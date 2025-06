Ristrutturare casa in montagna, idee, colori e nuovi stili

Pexels Boiserie, palette neutre e arredi dalle linee pulite: la montagna si fa elegante, senza eccessi.

Se pensiamo ad una casa in montagna a tutti viene in mente più o meno la stessa immagine, uno chalet accogliente con interni dominati da legno scuro, un’atmosfera molto rustica e profonda. Tuttavia anche le vecchie case in montagna, con quella loro estetica intramontabile stanno cambiando rotta. Oggi, ristrutturare una casa in montagna significa intraprendere un viaggio che coniuga il rispetto per la storia con la visione di un rifugio moderno, luminoso e funzionale, cercando di distaccarci dal clichè del legno scuro.

Pexels

La casa montana contemporanea, materiali e colori

Ristrutturare una casa in montagna non implica un abbandono totale dei materiali naturali, ma cercare di riprenderli in una chiave più moderna, con combinazioni intelligenti con elementi contemporanei, ma soprattutto visivamente meno pesanti. Infatti uno dei più grandi difetti visivi delle finiture delle vecchie case in montagna è proprio la pesantezza.

Pexels

Quindi quali elementi possono rendere più leggera la nostra casa senza stravolgerla completamente. La scelta dei colori è fondamentale per donare lucentezza e calma all’ambiente. Per le pareti, la scelta vincente ricade sui colori neutri come il bianco, il crema, il tortora, il beige e le sfumature naturali del grigio chiaro. Queste tonalità servono a creare uno sfondo luminoso e servono da tela neutra permettendo agli arredi di risaltare, ma soprattutto di non entrare in contrasto.

Parlando invece di finiture il consiglio è quello di scegliere pietra a vista, legno e mattoni, materiali con un’anima moderna ma i protagonisti indiscussi della montagna.

Aggiungere queste finiture permette in primis di mantenere gli elementi strutturali originali con coerenza nell’arredo circostante e li valorizza anche. Infatti la scelta del legno non dev’essere per forza scura come quella delle travi di struttura, può anche essere una tonalità più chiara che senza pesantezza visiva riesca a valorizzare l’ambiente.

Per i pavimenti, il parquet in legno è ideale per il calore in ambienti con riscaldamento tradizionale. Per case con riscaldamento a pavimento, il gres porcellanato effetto legno è una soluzione pratica ed esteticamente gradevole, facilitando una diffusione uniforme del calore.

Pexels

I nuovi stili di arredamento per case in montagna

Abbandonare i vecchi stili ci apre le porte a mille altre possibilità. Infatti anche per le case in montagna si apre un mondo di nuovi stili di arredo molto più minimal, moderni e anche industriali.

Stile nordico scandinavo : arredi minimali, legno chiaro e colori neutri/pastello , creando ambienti luminosi e accoglienti grazie a grandi vetrate , perfetti per case piccole .

: arredi minimali, e , creando ambienti luminosi e accoglienti grazie a , perfetti per . Stile industriale-moderno : le finiture sono realizzate con materiali grezzi come legno non trattato, metalli o grandi lastre di gres .

: le finiture sono realizzate con come legno non trattato, o grandi . Stile rustico-moderno : un perfetto connubio tra tradizione e innovazione , prende gli elementi migliori da entrambi gli stili per una casa senza tempo .

: un perfetto connubio tra e , prende gli elementi migliori da entrambi gli stili per una . Stile modern luxury: che combina modernità con oggetti di design pregiati.

Pexels

Un’opportunità per creare uno spazio che parla di noi

In conclusione, ristrutturare una casa è un viaggio magico alla scoperta di nuovi stili, ristrutturare la casa in montagna è un’opportunità unica per creare uno spazio che riesca a rappresentarci al meglio.