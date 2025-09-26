Ristrutturazione casa, come rivoluzionare una stanza con interventi mirati

Cambiare volto a una stanza non significa stravolgere l’intero appartamento: bastano scelte mirate di ristrutturazione per trasformare radicalmente gli spazi, renderli più funzionali e migliorare il benessere domestico

Può capitare che entrando in una stanza di casa nostra si percepisca che qualcosa non va, che l’arredo sia datato, che sia troppo buia o semplicemente che quell’ambiente non ci rispecchi più. In queste situazioni un cambio di cuscini o di quadri non basta: serve un intervento più incisivo.

Ogni progetto di ristrutturazione, grande o piccolo, parte da uno studio accurato. Per un cambiamento radicale, la pianificazione è fondamentale.

Costi e imprevisti

Il costo di una ristrutturazione dipende dall’entità dei lavori. Un rinnovo leggero, come tinteggiare le pareti o cambiare le tende, può costare tra i 20 e i 40 €/m². Se invece l’obiettivo è un cambiamento radicale con nuove finiture, punti luce, armadi su misura o nuove prese elettriche, la spesa sale a 40-60 €/m². Interventi più complessi come l’abbattimento di pareti o l’aggiunta di finestre possono superare i 100 €/m².

È sempre consigliabile prevedere un margine extra del 15-20% del budget per coprire possibili imprevisti e contattare il proprio architetto o geometra per preventivi accurati.

Obiettivi chiari

Definire ogni fase, dai lavori di muratura alla pittura, aiuta a coordinare i professionisti e rispettare i tempi. Avere obiettivi intermedi permette di monitorare i progressi e mantenere sotto controllo il cronoprogramma dei lavori.

Interventi che rivoluzionano lo spazio domestico

Per trasformare davvero una stanza è spesso necessario agire sugli elementi strutturali e fondamentali.

Demolire o spostare pareti: aprire nuovi orizzonti

L’abbattimento o lo spostamento di una parete è uno degli interventi più efficaci per ingrandire un ambiente, renderlo più luminoso e favorire il ricambio d’aria.

Parete portante o non portante? Prima di intervenire, è indispensabile sapere la natura della parete. Una parete portante è essenziale per la statica dell’edificio e la sua demolizione richiede una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), un progetto statico firmato da un ingegnere abilitato e opere di rinforzo. Una parete non portante invece necessita solo di una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), una pratica più snella.

Prima di intervenire, è indispensabile sapere la natura della parete. Una parete portante è essenziale per la dell’edificio e la sua demolizione richiede una (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), un progetto statico firmato da un abilitato e opere di rinforzo. Una parete non portante invece necessita solo di una (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), una pratica più snella. Tipologie di muratura: le pareti in cartongesso sono più semplici e rapide da smontare e ricostruire, mentre quelle in laterizio richiedono un cantiere più complesso e opere provvisionali di sostegno.

Aggiungere e modificare finestre

La luce naturale e la ventilazione sono pilastri del benessere domestico. L’inserimento di nuove finestre, soprattutto finestre per tetti, può trasformare radicalmente una stanza da letto, rendendola luminosa e ariosa.

Luce dall’alto : le finestre sul tetto offrono una vista aperta e favoriscono il relax. Posizionarle con criterio permette di portare luce naturale in zone strategiche come letto, cabina armadio o area studio.

: le finestre sul tetto offrono una vista aperta e favoriscono il relax. Posizionarle con criterio permette di portare luce naturale in zone strategiche come letto, cabina armadio o area studio. Rapporti aero-illuminanti : ogni ampliamento deve rispettare i rapporti minimi tra superficie del pavimento e finestrata apribile (di norma non inferiore a 1/8) previsti dalla normativa per garantire l’abitabilità.

: ogni ampliamento deve rispettare i rapporti minimi tra superficie del pavimento e finestrata apribile (di norma non inferiore a 1/8) previsti dalla normativa per garantire l’abitabilità. Permessi: l’apertura di nuovi fori in facciata o a tetto e l’installazione di finestre più ampie richiedono la presentazione della SCIA al Comune.

Rivoluzionare una stanza singola non è complesso, ma richiede il coinvolgimento dei giusti professionisti e il rispetto delle normative edilizie. Con una pianificazione attenta e interventi mirati, anche un solo ambiente può cambiare radicalmente volto.