Autunno 2025: svendite di design, outlet e showroom a prezzi scontati

Dai pezzi iconici ai complementi di tendenza, l’autunno 2025 regala svendite di design imperdibili: ecco dove e quando approfittarne.

Foto di Christian Conovalu

Christian Conovalu

Esperto in Interior Design

Appassionato di interior design, ne ha fatto tema di studio spinto da sempre dalla creatività e dalla condivisione di pillole sull'abitare.

Pubblicato: 3 Ottobre 2025 15:01

Zanotta
Poltrone Sacco colorate di Zanotta (ByPiero Gatti, Cesare Paolini and Franco Teodoro) un classico del design pop che non passa mai di moda.

Per chi ama il design, l’autunno non è solo la stagione delle foglie dorate e delle tisane calde, ma anche il momento migliore per fare grandi affari. Ogni anno, infatti, i più importanti brand italiani aprono le porte dei loro showroom e outlet con svendite speciali: pezzi di collezione, campionari, arredi fuori serie e icone del design a prezzi scontati. Occasioni perfette per portarsi a casa un complemento unico, che unisce stile e qualità.

Lampada Artemide Nesso arancione icona del design in svendita autunno 2025
Artemide
La lampada Nesso, icona di Artemide, un must-have del design italiano, protagonista delle svendite autunnali 2025.

Ecco le principali svendite di design dell’autunno 2025, con date, luoghi e modalità di accesso

Le date da segnare in agenda

  • Artemide & Danese Milano
    Dove: Via Bergamo 17, Pregnana Milanese (MI)
    Quando: 16–19 ottobre 2025
    Orari: il 16 e il 19 dalle 9 alle 19;  il 17 e il 18 dalle 9 alle 20.
    Accesso con registrazione on-line su questo sito.
  • Zanotta
    Dove: Via Vittorio Veneto, 57, Nova Milanese (MI)
    Quando: 10-11-12 ottobre ; 17-18-19 ottobre ; 24-25-26 ottobre
    Orari: dalle 10 alle 19.
    Accesso con registrazione on-line su questo sito.
  • MDF Italia & Acerbis
    Dove: Via Fratelli Cervi 4A, Mariano Comense (CO)
    Quando: 10–11 ottobre 2025
    Orari: dalle 9 alle 18
    Accesso con registrazione on-line su questo sito.
  • Flou
    Dove: Via Luigi Cadorna 12, Meda (MB)
    Quando: fino al 5 ottobre 2025
    Orari: venerdì dalle 9 alle 12.30; sabato e domenica dalle 9 alle 19
    Evento su appuntamento chiamando il numero 800 829070
  • Glas Italia
    Dove: Via Cavour 29, Macherio (MB)
    Quando: 7–9 e 14–16 novembre 2025
    Orari: dalle 10 alle 18.30
    Evento ad accesso libero
Tavolini in vetro Glas Italia by Patricia Urquiola, arredi di design in offerta nelle svendite autunno 2025.
Glas Italia
I tavolini Shimmer disegnati da Patricia Urquiola per Glas. Pezzi cult per dare un tocco contemporaneo al living.
  • Flos
    Dove:  Via A. Faini 2, Bovezzo (BS)
    Quando: 10–12 ottobre 2025
    Orari: dalle 9:30 alle 19:00
    Evento con prenotazione
  • Cassina & Cappellini
    Dove: Via Brianza 28, Lentate sul Seveso (MB)
    Quando: 10–12, 17–19, 24–26 ottobre 2025
    Orari: dalle 10 alle 19
    Ingresso su registrazione
  • FontanaArte & Nemo Lighting
    Dove: Alzaia Trieste 49, Corsico (MI)
    Quando: 17–19 ottobre 2025
    Orari: dalle 10 alle 19:00
    Accesso libero
  • Sag’80 Selection
    Dove: Via Felice Cavallotti 13, Milano
    Quando: fino all’11 ottobre 2025
    Orari: dalle 10 alle 19
    Evento multi-brand su prenotazione
  • Ichendorf
    Dove: Zona Industriale Merlino (LO)
    Quando: 23–26 ottobre 2025
    Orari:dalle 10 alle 19:30
    Private Sale con registrazione
Divano modulare Cosy Island di MDF Italia in ambientazione elegante, protagonista delle svendite design autunno 2025.
MDF Italia
Linee essenziali e armonia: il divano modulare Cosy Island di MDF Italia è un esempio di stile senza tempo.

Come approfittarne al meglio

Arrivare presto: gli articoli migliori vanno via subito, anche se in alcuni casi, per esempio Zanotta, l’assortimento viene riassortito durante la durata della vendita.
Prepararsi con misure, idee e foto degli spazi da arredare.
Verificare le modalità d’ingresso: molte aziende richiedono prenotazione online.
Informarsi sui servizi di trasporto o organizzare un mezzo per arredi voluminosi.
Controllare sempre i siti ufficiali per eventuali aggiornamenti su date e orari.

