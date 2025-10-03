Autunno 2025: svendite di design, outlet e showroom a prezzi scontati

Appassionato di interior design, ne ha fatto tema di studio spinto da sempre dalla creatività e dalla condivisione di pillole sull'abitare.

Zanotta Poltrone Sacco colorate di Zanotta (ByPiero Gatti, Cesare Paolini and Franco Teodoro) un classico del design pop che non passa mai di moda.

Per chi ama il design, l’autunno non è solo la stagione delle foglie dorate e delle tisane calde, ma anche il momento migliore per fare grandi affari. Ogni anno, infatti, i più importanti brand italiani aprono le porte dei loro showroom e outlet con svendite speciali: pezzi di collezione, campionari, arredi fuori serie e icone del design a prezzi scontati. Occasioni perfette per portarsi a casa un complemento unico, che unisce stile e qualità.

Artemide

Ecco le principali svendite di design dell’autunno 2025, con date, luoghi e modalità di accesso

Artemide & Danese Milano

Dove: Via Bergamo 17, Pregnana Milanese (MI)

Quando: 16–19 ottobre 2025

Orari: il 16 e il 19 dalle 9 alle 19; il 17 e il 18 dalle 9 alle 20.

Accesso con registrazione on-line su questo sito.

Dove: Via Vittorio Veneto, 57, Nova Milanese (MI)

Quando: 10-11-12 ottobre ; 17-18-19 ottobre ; 24-25-26 ottobre

Orari: dalle 10 alle 19.

Accesso con registrazione on-line su questo sito.

Dove: Via Fratelli Cervi 4A, Mariano Comense (CO)

Quando: 10–11 ottobre 2025

Orari: dalle 9 alle 18

Accesso con registrazione on-line su questo sito.

Dove: Via Luigi Cadorna 12, Meda (MB)

Quando: fino al 5 ottobre 2025

Orari: venerdì dalle 9 alle 12.30; sabato e domenica dalle 9 alle 19

Evento su appuntamento chiamando il numero 800 829070

Dove: Via Cavour 29, Macherio (MB)

Quando: 7–9 e 14–16 novembre 2025

Orari: dalle 10 alle 18.30

Evento ad accesso libero

Glas Italia

Flos

Dove: Via A. Faini 2, Bovezzo (BS)

Quando: 10–12 ottobre 2025

Orari: dalle 9:30 alle 19:00

Evento con prenotazione

Dove: Via Brianza 28, Lentate sul Seveso (MB)

Quando: 10–12, 17–19, 24–26 ottobre 2025

Orari: dalle 10 alle 19

Ingresso su registrazione

Dove: Alzaia Trieste 49, Corsico (MI)

Quando: 17–19 ottobre 2025

Orari: dalle 10 alle 19:00

Accesso libero

Dove: Via Felice Cavallotti 13, Milano

Quando: fino all’11 ottobre 2025

Orari: dalle 10 alle 19

Evento multi-brand su prenotazione

Dove: Zona Industriale Merlino (LO)

Quando: 23–26 ottobre 2025

Orari:dalle 10 alle 19:30

Private Sale con registrazione

MDF Italia

Come approfittarne al meglio

Arrivare presto: gli articoli migliori vanno via subito, anche se in alcuni casi, per esempio Zanotta, l’assortimento viene riassortito durante la durata della vendita.

Prepararsi con misure, idee e foto degli spazi da arredare.

Verificare le modalità d’ingresso: molte aziende richiedono prenotazione online.

Informarsi sui servizi di trasporto o organizzare un mezzo per arredi voluminosi.

Controllare sempre i siti ufficiali per eventuali aggiornamenti su date e orari.