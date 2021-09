Come creare un angolo di relax in casa: consigli e idee per liberare la mente

Il lavoro, lo studio e tutte le responsabilità quotidiane ci richiedono grande concentrazione mentale e probabilmente non troverai una persona che conosci che non sia stressata o stanca per buona parte della settimana lavorativa.

Lo stress è una parte normale della vita che non possiamo evitare, ecco perché invece di cercare di sfuggire alla stanchezza, dobbiamo sapere come affrontarlo con un atteggiamento calmo e rilassato.

La casa gioca un ruolo fondamentale nel ritrovare la pace e la serenità: è il luogo in cui, alla fine della giornata, puoi concederti qualche momento per ricaricarti, soprattutto durante la stagione invernale.

Ecco perché è così importante dedicare un angolo relax nel tuo appartamento. Sarà la tua oasi di riposo e la potrai utilizzare per rilassare corpo e la mente, recuperare quella lettura che è rimasta per troppo tempo sul tuo comodino e perché no, lavorare a maglia.

Non importa quello che fai, purché sia qualcosa che ti renda felice e ti rilassi. Creare un angolo relax in casa, in quest’ottica, è la cosa migliore che puoi fare per te stessa.

Contrariamente a quanto potresti pensare, non è necessario investire molti sforzi o un grande budget per realizzare la tua area relax in casa. Oggi te lo dimostreremo con alcune idee e prodotti che puoi facilmente reperire per trasformare una stanza in un rifugio di tranquillità e benessere.

L’illuminazione è fondamentale

Le luci sono essenziali a creare l’ambiente giusto. Nella tua zona relax cerca di creare un ambiente con una luce confortevole, ma allo stesso tempo che ti permetta di avere la giusta illuminazione per poter leggere bene senza danneggiare la vista.

Per ottenere questo risultato, crea diversi punti luce prediligendo sia un’illuminazione indiretta, che ti aiuterà a rilassare la vista sia una luce diretta, per dedicarti a tutti quegli hobby, in cui è necessaria una luce più intensa.

La luce calda aranciata aiuta a rilassare la vista, in particolare ti consigliamo le lampade di sale, ottimi esempi d’illuminazione indiretta perché emanano quella luce calda che aiuta ad alleviare l’affaticamento degli occhi e rilassare la mente. La lampada di sale emetterebbe naturalmente ioni negativi per contrastare le radiazioni e purificare l’aria. Aiutando anche in caso di sintomi di asma e allergia.

Prevedi anche, nella tua zona relax, una lampada con una luce più intensa, che potrà esserti utile quando hai bisogno di un‘illuminazione più forte, per esempio per leggere o cucire: una lampada da terra è l’ideale, perché non occupa spazio su mobili o tavoli e può essere sistemata vicino alla poltrona di lettura.

Lampada di sale dell'Himalaya La lampada di sale aiuta durante la meditazione e concilia il rilassamento del corpo e della mente

Offerta Lampada da Terra in Legno Treppiede Lampada da terra con tre piedi, con luce calda. Ideale per leggere e creare atmosfera.

Lampada a stelo Lampada da lettura con luce diretta, ottima per illuminare un angolo lettura.

Scegli una poltrona comoda o un pouf

Possiamo eleggere la poltrona a vera star di quest’angolo relax! È quindi fondamentale scegliere con attenzione.

Ci sono diverse caratteristiche che dovresti sempre tenere a mente mentre ti accingi a scegliere dove ti sederai nella tua zona relax: dovrebbe essere comoda, versatile e darti la pace di cui hai bisogno quando sei stanca.

Innanzitutto, il tessuto con cui è realizzata la poltrona o il pouf, deve essere molto confortevole: prediligi un tessuto morbido che ti farà sentire come se fossi sprofondata in una nuvola.

Se hai un angolo abbastanza spazioso e ancora libero in casa puoi optare anche per una poltrona sospesa; un comodo nido dove leggere, ascoltare la musica o vedere una serie TV.

Anche il pouf può essere una valida alternativa alla poltrona singola, occupa meno spazio ed è veramente versatile; si sposta agevolmente da una stanza all’altra e può essere usato sia come poltroncina sia per rialzare le gambe.

Poltrona Sospesa con Cuscino Poltrona comoda e confortevole, con ganci resistenti

Poltrona pozzetto Poltrona singola, compatta disponibile in tanti colori

Poltrona Sacco Pouf Versatile e comodo, è disponibile in diversi colori e misure

Rendi confortevole la zona relax con i cuscini

Quali cose ti fanno sentire felice? Una piccola libreria, le piante, un certo odore?

Pensaci attentamente e poi cerca di integrare uno o due cose che fanno la differenza nel raggiungimento dell’armonia interiore e del rilassamento. Incenso, candele, oli essenziali, musica, possono essere utili a questo scopo. Mentre personalizzi il tuo angolo relax in casa, non dimenticare i cuscini: confortevoli, versatili e utili per rendere più comode poltrone o sedie.

Puoi preferire cuscini grandi sui quali sederti per fare meditazione o dei semplici cuscini per sorreggere la schiena o il collo mentre leggi o guardi un film.

Cuscino da pavimento grande Cuscino grande multifunzionale, adatto per poltrone o per sedersi sul pavimento

Cuscino Meditazione Yoga Lotus Cuscino progettato per la pratica dello yoga e la meditazione. Sfoderabile e lavabile in lavatrice

Offerta Cuscino gravidanza e allattamento Cuscino da abbracciare, concilia il rilassamento del corpo.

Profuma l’ambiente con il diffusore di oli essenziali

Gli oli essenziali aiutano e conciliano il rilassamento profondo del corpo e della mente, non possono mancare, quindi, per aiutarti a scaricare la tensione e a mettere da parte la stanchezza della giornata trascorsa, ma rappresentano anche un valido aiuto per placare stress e ansia e favorire calma e rilassamento. Tra i più indicati a questo scopo, puoi provare: olio essenziale di mandarino, di lavanda e camomilla.

Per usarli nel tuo angolino relax, è necessario scegliere un diffusore di oli essenziali; puoi orientarti in base al tuo gusto e all’arredamento esistente così da mantenere una coerenza nello stile dell’arredamento.

Porta tealight in ceramica In ceramica intagliata, crea l'atmosfera giusta grazie al gioco di luce calda diffusa.

Diffusore di Oli Essenziali Diffusore con ottimo design, dotato di colori a led per creare un ambiente rilassante.

Airwick, diffusore di Oli Essenzialie Ottimo rapporto qualità prezzo è possibile scegliere tra tre livelli di erogazione: minimo, intermedio e massimo

Crea la giusta atmosfera con il brucia incenso

Mentre t’immergi nella lettura del tuo libro o ti dedichi a una sessione di yoga o meditazione prova a creare l’atmosfera giusta aiutandoti con un brucia essenze un incenso o anche una candela con dei profumi intriganti e posizionali vicino a te per creare un’atmosfera confortevole e accogliente.

Creare l’ambiente giusto, aiuta a conciliare il rilassamento mentale e a ricaricarsi più velocemente.

L’incenso di Palo Santo in particolare è utilizzato sin dai tempi antichi dagli sciamani delle popolazioni precolombiane: purifica le energie degli ambienti, favorendo riequilibrio e armonia interiori e profuma a lungo con il suo aroma delicato ma persistente.

Legnetti Palo Santo Nove paletti di Incenso di palo santo, per purificare l'ambiente e aiutare il rilassamento.

Porta-incenso a forma di foglia Brucia incenso a forma di foglia, dall'aspetto semplice e vintage.

Bastoncini di incenso in legno massiccio Contenitore e bruciatore per incenso in legno artigianale di Sheesham.

Scegli un tappeto morbido e confortevole

È quasi tutto pronto nella tua zona relax fai da te. Cosa ne dici ora aggiungere un tappeto? Pratico e soprattutto morbido, è versatile perché oltre ad aggiungere un tocco di stile all’ambiente e renderà più accogliente il pavimento è molto utile anche per giocare, chiacchierare o per fare meditazione.

La scelta del tappeto deve tenere conto di vari fattori: la stanza che lo ospiterà, il budget e la destinazione d’uso.

Nel caso del tappeto da sistemare nella zona relax, il tessuto è la caratteristica principale da tenere in considerazione. Scegli uno che a contatto con la pelle sia confortevole, ad esempio il tappeto a pelo lungo è l’ideale a questo scopo: una vera nuvola su cui camminare anche a piedi scalzi.

Tappeto Shaggy a pelo lungo Il pelo lungo, con la sua piacevole morbidezza lo rende adatto a vari ambienti della casa.

Tappeto multifunzionale Morbido e facile da pulire è disponibile in colore grigio/ brillante, facile da abbinare.

Tappeto peloso per soggiorno Una vera nuvola di pelo disponibile in tanti colori.

Quadri a colori

C’è una stretta relazione tra i colori e gli stati emotivi, come insegna la cromoterapia. I toni che sceglierai per arredare questo nuovo spazio relax determineranno quale sarà il tuo stato d’animo nei momenti in cui deciderai di utilizzarlo. Per una scommessa sicura, orientati verso colori chiari o neutri.

Se usi tessuti, tende, cuscini, coperte o quadri e stampe in toni molto scuri, sovraccaricarsi solo l’ambiente. Ricorda che questa è una piccola zona della casa, quindi le scelte che farai dovrebbero essere coerenti con il resto dell’arredamento.

Due dei toni di colore che richiamano la calma e il relax sono l’azzurro e il verde chiaro. Il primo ricorda il mare o il cielo, quindi irradia un senso di spaziosità e sollievo. Il secondo ricorda immediatamente la natura.

Stampe da Parete - Senza Cornici Stampe da parete con colori tenuti, disponibili in tante combinazioni.

Set di 6 poster per soggiorno Sei poster per arredare le pareti con un budget contenuto.

Set di 4 Poster sui toni del verde Poster con pittute botaniche aiutano il rilassamento e la calma interiore .