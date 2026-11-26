Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Unsplash Una panca su misura che corre sotto le finestre trasforma la luce in un posto da abitare

Tra tutti gli angoli di una casa, ce n’è uno che non serve a niente e proprio per questo vale moltissimo: il sedile alla finestra. Un davanzale abbastanza profondo da sedercisi, un cuscino, la luce che arriva di lato. Qui si legge, si guarda fuori, si sta da soli senza uscire dalla stanza. Nelle case di oggi questo posto quasi non esiste più, e quasi nessuno lo progetta.

Una storia fatta di luce

Il window seat è un’invenzione domestica che le case inglesi hanno elevato a tradizione. Nei muri spessi delle dimore storiche, il vano della finestra diventava naturalmente una piccola stanza dentro la stanza, con una panca incassata e un cuscino. Il bow window vittoriano portò l’idea ancora più in là, sporgendo dalla facciata per catturare più luce possibile.

Negli interni olandesi del Seicento, quelli che conosciamo attraverso i dipinti di Vermeer, la finestra è quasi sempre il punto da cui parte tutta la scena: una luce morbida che entra da un lato e dà forma alle persone e agli oggetti. In entrambi i casi la finestra non era solo un’apertura, ma un luogo in cui stare.

Perché l’abbiamo perso

Le case contemporanee hanno trattato la finestra come un problema tecnico: isolamento, trasmittanza, sicurezza. I serramenti moderni stanno spesso a filo con il muro esterno e i davanzali interni sono sottili. Tra pareti poco spesse e mobili sistemati lungo i muri, nessuno pensa più a quell’angolo. Il risultato è che la finestra si guarda ma non si abita: viviamo con un’enorme quantità di luce naturale a disposizione, eppure il posto più bello dove goderla resta vuoto.

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C’è poi una ragione più sottile. Il sedile alla finestra non ha una funzione dichiarata: non è un tavolo, non è una scrivania, non è un divano. In un’epoca in cui ogni metro quadro deve giustificarsi, un posto fatto solo per sostare sembra un lusso.

Come ricavarlo, anche con un davanzale sottile

La buona notizia è che non serve un muro di mezzo metro. La soluzione più efficace è una panca su misura che corre sotto la finestra, costruita come un piccolo mobile: una seduta profonda circa 45-50 centimetri, a un’altezza comoda per sedersi, magari con un contenitore sotto per plaid, libri o giochi. Se la finestra è stretta, la panca può estendersi ai lati e creare un angolo più ampio, con una libreria a ridosso o due mensole per una lampada e una tazza.

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Il cuscino conta quanto la struttura: meglio uno spesso e sfoderabile, in un tessuto robusto come lino pesante, velluto o lana, con qualche cuscino piccolo appoggiato al muro. Per usarlo davvero anche la sera vale la pena aggiungere una luce dedicata, come un’applique orientabile o una lampada da lettura, che trasformi l’angolo in un posto vivo anche quando fuori è buio. E se la finestra dà su un panorama poco interessante, una tenda leggera filtra la vista e lascia passare la luce.

La finestra giusta

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Il consiglio più utile è scegliere la finestra giusta: non la più grande, ma quella con la luce migliore e la vista più piacevole, magari in camera da letto, nel soggiorno o in fondo a un corridoio. Basta anche solo una finestra, un’asse di legno, un cuscino e un libro per riportare in casa un gesto che sembravamo aver dimenticato: sederci e guardare fuori.