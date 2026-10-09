Il giardino all’inglese in cinque regole d’oro, tra linee curve, bordure e acqua

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

pexels Le simmetrie forzate del giardino formale, il modello contro cui nel Settecento nasce lo stile paesaggistico inglese

Nell’interior design contemporaneo lo spazio esterno ha smesso da tempo di essere un’entità separata dalla casa. L’abitazione moderna respira, si dilata e proietta la propria estetica oltre le vetrate, trasformando il giardino in un salotto a cielo aperto. E se il rigore geometrico del giardino all’italiana o alla francese può risultare troppo severo per gli stili di vita attuali, il giardino all’inglese offre una risposta di rara eleganza: un disordine solo in apparenza casuale, una natura selvaggia ma profondamente studiata, capace di avvolgere l’architettura in un abbraccio romantico e senza tempo.

Nato nel Settecento in contrapposizione alle simmetrie forzate dei palazzi continentali, lo stile paesaggistico inglese ha rivoluzionato il concetto di verde. L’obiettivo non è dominare la natura, ma assecondarla, creando scorci pittorici che sembrano esistere da sempre. Progettarlo richiede la stessa sensibilità spaziale e cromatica di un grande open space.

Ecco le cinque regole d’oro per tradurre la magia della campagna inglese negli spazi esterni, con una transizione fluida e poetica tra il dentro e il fuori.

Linee curve e prospettive fluide

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La prima regola del giardino all’inglese è l’assenza della linea retta. Dove un giardino classico definisce lo spazio con assi centrali e viali ortogonali, il design inglese preferisce la sorpresa, la curva e il mistero. Nello space planning significa abbandonare i vialetti dritti dal cancello alla porta e scegliere percorsi sinuosi in ghiaia, pietra naturale o mattoni invecchiati che assecondano i dislivelli. I sentieri spariscono dietro gruppi di arbusti per poi riapparire, invitando all’esplorazione e creando profondità illusoria: il paesaggio non si svela mai tutto in una volta, come un interno che rivela i dettagli stanza dopo stanza.

Il prato, il respiro verde della composizione

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Se in un salotto il pavimento in resina o un parquet a spina di pesce lega gli arredi e dà respiro, in giardino questo ruolo spetta al prato. Deve essere impeccabile, verdeggiante e senza interruzioni brusche: non un vuoto qualsiasi, ma il respiro della composizione. Le forme vanno tenute morbide e organiche, che si allargano e si stringono come un fiume verde tra le fioriture. Un prato ben curato esalta per contrasto i colori delle piante e offre all’occhio il vuoto necessario per riposare e apprezzare i volumi botanici.

La mixed border, il cuore del giardino inglese

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Il cuore e l’elemento più riconoscibile di questo giardino è la mixed border, la bordura mista. Via le aiuole geometriche con le piante in file ordinate: qui la vegetazione è stratificata e fitta. Progettarla è come comporre una palette materica per una stanza, giocando su tre livelli di altezza.

Lo sfondo , con piante alte, rampicanti e arbusti sempreverdi che fanno da fondale solido.

, con piante alte, rampicanti e arbusti sempreverdi che fanno da fondale solido. Il centro , con erbacee perenni dai volumi importanti come delphinium, lupini, peonie e digitali, per macchie di colore vibrante.

, con dai volumi importanti come delphinium, lupini, peonie e digitali, per macchie di colore vibrante. Il primo piano, con alchemilla, nepeta, specifughe e piante ricadenti che ammorbidiscono il passaggio tra terra e prato.

Sul piano cromatico il giardino all’inglese predilige i colori pastello e le sfumature romantiche e polverose: lilla, rosa cipria, azzurro carta da zucchero, bianco panna e giallo tenue. Le graminacee ornamentali aggiungono movimento e texture, con un effetto sfumato che cattura la luce del tramonto.

Le follies, il punto focale che cattura lo sguardo

Ogni ambiente ben progettato ha il suo statement piece: un lampadario scultoreo, un camino imponente, un’opera d’arte che cattura l’attenzione. In giardino sono i punti focali, storicamente chiamati follies, le follie architettoniche: ancorano lo sguardo e danno la scala allo spazio. Oggi un punto focale può essere una panchina in ferro battuto o in teak seminascosta tra le fronde, un piccolo gazebo vittoriano, una scultura in pietra muschiata o un grande vaso in ghisa o terracotta. Posizionati alla fine di una curva visiva, questi arredi offrono una destinazione e trasformano la natura in un quadro da ammirare dalla finestra del salotto.

L’acqua che sembra sgorgata lì da sola

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Infine l’elemento idrico. L’acqua riflette cielo e luce e dilata la percezione dello spazio, ma a differenza dei giardini formali, con le loro fontane zampillanti e vasche geometriche, qui serve un approccio naturalistico. Sì a laghetti dai contorni irregolari, delimitati da rocce, felci e iris acquatici. Se lo spazio è ridotto, vanno bene piccoli bacini silenziosi, magari in vasche di corten o abbeveratoi in pietra antica. L’obiettivo è far credere che l’acqua sia sgorgata lì spontaneamente.

Creare un giardino all’inglese non significa piantare dei fiori, ma orchestrare un’esperienza emotiva.