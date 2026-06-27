Tutte pazze per il riso fermentato: l’ingrediente beauty che ti regala una glass skin da favola

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il riso fermentato segreto per la glass skin da provare

Nutriente, anti-età ed emolliente: il riso fermentato è l’ingrediente beauty che non conoscevi e di cui hai assolutamente bisogno. Questo ingrediente cosmetico viene utilizzato da secoli in Corea, Giappone e Cina dove è amatissimo per via delle sue proprietà idratanti ed emollienti. Rende la pelle super luminosa e la protegge, aumentando la barriera cutanea.

Riso fermentato, l’ingrediente skincare dai mille benefici

Non a caso il riso fermentato, soprattutto nella skincare coreana, è un ingrediente molto utilizzato. La sua concentrazione di antiossidanti, aminoacidi, vitamine e polisaccaridi aiutano ad illuminare la pelle e a renderla morbidissima, mentre il suo apporto di zinco, ferro e ceramidi vegetali leviga e rimpolpa. Il risultato? Una glass skin eccezionale!

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Il riso fermentato si può utilizzare in qualsiasi fase della skincare routine. Si trova, ad esempio, negli oli detergenti delicati, per rimuovere il trucco e le impurità, nutrendo al tempo stesso la pelle e lasciandola morbidissima.

È perfetto anche come ingrediente di pad idratanti e perfetti per illuminare la pelle, uniformando il tono e migliorando la barriera cutanea. Lo trovi anche in lozioni ed essenza, per riequilibrare la pelle e per favorire l’assorbimento dei prodotti applicati successivamente.

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Nei sieri il riso fermentato è l’elemento giusto per eliminare imperfezioni e rossori, illuminare ed esaltare l’incarnato, donando morbidezza. Si trova poi in scrub che uniscono riso fermentato e ingredienti che esfoliano delicatamente, levigando la pelle e liberando i pori. Infine è presente in diverse maschere nutrienti per un effetto glass skin immediato.

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Da secoli ingrediente principale della cucina coreana e giapponese, il riso da sempre viene sfruttato come rimedio di bellezza per rendere l’incarnato levigato, elastico e uniforme. Nome scientifico oryza sativa, questo prodotto è il protagonista di tantissimi trattamenti della K beauty grazie alle sue proprietà idratanti e antiossidanti.

Ciò che rende il riso fermentato così speciale è la capacità di rinforzare la barriera cutanea, ma anche di calmare la pelle ed eliminare i rossori. Non a caso spesso viene usato insieme ad altri ingredienti dalle proprietà lenitive come l’avena, la elicina e la centella asiatica.

Il riso fermentato ha numerosi benefici. Prima di tutto è ricco di vitamine e aminoacidi, utili per mantenere la pelle morbida ed elastica, per questo è l’ideale anche per chi tende ad avere una pelle particolarmente secca o fragile, ma anche sensibile.

I lipidi del riso sono inoltre ricchi di fitosteroli, delle molecole vegetali che sono molto simili per struttura al colesterolo cutaneo e che aiutano a rafforzare la barriera cutanea, aumentando l’idratazione. Nel riso fermentato troviamo poi vitamina E ed acido ferulico, dei potentissimi antiossidanti che aiutano a combattere l’azione dei radicali liberi, favorendo l’elasticità e la compattezza della pelle. Non solo: l’acido ferulico e l’allantoina che si trovano nel riso fermentato hanno un potentissimo effetto schiarente che consente di ridurre le imperfezioni del viso, in particolare le macchie scure, donando un aspetto luminoso ed omogeneo alla pelle.

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