il filtro intasato può causare questo malfunzionamento, così come un problema alla pompa di scarico, all’elettrovalvola della lavatrice e persino alla cinghia del cestello. Per alcuni di questi guasti ci sono soluzioni economiche e fai da te, mentre altri richiedono l’intervento di un tecnico.

Come risolvere il problema dell’acqua che non viene scaricata

La prima cosa da fare consiste sempre nello staccare la spina della lavatrice dalla corrente, per evitare rischi inutili – soprattutto visto che, con molta probabilità, avrete a che fare con una bella quantità d’acqua sul pavimento. Quindi procedete per eliminazione, verificando quelle che sono le normali cause che provocano il mancato scarico dell’acqua dopo il lavaggio in lavatrice. Iniziamo da uno dei problemi più comuni che riguardano la presenza di acqua nel cestello: un malfunzionamento del tubo di scarico.

Si tratta del tubo che, situato sul retro della lavatrice, convoglia l’acqua sporca sino allo scarico posizionato nel muro. Provate a svitarlo e, sistemandolo all’interno di una bacinella, verificate che l’acqua presente nella lavatrice riesce a fuoriuscire: se ciò accade, il tubo è a posto e potete nuovamente avvitarlo. In caso contrario, usate una sonda da idraulico per verificare che non vi siano ostruzioni. Può infatti accadere che un calzino, un fazzoletto o qualche piccolo oggetto rimasto tra i panni da lavare si sia incastrato all’interno del tubo.

Se non avete ancora risolto il problema, passate al filtro della lavatrice, quel piccolo strumento deputato a raccogliere lo sporco e i residui di lavaggio per impedire che finiscano nello scarico. Procuratevi bacinella e asciugamani in quantità, quindi aprite lo sportellino in basso e smontate il filtro. Svuotatelo da eventuali oggetti rimasti incastrati o da formazioni di calcare presenti al suo interno, approfittandone per pulirlo accuratamente – cosa che andrebbe fatta almeno una volta al mese, proprio per evitare problemi e intasamenti.

Un’altra causa di acqua nel cestello che potete risolvere autonomamente è la cinghia: se quest’ultima si è sganciata o addirittura spezzata, il cestello stesso non ruota e la lavatrice non riesce a centrifugare, lasciando l’acqua al suo interno. Nel caso in cui si fosse sganciata, potete rimetterla da soli al proprio posto, altrimenti vi occorrerà sostituirla. Quando è invece il caso di chiamare il tecnico? Se il problema riguarda la pompa di scarico, potete dare un’occhiata in autonomia per vedere se ci sono corpi estranei, ma probabilmente solo un professionista è in grado di capire se lo strumento è ancora funzionante o se bisogna cambiarlo.

Lo stesso vale per l’elettrovalvola, una componente elettrica che controlla l’ingresso di acqua nel cestello. Se non funziona bene, può consentire l’immissione di quantità eccessive di acqua (o, al contrario, di pochissimo liquido), così che lo scarico non sia in grado di rispondere correttamente. Evitate il fai da te in questo caso, perché si tratta di un problema che richiede l’intervento di un esperto – soprattutto se c’è da sostituire il pezzo.