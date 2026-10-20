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GettyImages Svelata la lip combo di Victoria's Secret

Il 18 ottobre ha segnato il grande, attesissimo ritorno del Victoria’s Secret Fashion Show. Dopo anni di pausa, le iconiche ali sono tornate a dominare la passerella, portando con sé non solo lingerie da sogno e performance spettacolari, ma anche quell’estetica inconfondibile che ha definito generazioni di supermodelle. Capelli voluminosi, pelle radiosa e, soprattutto, un make-up etereo ma incredibilmente sensuale.

Da quando lo show è andato in onda, i social sono letteralmente impazziti. I feed di TikTok e Instagram sono stati inondati di tutorial e analisi dettagliate per ricreare l’aura da “Angelo”. La vera svolta? Molti make-up artist che hanno lavorato febbrilmente nel backstage della sfilata hanno iniziato a droppare sui loro profili i segreti e i prodotti esatti utilizzati sulle modelle. Tra incarnati luminosi e sguardi felini, l’attenzione del beauty side del web si è concentrata su un dettaglio in particolare: le lip combo più iconiche della serata.

Le labbra sfoggiate in passerella avevano tutte un comune denominatore, una vera e propria parola d’ordine: glossy e juicy. Dimenticate i rossetti matte e asciutti; il look da Angelo del 2026 richiede labbra rimpolpate, idratate, delineate alla perfezione e avvolte da una brillantezza a specchio che cattura la luce dei riflettori a ogni passo.

Sebbene nel backstage siano stati utilizzati prodotti luxury e formulazioni esclusive, abbiamo fatto le nostre ricerche per ricreare quella stessa identica magia senza svuotare il portafoglio. Abbiamo trovato la perfetta alternativa low cost per ottenere le labbra juicy degli Angeli, e fidatevi: il risultato vi lascerà senza parole.

La Lip Combo juicy e sensuale degli Angeli da copiare in versione low cost

Ecco i due prodotti magici (sotto i 15 euro ciascuno) e i passaggi per replicare il look:

La matita per il contouring perfetto: il segreto degli Angeli parte da un’ombra naturale che definisce e ingrandisce otticamente le labbra. Qui abbiamo due alternative: la NYX Professional Makeup Slim Lip Pencil (nelle shade Nude Truffle o Peekaboo Neutral, a seconda del vostro sottotono) oppure la matita KIKO Milano Creamy Colour Comfort Lip Liner – Tonalità 21 Cinnamon Honey. L’arma vincente? Hanno entrambe una texture morbida ma resistente permette di creare un overlining preciso e facilissimo da sfumare, identico a quello realizzato dai MUA nel backstage. Con un pennellino piccolo o con i polpastrelli, sfumate la matita verso l’interno delle labbra. Non ci devono essere linee nette, ma solo un’ombra morbida.

NYX Professional Makeup Slim Lip Pencil - shade Peekaboo Neutral

Kiko Milano Creamy Colour Comfort Lip Liner - Tonalità 21 Cinnamon Honey

Il gloss per l’effetto specchio rimpolpante: per ottenere quel finish ultra-bagnato e tridimensionale, è essenziale utilizzare un gloss effetto specchiato come il Maybelline New York Lifter Gloss (nella colorazione Topaz o Ice). Questo è il dupe definitivo dei trattamenti labbra di lusso. Arricchito con acido ialuronico, non solo regala una brillantezza estrema, ma leviga le linee sottili rendendo le labbra visibilmente più piene e succose. Applica uno strato generoso di Lifter Gloss al centro delle labbra, pressandole delicatamente tra loro per distribuire il prodotto. L’acido ialuronico farà il resto, regalandovi quell’effetto juicy irresistibile.

Offerta Maybelline New York Lifter Gloss, Lucidalabbra con acido ialuronico - ICE

Il consiglio in più: il gloss glitterato!

Per un vero effetto da passerella sotto i riflettori, i make-up artist hanno svelato un ultimo, magico tocco. Se volete enfatizzare al massimo l’effetto juicy e ricreare quel bagliore angelico, picchiettate un velo di gloss con micro-glitter (ottimo il KIKO Milano 3D Hydra Lipgloss nelle shade più perlescenti) solo ed esclusivamente al centro delle labbra. Questo punto luce extra catturerà ogni raggio luminoso, creando un’illusione ottica di tridimensionalità assoluta e volume extra.

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