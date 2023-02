Come arredare una mansarda: trucchi per sfruttare gli spazi

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Per guadagnare spazio abitabile e creare una stanza in più, hai mai pensato di arredare la tua mansarda? Questo locale ha del potenziale, sia che tu faccia il lavoro da solo o che ti affidi all’esperienza di professionisti come architetti e interior designer. Puoi arredare il sottotetto in svariati modi e trasformarlo in una moderna camera da letto, in uno studio organizzato, in un vano per gli hobby e il relax o anche in un piccolo appartamentino: collegato, ma autonomo. Perfetto per i figli grandi che aspirano ad avere maggiore privacy e indipendenza quando non riescono ancora ad abbandonare il nido.

Una soffitta può essere una vera risorsa per una casa. Innanzitutto è comoda per riordinare e conservare tanti oggetti che anche se ci stanno a cuore non trovano posto in casa. Se però è abitabile, arredare una mansarda è ben più vantaggioso. Soprattutto quando si è nell’ottica di aumentare la vivibilità di casa – perché la famiglia si allarga, perché cambiano le esigenze o semplicemente perché si desidera stare più comodi – quello spazio abitabile nel sottotetto si rivela prezioso come una gemma rara.

Invece di pensare a un trasloco, è sufficiente valorizzare il vano utilizzato come solaio. Bastano qualche piccolo lavoretto e un progetto ben fatto per arredare la mansarda anche bassa in una stanza in più che aumenta il pregio di tutta la casa.

Arredare la mansarda con tanta luce

Con la diffusione del lavoro da remoto è cresciuta l’esigenza di avere uno spazio adibito a studio. Il locale sottotetto abitabile, anche se piccolo, è perfetto allo scopo.

Per arredare la mansarda con una postazione per lo smart working, la prima cosa da fare è massimizzare le fonti di luce naturale. Se stai ristrutturando, ti conviene intervenire anche sulle finestre: allargare il foro delle finestre presenti o aggiungerne di nuove può cambiare completamente l’estetica e la vivibilità della stanza.

A parità di dimensioni, le finestre per tetti forniscono più luce rispetto a quelle convenzionali, e l’ideale è averle su entrambi i lati così da facilitare la ventilazione. Ricorda: per evitare le zone d’ombra, è meglio avere due piccole finestre ai lati di una stanza che una grande vetrata centrale.

Prima di procedere con i lavori di ampliamento, bisogna verificare le norme comunali all’Ufficio Tecnico: a volte c’è un limite alla quantità di finestre permesse per falda del tetto, e avviare le pratiche. Se invece hai deciso di arredare la mansarda con una semplice sostituzione della vecchia finestra per tetti con una nuova, della stessa grandezza però più performante, non ti servono permessi perché si tratta di ordinaria manutenzione.

Arredare la mansarda bassa come uno studio

Una volta che ci siamo assicurati che la luce del sole illumini il solaio a sufficienza, basta una mano di bianco per arredare la mansarda come uno studio moderno. A questo proposito, il bianco è il colore perfetto anche per i serramenti: che siano in legno o in pvc quando il loro colore è candido rendono ogni stanza molto più luminosa e spaziosa.

La scrivania accanto alla finestra, una poltrona davvero comoda e una composizione di scaffali personalizzata, così da seguire l’inclinazione del soffitto: questo è l’occorrente per creare uno studio. Aggiungi tante piante verdi da appartamento che decorano e crescono felici, inondate di luce naturale. Lo spazio di lavoro da casa diventerà un angolo confortevole dove è più facile concentrarsi, ma che si presta anche a momenti di relax e di svago.

Realizzare un piccolo studio o un locale hobby è la scelta più pratica e rapida quando non sai come arredare una mansarda, perché i pochi elementi di arredo che sono necessari non si sviluppano in verticale. Puoi anche aggiungere un divano senza doverti preoccupare dell’altezza del soffitto. Se quello che crea perplessità è la scelta dei lampadari, basta puntare su applique e lampade da terra: con il fascio di luce rivolto verso l’alto danno maggiore profondità al soffitto.

Un consiglio decorativo: perché non dipingere una porzione di parete accanto alla scrivania con una pittura ardesia, effetto lavagna? Avrai una superficie decorativa dai risvolti utili. Comodissima per annotare qualsiasi idea o memo senza timore di perdere i tuoi appunti, è anche un’idea divertente per personalizzare lo spazio e interrompere il bianco che corre nella stanza. Se poi usi la vernice nella variante magnetica potrai addirittura attaccare qualsiasi cosa al muro, ma con stile.

Arredare la cameretta in mansarda

Per i ragazzini, la possibilità di avere la cameretta in mansarda, “lontana” dal mondo dei genitori e con le finestre affacciate sulle stelle del cielo, ha il sapore dell’avventura. Una volta che i bambini sono abbastanza grandi per salire e scendere le scale senza difficoltà e in completa sicurezza, puoi arredare la mansarda in maniera tale da creare uno spazio comodo dove studiare, giocare e rilassarsi. Con tanto colore vivace alle pareti, da coordinare a tende, biancheria del letto e tappeti possiamo rendere la cameretta in mansarda accattivante e moderna.

I letti singoli occupano meno spazio, e questo è uno dei motivi per cui spesso si decide di arredare la mansarda bassa per i figli. Quello a cui bisogna pensare sono le prese elettriche, perché se intendiamo sistemare la cameretta in mansarda non possiamo accontentarci di una ciabatta dove collegare tutto. Vicino alla scrivania, da posizionare accanto alla finestra perché è meglio studiare con una buona illuminazione, servono le prese per computer, stampante, lampada da tavolo, caricatori dello smartphone tanto caro a ogni adolescente… Questo è uno di quei dettagli che facilitano la vita se ci si pensa prima di cominciare ad arredare la mansarda.

Dopo il letto e la scrivania bisogna occuparsi dei mobili destinati a contenere l’universo dei nostri figli. Una questione da non prendere alla leggera, visto che la particolare conformazione della stanza ci obbligherà a fare i conti con uno spazio ridotto per l’armadio. Certo, è possibile studiare un’armadiatura perimetrale, progettata su misura con ante dal taglio trasversale che seguono l’inclinazione del soffitto. Ma in alternativa si può sistemare un classico armadio sfruttando solo la zona di massima altezza della mansarda.

Tra scarpe, giacconi, abbigliamento e attrezzatura sportiva c’è sempre tanto da riporre. E se manca lo spazio per mettere in ordine facilmente, quella contro il caos degli adolescenti diventa una battaglia persa in partenza. La soluzione è arredare la mansarda sfruttando ogni centimetro possibile tra il pavimento e la pendenza del soffitto. Bastano 60 cm in altezza per collocare i mobili contenitori, con ante e/o cassetti, bassi ma profondi e capienti. Senza contare che utilizzando le mensole è possibile rivestire le pareti con composizioni geometriche funzionali e decorative.

E a terra? Il parquet di legno è sempre la soluzione perfetta per dare calore e eleganza alla stanza. Ma per una cameretta in mansarda sono ottimali anche i pavimenti vinilici: ecologici ed economici, sono facili da posare da pulire. E poi piacciono tanto ai teenager perché offrono un’ampia scelta di colori e fantasie, ideali per personalizzare la stanza.

Come vedi, con l’arredamento giusto puoi sfruttare al meglio lo spazio sotto il tetto mansardato, mantenere l’ordine e creare un’accogliente stanza in cui possono giocare, studiare, rilassarsi e invitare gli amici.

Arredare una mansarda con le travi a vista

Non è difficile arredare la mansarda con le travi a vista perché già possiede quelle caratteristiche strutturali di fascino che la rendono perfetta per ospitare un’accogliente camera da letto. Si tratta solo di sottolineare l’ambiente, con un parquet che riprende lo stesso colore delle travi, tende leggere che fanno filtrare la luce dalle finestre e tanto bianco o colori neutri che potenziano la luminosità. Con le pareti in cartongesso si possono realizzare delle partizioni utili per ricavare uno spogliatoio e un bagno confortevole, ma senza mai togliere luce agli interni. In questo caso si rende necessaria l’installazione dell’impianto idraulico, ma il risultato aggiunge comfort a questo nuovo spazio e aumenta il valore di un’abitazione.

Il bello di arredare una mansarda con travi a vista è proprio la possibilità di trasformarla in un piccolo appartamento o almeno in un elegante master suite, ovvero una grande camera da letto completa di cabina armadio e di bagno. Una soluzione funzionale e moderna che può essere progettata come camera per i figli grandi che cercano una maggiore privacy oppure come la stanza degli ospiti. Basta includere una mini cucina ad angolo con un piccolo frigo, un piano cottura e un bollitore per avere un posto dove possano fare colazione in autonomia.

Ristrutturare e arredare la mansarda con i Bonus fino a tutto il 2024

Se stai pensando di arredare la mansarda, prendi in considerazione la possibilità di approfittare dei Bonus per fare qualche lavoretto in più, risparmiando. Valuta se è il caso di sostituire finestre, infissi e schermature solari (le tende), e se vuoi cambiare gli impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione in classe A, perché in questo caso puoi detrarre fino al 50% della spesa con i vantaggi dell’Ecobonus 2023, prorogato fino al 2024.

Se invece ti piacerebbe aprire una o più finestre per arredare una mansarda luminosa e davvero confortevole, puoi approfittarne per rifare il tetto o per installare i pannelli solari, lavori che rientrano nell’Ecobonus 2023 e sono detraibili al 65%.

Se vuoi arredare la mansarda con un tetto verde o hai un piccolo terrazzo da abbellire come un giardino pensile, ricordati che puoi sfruttare il Bonus verde, per il rifacimento dei terrazzi, prorogato al 31 dicembre 2024.

E se invece vuoi proprio ristrutturare per aggiungere un bagno o fare qualche altro intervento importante? Puoi approfittarne per arredare la mansarda spendendo la metà. Anche nel 2023 il Bonus mobili prevede la detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, destinati alle abitazioni sottoposte a lavori di ristrutturazione.