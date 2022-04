Relax fra le Dolomiti: i trattamenti benessere ispirati alla montagna sull’Altopiano della Paganella

La montagna è il luogo giusto in cui trovare sport, attività all’aria aperta, ma soprattutto tanto relax per corpo e mente. Sull’Altopiano della Paganella tantissimi hotel offrono piscine, bagni turchi, saune, bio-saune e trattamenti personalizzati. Ad Andalo e sulle rive del Lago di Molveno, ad esempio, troviamo rispettivamente l’AcquaIn Spa & Wellness e Dolomia Wellness, centri benessere aperti tutto l’anno.

Questo angolo di Trentino, d’altronde, è in grado di offrire molto ai viaggiatori che sono in cerca di esperienze rilassanti e rigeneranti fra le Dolomiti di Brenta. A offrire qualche spunto ci pensa Dolomiti Paganella che consiglia 5 trattamenti ispirati alla montagna dalla sauna alle erbe al massaggio alpino, sino al climasauna al fieno e al massaggio al pino cembro.

Sauna alle erbe, il beneficio delle erbe

La sauna alle erbe regala una sensazione naturale di benessere, sfruttando il potere delle erbe alpine che, grazie a vapore e calore, sprigionano sostanze benefiche. Nella sauna la temperatura raggiunge i 50°C e l’umidità arriva sino al 40%. Si crea così un rilassante bioclima ottimo per riscaldare il corpo, stimolare la circolazione, purificare le vie respiratorie, la cute e i capelli.

Climasauna al fieno, profumo di montagna

La climasauna risulta più umida di quella finlandese e più calda di quella alle erbe. Si tratta dunque di un punto d’incontro perfetto fra le due. L’esperienza è arricchita dall’aroma del fieno essiccato, che richiama l’atmosfera dei prati del Trentino, rilassando il corpo alla temperatura di 50°C e grazie all’umidità dell’ambiente che arriva sino al 50%.

Massaggio alpino, relax per corpo e mente

Il massaggio alpino è disponibile in sessioni da 50 oppure da 75 minuti. Si tratta di un trattamento distensivo che offre un momento di relax per tutto il corpo. Le erbe alpine sono racchiuse in particolari “Cotton Swabs” e vengono massaggiate tramite una miscela di oli caldi che regalano a corpo e mente una straordinaria “armonia alpina”.

Trattamento Detox Profondo Schiena, il potere del miele di castagno

Il Trattamento Detox Profondo Schiena viene praticato dagli operatori olistici di Brentanima e aiuta a eliminare le tossine fisiche, emotive e mentali, nutrendo la pelle in profondità. Tutto parte con uno scrub al miele di castagno, zucchero di canna e succo di limone, accompagnato da una spugnatura con decotto alle erbe. Si passa poi alla reidratazione e al riallineamento indolore della colonna vertebrale tramite il metodo Breuss. Il trattamento si conclude con una pioggia profumata e rinfrescante a base di acqua aromatica alla menta.

Massaggio vitale al pino cembro, la forza dell’aromaterapia

Il massaggio vitale al pino cembro è un massaggio intensivo di 40 minuti che racchiude in sé tutta la forza delle Alpi. Per eseguirlo si utilizzano degli estratti di rosmarino, pino cembro e arnica montana, toccasana per muscoli e articolazioni affaticate. Ad arricchire l’esperienza i bastoncini di pino cembro riscaldati, che si spostano lungo il corpo con movimenti ritmici sciogliendo le tensioni muscolari.

