Un giardino può essere un atto di controllo o un atto di fiducia nella natura, e si vede anche da un vaso sul balcone

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Siepi tagliate a filo e parterre disegnati come ricami: qui nulla è lasciato al caso, e la bellezza nasce dalla prevedibilità

Ci sono due modi di intendere un giardino, e sono agli antipodi. Da una parte la geometria assoluta di Versailles, dove ogni siepe è tagliata con la riga e ogni vialetto conduce a una prospettiva calcolata al millimetro. Dall’altra il disordine apparente, ma studiatissimo, del giardino all’inglese, dove sentieri curvi e piante “spontanee” imitano la natura fino a farla sembrare non progettata.

Non è solo storia del paesaggismo: sono due visioni del mondo opposte, che ancora oggi influenzano il modo in cui progettiamo i nostri spazi verdi.

Il giardino alla francese, il trionfo del controllo

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Nato nel Seicento con André Le Nôtre e portato all’apice a Versailles, il giardino alla francese è un manifesto illuminista prima ancora che estetico: la natura viene domata dalla ragione, simmetria e prospettiva diventano strumenti di potere, letteralmente. Un giardino così ordinato comunicava il controllo assoluto del sovrano su tutto ciò che lo circondava.

Siepi di bosso tagliate a filo, parterre disegnati come ricami, fontane allineate su assi perfetti: qui nulla è lasciato al caso, e la bellezza nasce proprio dalla prevedibilità.

Il giardino all’inglese, la messa in scena del disordine

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Un secolo dopo, in reazione a tutto questo, nasce il giardino all’inglese: colline dolci, laghetti dai bordi irregolari, alberi disposti “come se” fossero cresciuti da soli. È un paradosso affascinante: per ottenere quell’aria di naturalezza spontanea serviva in realtà un progetto altrettanto sofisticato di quello francese, solo mascherato meglio.

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Qui il messaggio è opposto: non il controllo dell’uomo sulla natura, ma l’armonia (apparente) tra i due, in perfetta sintonia con l’ideale romantico che stava per affermarsi in tutta Europa.

Due modi opposti di vivere lo spazio esterno

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Le differenze tra i due stili non riguardano solo la disposizione delle piante, ma un intero modo di intendere il rapporto con lo spazio e con il tempo. Chi ama il giardino alla francese predilige in genere anche altri ambiti della vita organizzati con la stessa logica: una vacanza pianificata nei dettagli, una tavola apparecchiata con cura quasi rituale, un terrazzo con vasi allineati per altezza e colore e piante potate con regolarità. È un’estetica che comunica sicurezza attraverso la ripetizione e la simmetria, e che in un piccolo spazio urbano si traduce in linee pulite, pochi elementi ma scelti con precisione, un ordine visivo che mette a proprio agio anche in pochi metri quadrati.

Chi si riconosce invece nel giardino all’inglese tende a cercare la sorpresa più che la certezza: una vacanza decisa giorno per giorno, un buffet informale dove ognuno si serve quando vuole, un balcone dove i rampicanti crescono un po’ dove vogliono e i vasi hanno forme e altezze diverse tra loro. È un’estetica che comunica libertà attraverso la stratificazione: nulla sembra progettato a tavolino, anche se, come insegna la storia stessa del giardino all’inglese, dietro quella naturalezza c’è quasi sempre un pensiero attento. È lo stesso spirito che oggi si ritrova nel Chaos Gardening, la spontaneità controllata che sta conquistando giardini e terrazzi.

Applicare lo stile, non solo riconoscerlo

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La buona notizia è che questi due linguaggi non sono riservati alle grandi tenute storiche, e non serve scegliere per sempre: si può prendere il meglio dell’uno o dell’altro a seconda dell’ambiente e del momento.

Se ti piace di più l’idea della simmetria e del controllo, allora vale la pena investire in vasi identici allineati su una ringhiera, una pergola con struttura geometrica netta, piante potate con regolarità come bosso, lavanda tagliata a cuscino o agrumi in vaso disposti in fila.

Se invece ti piace di più l’idea della sorpresa e della naturalezza, allora conviene lasciare che rampicanti ed erbe aromatiche crescano con più libertà, mescolare vasi di forme e altezze diverse, e privilegiare fioriture spontanee come rose antiche o gerani rampicanti rispetto a piante scultoree e ordinate. Non esiste uno stile giusto: esiste solo quello che, guardando fuori dalla finestra la mattina, ti fa sentire davvero a casa.