Scaldotti, trapunte, lenzuola calde e avvolgenti: 7 mood per la tua casa d’inverno

Sette stili per raccontare la casa d'inverno, tra lusso discreto, linee minimal, lavorazioni e materiali d'eccellenza: questa è la collezione di Caleffi

Bastano alcuni dettagli, piccoli e importanti, per rinnovare la casa in base alle stagioni. Dalle lenzuola calde e avvolgenti di flanella agli iconici Scaldotti a fantasia o in tinta unita, dalle federe in seta alle trapunte raffinate trasformano gli ambienti in luoghi accoglienti dove rifugiarsi quando fuori fa freddo e magari piove.

Caleffi, azienda che da sempre si occupa della cura della casa diventando un punto di riferimento del settore, ha pensato la sua collezione autunno/inverno 2025-2026 declinandola in sette mood differenti, sette racconti d’inverno in grado di interpretare il vivere contemporaneo secondo diversi gusti e stili, riservando grande attenzione ai materiali naturali e alle texture.

Casa d’inverno, l’eccellenza di lavorazioni e materiali

Denominatore comune a tutte le linee per la casa d’inverno, l’eccellenza nella scelta dei materiali e nelle lavorazioni, segno distintivo di una idea di qualità coerente negli anni. Lucido raso, puro cotone, soffice percalle e morbida microfibra per vestire il letto di un tepore avvolgente nelle notti d’inverno.

Alle trapunte, realizzate con imbottitura in fibra o in piuma, e di cui quest’anno si celebra il 50° anniversario dalla nascita, e ai copripiumini, più adatti ai climi rigidi, si affiancano le proposte di Leggerissima, Calduccia e Ultra Light, perfette per la mezza stagione: e proprio l’ampia disponibilità di grammature differenti fa della collezione un vero e proprio invito a un benessere tailor-made.

Dal Gran Scaldotto alle lenzuola in flanella e in percalle

In quest’ottica si inserisce anche la proposta di Gran Scaldotto, la declinazione per il letto dell’iconico Scaldotto, fiore all’occhiello della produzione “made in Mantova” dal 1992. Made in Italy, in puro cotone smerigliato e imbottito con un’innovativa miscela delle migliori fibre, Gran Scaldotto assicura un comfort superiore e una tenuta termica ideale anche nelle stagioni più fredde.

La collezione presenta, inoltre, una vasta scelta di completi lenzuola in calda flanella, in soffice percalle, in prezioso raso o in puro cotone, disponibili anche nella versione sfusa.

Accanto alle fantasie, Caleffi propone poi un’ampia linea di tinte unite, frutto di un’ineguagliata ricerca su colori, texture e trapuntature. Un elegante percorso cromatico che abbraccia un’infinita gamma di nuances diventando tattile e materico nella scelta dei tessuti (raso, percalle, cotone e lyocell) e delle lavorazioni, che vanno dal rigore delle trapuntature a quadri alla seduzione di quelle a ricamo.

Sette mood e sette stili per la casa d’inverno

Dreaming

Materiali preziosi e lavorazioni sofisticate vestono l’ambiente letto di un lusso discreto e ricercato, definendo una collezione in cui l’incanto del raso, seducente e luminoso, sposa elaborati grafismi jacquard, restituendo uno spessore materico che appaga il senso del tatto, tra leggerezze tridimensionali.

Caleffi White

Un white luxury fatto di tessuti preziosi e grafismi a ricamo veste la casa di eleganza contemporanea e minimalista. Il potere del bianco assoluto ispira calma e purezza, donando luminosità e incontrastata spazialità all’ambiente.

Primanatura

Natura, luogo dell’anima. Caleffi propone un mood natural chic, in cui l’amore per il green si traduce nell’utilizzo, accanto al lino e al cotone, della fibra di lyocell, 100% vegetale e in grado di ridurre l’impatto ambientale. Pattern foliage e morbide nuances, capaci di annullare il confine fra indoor e outdoor, portano poi negli ambienti domestici il relax di una pausa nel verde. Tonalità suadenti e sentori vegetali anche nella linea di soffici spugne, per interni al naturale

Garden

Flower Party. Colori pastello e tonalità bon-bon definiscono un mood delicato e soave come un giardino fiorito. Romantiche stampe floreali disegnano sul purissimo cotone e sulla soffice microfibra variopinti bouquet, facendo della camera da letto un’oasi segreta di pace e bellezza.

Casa Colors

Eccentrici e sorprendenti grafismi si alternano a pattern check e tartan più rigorosi, in un mood che fa del colore vibrante e dirompente la propria cifra stilistica. Elementi dai contorni geometrici vengono esasperati in modernismi grafici e rispondono a un’estetica del colore che diventa movimento e pura energia.

City Time

Gusto metropolitano e cosmopolita per una collezione che fa delle geometrie rigorose la propria cifra stilistica, per ambienti di sofisticata eleganza.

New Generation

Un gusto grafico e illustrativo sposa l’uso audace del colore, in una collezione dallo spirito informale e anticonformista, in cui il sapiente gioco di volumi e proporzioni è sempre in perfetto equilibrio.