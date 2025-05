I nuovi divani da esterno che trasformano l’outdoor in uno spazio da vivere

Fonte: Musola Il sistema modulare Boira di Musola arreda l’outdoor con eleganza e flessibilità

L’outdoor design ha ormai conquistato uno spazio centrale nella progettazione contemporanea, non più confinato ai margini della casa ma parte integrante dell’esperienza abitativa. Gli spazi aperti diventano scenari narrativi, dove materiali innovativi, artigianalità, comfort e tecnologia si fondono per offrire nuove forme di relax e bellezza.

Abbiamo selezionato cinque collezioni di divani outdoor che raccontano questa evoluzione, tra estetiche scultoree, modularità estrema e materiali che guardano al futuro.

Scultura zen e relax con Mono di Muundo

Fonte: Muundo

Con la collezione Mono, il brand belga Muundo, con la firma di Casa Moor, propone un arredo che rilegge in chiave scultorea e meditativa il tema del divano outdoor. Realizzata in Mortex, un materiale minerale resistente e vellutato al tatto, Mono si ispira all’equilibrio zen delle pietre impilate. Le forme sono essenziali, quasi primitive, eppure raffinatissime nei dettagli, in perfetta sintonia con il paesaggio naturale.

Ogni elemento è prodotto artigianalmente, conferendo unicità e autenticità alla composizione. Il divano non è più solo un oggetto funzionale, ma diventa parte integrante del paesaggio, un segno silenzioso che valorizza lo spazio senza invaderlo. Muundo costruisce così un’estetica del silenzio, perfetta per ambienti residenziali ma anche per hospitality di charme, dove l’atmosfera deve raccontare una storia di equilibrio, materia e luce.

Libertà compositiva e tattilità naturale, Boira di Musola

Fonte: Musola

Con il divano Boira, Musola combina ingegneria, sensorialità e libertà compositiva. Disegnato da Carlos Guijarro, Boira è un sistema modulare dall’eleganza misurata, pensato per costruire configurazioni dinamiche e su misura, grazie all’ampia varietà di moduli disponibili. La struttura è un connubio armonioso di materiali: legno di iroko, resistente e dal fascino naturale; piedi in acciaio inox, per un tocco industriale e solidità assoluta; imbottiture in schiuma e microfibra idrorepellente, per un comfort asciutto anche all’aperto.

La collezione incarna perfettamente la filosofia del brand spagnolo: non si tratta solo di arredare uno spazio, ma di trasformarne la percezione, rendendolo vivo, accogliente e sensoriale. Le forme sono essenziali ma accoglienti, i rivestimenti in tessuto Sunbrella evocano tonalità naturali e tattilità morbide, mentre la struttura è pensata per resistere nel tempo senza rinunciare a una forte componente emotiva.

Boira è la scelta ideale per chi cerca un’estetica calda, contemporanea e funzionale, capace di adattarsi sia a contesti residenziali intimi che a progetti contract sofisticati. Una seduta pensata per vivere il tempo all’aperto come esperienza da condividere, nel segno della qualità e del benessere.

Eleganza senza tempo con Balestro 24 di Living Divani

Fonte: Living Divani

Balestro 24, il divano icona di Living Divani, esce dai confini dell’indoor per abitare anche l’esterno. L’intervento di Piero Lissoni, art director e designer del brand, porta con sé tutto il DNA dell’azienda: proporzioni perfette, minimalismo raffinato, lusso non ostentato. La versione outdoor conserva l’essenza originale, reinterpretando dettagli e materiali per affrontare sole, vento e pioggia con discrezione ed eleganza.

Realizzato con una struttura leggera ma resistente, Balestro 24 si distingue per la purezza delle linee e la sua presenza silenziosa, capace di valorizzare qualsiasi ambiente senza sovrastarlo. I cuscini sono generosi ma calibrati, la palette cromatica neutra ma calda. Un equilibrio sottile che racchiude l’estetica Living Divani: sobria, colta, senza tempo.

Perfetto per residenze private ma anche per spazi contract di alta gamma (resort, boutique hotel, terrazze urbane), Balestro 24 rappresenta una visione precisa del design: funzionale ma poetico, fatto per durare, pensato per emozionare.

Comfort sartoriale all’aria aperta con Delano di Mamagreen

Fonte: Mamagreen

Con Delano, il brand internazionale Mamagreen ridefinisce il concetto di comfort all’aperto. La collezione, progettata da Vincent Cantaert, nasce per gli spazi più esclusivi ma si adatta anche a contesti residenziali contemporanei grazie alla sua estetica raffinata e al comfort assoluto.

Delano si compone di divani e lettini di lusso, caratterizzati da materassi soffici, schienali ergonomici e una struttura robusta ma visivamente leggera. L’uso di materiali pregiati, come legni tropicali certificati, metalli trattati e tessuti tecnici, garantisce resistenza e durata nel tempo, anche in ambienti climaticamente esigenti.

Ciò che colpisce è l’attenzione sartoriale ai dettagli: cuciture a vista, imbottiture perfettamente integrate, moduli componibili per creare isole di relax su misura. Un prodotto che interpreta l’outdoor come esperienza immersiva e multisensoriale, dove tutto, dalla texture al profumo dei materiali naturali, contribuisce a costruire un ambiente di lusso discreto e accogliente.

Design circolare e modulare con Maximo di Nardi

Fonte: Nardi

Maximo, la nuova proposta di Nardi, è un progetto che unisce design, sostenibilità e versatilità. Firmata da Raffaello Galiotto, si tratta di un sistema modulare di sedute realizzato in resina post-consumo e tessuti ad alta percentuale di riciclo, perfettamente in linea con la filosofia green del brand. Inoltre, la linea è pensata per resistere all’umidità, motivo per cui gli imbottiti presentano la parte interna in poliuretano espanso, rivestita da fibra di poliestere accoppiata con un’altra fibra, ma stavolta trattata con Water Repellent.

Maximo è pensato per essere configurato liberamente: angoli, chaise longue, sedute centrali e laterali possono essere combinati in infinite varianti, adattandosi a spazi piccoli o ampi, a contesti privati o pubblici. La resina colorata in massa, resistente agli agenti atmosferici, è abbinata a imbottiture ergonomiche, per un comfort che non teme il tempo.

La collezione è prodotta interamente in Italia, all’interno di una filiera industriale controllata e certificata, che dal 2019 include il programma Regeneration, dedicato alla realizzazione di arredi in plastica riciclata. Maximo non è solo un prodotto, ma un modello virtuoso di circolarità e responsabilità ambientale, che dimostra come estetica e sostenibilità possano coesistere in modo intelligente e piacevole.

L’outdoor come nuovo salotto tra estetica e benessere

I cinque divani raccontano una nuova idea di outdoor: non più spazio marginale, ma ambiente fluido, progettato con la stessa cura dell’interno. Le tendenze emerse parlano di modularità, materiali eco-compatibili, comfort sartoriale e design poetico, capace di dialogare con l’architettura, la natura e le nuove esigenze dell’abitare.

Che si tratti del minimalismo zen di Mono, della sartorialità di Itaca, del rigore di Balestro 24, del lusso disinvolto di Delano o dell’etica progettuale di Maximo, il divano da esterno diventa il fulcro di uno stile di vita consapevole e libero, dove il tempo rallenta e l’ambiente diventa una scenografia su misura per il benessere quotidiano.