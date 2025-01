Addio ricrescita in pochi secondi (e con meno di 10 euro): il prodotto da provare è in offerta

Facile da utilizzare, efficace e low cost: ecco come coprire ricrescita e capelli bianchi in pochi gesti e con un solo prodotto

Quante volte ti sei guardata allo specchio notando quella fastidiosa ricrescita dei capelli, proprio quando avevi un impegno e ti sarebbe piaciuto sentirti impeccabile? Che si tratti di capelli bianchi o del contrasto tra la tinta e il colore naturale, la ricrescita può diventare un vero incubo e farci sentire subito meno sicure di noi stesse, soprattutto quando non c’è tempo per una visita dal parrucchiere.

Considerando che i capelli crescono mediamente di 1-1,5 cm al mese, lo stacco diventa particolarmente evidente tra la radice naturale e il colore artificiale quando il contrasto tra i due colori è forte, come nel caso di chi passa da un colore scuro a uno molto chiaro (o viceversa) o di chi ha capelli bianchi coperti da tinte più scure.

La soluzione più ovvia è ritoccare regolarmente il colore e fissare appuntamenti dal parrucchiere ogni 4-6 settimane. Tuttavia, se il tempo o il budget non lo consentono, esistono altre opzioni per mascherare la ricrescita tra un trattamento e l’altro.

La polvere per capelli per dire addio alla ricrescita

Le polveri coprenti sono prodotti in polvere finissima, disponibili in diverse tonalità che si adattano perfettamente al colore dei capelli. Possono essere utilizzate per coprire i capelli grigi, donare volume, o semplicemente per intensificare il colore naturale della capigliatura. La loro texture leggera permette di applicarle con un pennello, sfumando delicatamente il prodotto sui capelli, ottenendo così un risultato armonioso e naturale.

Tra le più amate troviamo la polvere di AL’IVER dalla texture leggera da applicare con un pennello, sfumando delicatamente il prodotto sui capelli, ottenendo così un risultato armonioso e naturale fondendosi perfettamente con il colore dei capelli.

Questa polvere è la soluzione ideale anche per chi ha zone con capelli diradati e vuole mascherare le prime stempiature dovute ai capelli che cadono. Ad esempio, è una manna per coprire le aree vuote di quando si raccolgono i capelli in un’acconciatura o anche solo per dare un pò di extra volume ai capelli fini. Inoltre è waterproof quindi non teme acqua o sudore!

Come si utilizza

Il segreto del successo della polvere per la ricrescita dei capelli sta proprio nella facilità e rapidità di utilizzo di questo prodotto.

Ecco gli step da seguire:

Rimuovere l’applicatore in spunga dal fondo del contenitore e immergerlo nella polvere. Picchiettare il prodotto lungo la radice dei capelli per la ricrescita o nelle aree diradate per dare volume. Goditi una capigliatura folta, piena e dal colore vibrante!

A proposito di colore, la polvere di AL’IVER è disponibile in 6 colori: medio oro, marrone chiaro, marrone medio, marrone, caffè e nero. Ogni colore mantiene sempre la sua brillantezza grazie alla tecnologia di sviluppo del colore uniforme, per una chioma sempre lucente e idratata.

