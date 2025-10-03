Autunno 2025: svendite di design, outlet e showroom a prezzi scontati

Per chi ama il design, l’autunno non è solo la stagione delle foglie dorate e delle tisane calde, ma anche il momento migliore per fare grandi affari. Ogni anno, infatti, i più importanti brand italiani aprono le porte dei loro showroom e outlet con svendite speciali: pezzi di collezione, campionari, arredi fuori serie e icone del design a prezzi scontati. Occasioni perfette per portarsi a casa un complemento unico, che unisce stile e qualità.
Ecco le principali svendite di design dell’autunno 2025, con date, luoghi e modalità di accesso
Le date da segnare in agenda
- Artemide & Danese Milano
Dove: Via Bergamo 17, Pregnana Milanese (MI)
Quando: 16–19 ottobre 2025
Orari: il 16 e il 19 dalle 9 alle 19; il 17 e il 18 dalle 9 alle 20.
Accesso con registrazione on-line su questo sito.
Zanotta
Dove: Via Vittorio Veneto, 57, Nova Milanese (MI)
Quando: 10-11-12 ottobre ; 17-18-19 ottobre ; 24-25-26 ottobre
Orari: dalle 10 alle 19.
Accesso con registrazione on-line su questo sito.
- MDF Italia & Acerbis
Dove: Via Fratelli Cervi 4A, Mariano Comense (CO)
Quando: 10–11 ottobre 2025
Orari: dalle 9 alle 18
Accesso con registrazione on-line su questo sito.
- Flou
Dove: Via Luigi Cadorna 12, Meda (MB)
Quando: fino al 5 ottobre 2025
Orari: venerdì dalle 9 alle 12.30; sabato e domenica dalle 9 alle 19
Evento su appuntamento chiamando il numero 800 829070
- Glas Italia
Dove: Via Cavour 29, Macherio (MB)
Quando: 7–9 e 14–16 novembre 2025
Orari: dalle 10 alle 18.30
Evento ad accesso libero
- Flos
Dove: Via A. Faini 2, Bovezzo (BS)
Quando: 10–12 ottobre 2025
Orari: dalle 9:30 alle 19:00
Evento con prenotazione
- Cassina & Cappellini
Dove: Via Brianza 28, Lentate sul Seveso (MB)
Quando: 10–12, 17–19, 24–26 ottobre 2025
Orari: dalle 10 alle 19
Ingresso su registrazione
- FontanaArte & Nemo Lighting
Dove: Alzaia Trieste 49, Corsico (MI)
Quando: 17–19 ottobre 2025
Orari: dalle 10 alle 19:00
Accesso libero
- Sag’80 Selection
Dove: Via Felice Cavallotti 13, Milano
Quando: fino all’11 ottobre 2025
Orari: dalle 10 alle 19
Evento multi-brand su prenotazione
- Ichendorf
Dove: Zona Industriale Merlino (LO)
Quando: 23–26 ottobre 2025
Orari:dalle 10 alle 19:30
Private Sale con registrazione
Come approfittarne al meglio
Arrivare presto: gli articoli migliori vanno via subito, anche se in alcuni casi, per esempio Zanotta, l’assortimento viene riassortito durante la durata della vendita.
Prepararsi con misure, idee e foto degli spazi da arredare.
Verificare le modalità d’ingresso: molte aziende richiedono prenotazione online.
Informarsi sui servizi di trasporto o organizzare un mezzo per arredi voluminosi.
Controllare sempre i siti ufficiali per eventuali aggiornamenti su date e orari.