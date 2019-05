Come organizzare una palestra in casa (spendendo poco o nulla)

editato in: da

Vorresti fare attività fisica, ma non hai tempo o vuoi risparmiare il costo dell’iscrizione in palestra? Nessun problema: oggi ti darò qualche idea per fare sport in casa senza comprare quasi nulla. Partiamo subito!

Attività sportiva in casa? Ecco come fare!

Se ti guardi intorno scoprirai che ci sono molti oggetti di utilizzo quotidiano che possono essere utilizzati per fare movimento fisico ed organizzare una piccola palestra in casa.

Le bottiglie d’acqua possono sostituire i pesi e potrai utilizzarle per rassodare le braccia e puoi usarle, per esempio, mentre guardi il tuo programma preferito alla tv. Le scale, invece, sono perfette per i glutei e le gambe e puoi usarle per compiere gli stessi movimenti che faresti con lo step. Puoi sfruttare quelle di casa o del tuo condominio per bruciare un pò di calorie e rassodare gambe e glutei.

Inoltre, aiutandoti con il letto o il divano potrai fare flessioni, addominali e esercizi di vario tipo. In alternativa puoi anche usare un tappetino, non sarà difficile trovarne uno.

E se sei una di quelle donne che non ama stirare ho per te una notizia che renderà meno pesante questa operazione: grazie al movimento che compi con il ferro da stiro rinforzi i muscoli delle braccia, li tonifichi e arrivi a bruciare fino a 150 calorie. Non male, vero?

Mantieniti in forma con le pulizie domestiche

Le pulizie di casa sono noiose? Sappi che sono un ottimo modo per mantenerti in forma! Forse non ci hai mai pensato, ma lavare i pavimenti e spazzare rinforza i muscoli delle gambe e ti consente di bruciare sino a 145 calorie l’ora. Andare su e giù con la scopa o lo spazzolone aiuta a rassodare le cosce, le braccia e i glutei.

Anche pulire il bagno ti permette di rassodare glutei e gambe, soprattutto se devi abbassarti per lavare bene i sanitari. Tutto questo ti fa bruciare fino a 250 calorie l’ora.

Infine, un ottimo modo per fare dell’attività fisica e rassodare tutto il corpo è quella di riordinare raccogliendo gli oggetti da terra. Basta mantenere la schiena dritta e piegarsi sulle ginocchia per compiere un movimento che andrà a tonificare le gambe, i glutei e i muscoli delle braccia.

Sono tutte attività che puoi fare tranquillamente in casa senza dover spendere nemmeno un euro: inoltre, se hai poco tempo libero a disposizione, potrai conciliare entrambe le cose senza problemi e senza rimorsi. Provare per credere!