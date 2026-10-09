Il giardino all’inglese in cinque regole d’oro, tra linee curve, bordure e acqua

Nell’interior design contemporaneo lo spazio esterno ha smesso da tempo di essere un’entità separata dalla casa. L’abitazione moderna respira, si dilata e proietta la propria estetica oltre le vetrate, trasformando il giardino in un salotto a cielo aperto. E se il rigore geometrico del giardino all’italiana o alla francese può risultare troppo severo per gli stili di vita attuali, il giardino all’inglese offre una risposta di rara eleganza: un disordine solo in apparenza casuale, una natura selvaggia ma profondamente studiata, capace di avvolgere l’architettura in un abbraccio romantico e senza tempo.
Nato nel Settecento in contrapposizione alle simmetrie forzate dei palazzi continentali, lo stile paesaggistico inglese ha rivoluzionato il concetto di verde. L’obiettivo non è dominare la natura, ma assecondarla, creando scorci pittorici che sembrano esistere da sempre. Progettarlo richiede la stessa sensibilità spaziale e cromatica di un grande open space.
Ecco le cinque regole d’oro per tradurre la magia della campagna inglese negli spazi esterni, con una transizione fluida e poetica tra il dentro e il fuori.
Indice
Linee curve e prospettive fluide
La prima regola del giardino all’inglese è l’assenza della linea retta. Dove un giardino classico definisce lo spazio con assi centrali e viali ortogonali, il design inglese preferisce la sorpresa, la curva e il mistero. Nello space planning significa abbandonare i vialetti dritti dal cancello alla porta e scegliere percorsi sinuosi in ghiaia, pietra naturale o mattoni invecchiati che assecondano i dislivelli. I sentieri spariscono dietro gruppi di arbusti per poi riapparire, invitando all’esplorazione e creando profondità illusoria: il paesaggio non si svela mai tutto in una volta, come un interno che rivela i dettagli stanza dopo stanza.
Il prato, il respiro verde della composizione
Se in un salotto il pavimento in resina o un parquet a spina di pesce lega gli arredi e dà respiro, in giardino questo ruolo spetta al prato. Deve essere impeccabile, verdeggiante e senza interruzioni brusche: non un vuoto qualsiasi, ma il respiro della composizione. Le forme vanno tenute morbide e organiche, che si allargano e si stringono come un fiume verde tra le fioriture. Un prato ben curato esalta per contrasto i colori delle piante e offre all’occhio il vuoto necessario per riposare e apprezzare i volumi botanici.
La mixed border, il cuore del giardino inglese
Il cuore e l’elemento più riconoscibile di questo giardino è la mixed border, la bordura mista. Via le aiuole geometriche con le piante in file ordinate: qui la vegetazione è stratificata e fitta. Progettarla è come comporre una palette materica per una stanza, giocando su tre livelli di altezza.
- Lo sfondo, con piante alte, rampicanti e arbusti sempreverdi che fanno da fondale solido.
- Il centro, con erbacee perenni dai volumi importanti come delphinium, lupini, peonie e digitali, per macchie di colore vibrante.
- Il primo piano, con alchemilla, nepeta, specifughe e piante ricadenti che ammorbidiscono il passaggio tra terra e prato.
Sul piano cromatico il giardino all’inglese predilige i colori pastello e le sfumature romantiche e polverose: lilla, rosa cipria, azzurro carta da zucchero, bianco panna e giallo tenue. Le graminacee ornamentali aggiungono movimento e texture, con un effetto sfumato che cattura la luce del tramonto.
Le follies, il punto focale che cattura lo sguardo
Ogni ambiente ben progettato ha il suo statement piece: un lampadario scultoreo, un camino imponente, un’opera d’arte che cattura l’attenzione. In giardino sono i punti focali, storicamente chiamati follies, le follie architettoniche: ancorano lo sguardo e danno la scala allo spazio. Oggi un punto focale può essere una panchina in ferro battuto o in teak seminascosta tra le fronde, un piccolo gazebo vittoriano, una scultura in pietra muschiata o un grande vaso in ghisa o terracotta. Posizionati alla fine di una curva visiva, questi arredi offrono una destinazione e trasformano la natura in un quadro da ammirare dalla finestra del salotto.
L’acqua che sembra sgorgata lì da sola
Infine l’elemento idrico. L’acqua riflette cielo e luce e dilata la percezione dello spazio, ma a differenza dei giardini formali, con le loro fontane zampillanti e vasche geometriche, qui serve un approccio naturalistico. Sì a laghetti dai contorni irregolari, delimitati da rocce, felci e iris acquatici. Se lo spazio è ridotto, vanno bene piccoli bacini silenziosi, magari in vasche di corten o abbeveratoi in pietra antica. L’obiettivo è far credere che l’acqua sia sgorgata lì spontaneamente.
Creare un giardino all’inglese non significa piantare dei fiori, ma orchestrare un’esperienza emotiva.