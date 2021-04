Addio sguardo stanco, con le maschere per contorno occhi (meglio se fai da te)

editato in: da

Le maschere per il contorno occhi sono un vero e proprio alleato di bellezza per gli sguardi più stanchi, affaticati e che mostrano i primi segni del passare del tempo. Oltre a quelle commerciali è possibile seguire delle ricette fai da te, veloci e semplici da realizzare, per creare una maschera dedicata all’area intorno agli occhi.

Perfette per chi è alle prime armi, ma anche per chi è una vera e propria guru della skincare: le beauty mask perfette per ridurre occhiaie e borse devono essere assolutamente aggiunte alla tua beauty routine settimanale.

Aloe vera, caffè, miele, bicarbonato: trovare l’ingrediente perfetto per te e per il risultato che cerchi non è così difficile, basta sapere quali sono le tue esigenze e provare le ricette che abbiamo selezionato qui di seguito.

Maschera al caffè

Sappiamo bene che il caffè è una vera e propria spinta di energia per il nostro fisico, ma sai che puoi realizzare una maschera per il contorno occhi a base di caffeina riciclando i fondi di caffè? Oltre a essere un ottimo ingrediente per gli scrub corpo fai da te e anticellulite, riutilizzare i fondi permette di migliorare le occhiaie in modo naturale, specialmente, se abbinati a limone e yogurt.

Fai così: prendi i fondi di caffè e miscela con un cucchiaio di yogurt bianco, mescola fino ad ottenere una crema piuttosto densa. Aggiungi giusto qualche goccia di limone, dall’effetto schiarente, e applica sul contorno occhi con un massaggio dolce e lascia agire per circa 10 minuti. Elimina con acqua tiepida e dischetti in cotone o, ancora meglio, in bambù e riutilizzabili.

Evita di conservare questa maschera in frigorifero e opta invece per una preparazione sul momento anche due volte a settimana.

Maschera al bicarbonato

Di ricette fai da te con il bicarbonato di sodio se ne sentono davvero tante, ma oltre a essere un valido purificante per il viso, questo sale può aiutare a decongestionare e defaticare la zona intorno agli occhi.

Fai così: mescola 3 cucchiai di camomilla calda, ma non troppo, a 1 cucchiaio di bicarbonato. Imbevi dei dischetti di cotone con questa soluzione e appoggiali sugli occhi (chiusi) per 15/20 minuti.

Conserva il composto per due/tre giorni in frigorifero ed, eventualmente, puoi già imbibire i batuffoli che lascerai poi in frigo in modo da avere già pronti i tuoi patch di bellezza al momento dei bisogno.

Maschera all’aloe vera

Le proprietà dell’aloe vera sono davvero tantissime e, tra le più famose, sicuramente c’è quella lenitiva. Ti sarà capitato, almeno una volta, di usare un gel proveniente proprio da questa piccola pianta grassa per lenire scottature e alleviare i fastidi causati dagli eritemi solari. Devi sapere, però, che l’aloe è l’ideale per combattere le borse sotto gli occhi migliorando la microcircolazione e sgonfiando l’area sotto la zona degli occhi.

Fai così: acquista una piccola pianta di aloe, estrai la polpa da una foglia e passala al mixer. Scaldala leggermente e metti dei fiori di camomilla in infusione per qualche ora. Passa quindi a realizzare la vera e propria maschera imbibendo dei dischetti di cotone e lasciandoli agire per 15/20 minuti. Trascorso il tempo fai un leggero massaggio con picchiettando sulle borse con il dito anulare, in modo da non fare troppa pressione. Sciacqua con acqua tiepida e applica il tuo consueto contorno occhi.

Conservazione: lasciala massimo due giorni in un contenitore chiuso (come un barattolo) e in frigorifero in modo da aumentarne il potere decongestionante.

Maschera al miele

Se troppi intrugli non fanno per te, questa maschera al miele per il contorno occhi ti stupirà sia per la sua efficacia sia per la facilità di realizzazione. L’ideale per chi cerca un boost di idratazione per la pelle in una zona spesso dimenticata e che è la prima risentirne.

Fai così: in una ciotola miscela 2 cucchiai di miele e 1 di olio di mandorle dolci. Con un po’ di pazienza manteca il tuto in modo da ammorbidire il miele e renderlo facilmente applicabile sulla zona perioculare. Lascia agiare per circa 10/15 minuti e, dopo aver sciacquato con abbondante acqua tiepida, applica una crema dedicata al contorno occhi.

Maschera al burro di cocco

C’è chi le chiama zampe di gallina chi semplicemente rughe del corno occhi. Qualsiasi sia la dicitura corretta, c’è da dire che aggiungere una maschera fai da te per il contorno occhi può essere una buona soluzione per combattere le rughe. In questo caso, imperdibile, è il mix di olio di cocco, aloe vera e olio di pompelmo: una vera bomba antirughe.

Fai così: in una ciotola versa 4 cucchiai di gel d’aloe vera, 2 cucchiaini di burro di cocco e 3 gocce di olio essenziale di pompelmo. Mescola e lascia in freezer per 40 minuti, applica quindi con un pennello da fondotinta in fibre sintetiche e lascia in posa per circa 25 minuti. Massaggia con calma per permettere al prodotto di andare in profondità e, infine, sciacqua con acqua fredda. Basterà qualche applicazione e lo sguardo risulterà subito più pieno e vigoroso.