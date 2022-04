Come ridurre le borse sotto gli occhi col cucchiaio

I motivi della loro comparsa possono essere molteplici: si va dalla stanchezza alla mancanza di sonno, senza dimenticare qualche eccesso a tavola. Sono tutte cause che possono provocare un ristagno di liquidi nella zona sotto gli occhi. Ma non disperate: in soccorso arriva uno dei cosiddetti " rimedi della nonna ", un trucchetto così semplice ed efficace da risolvere il problema in pochissimi minuti. Per ridurre le borse sotto gli occhi basta un cucchiaio: provare per credere!

Le borse sotto gli occhi , annosa questione contro la quale tantissime di noi combattono. Ci sono tanti modi per far tornare a far splendere uno sguardo offuscato da questo comune e diffuso inestetismo.

Quando dormiamo poco, soffriamo di allergie stagionali, siamo particolarmente stanche e stressate, facciamo le ore piccole (e magari ci concediamo un bicchiere in più del nostro vino preferito) il viso è il primo a risentirne. E spesso uno dei segnali più fastidiosi alla vista sono proprio le borse sotto gli occhi, un ristagno di liquidi nella zona oculare che sfocia in un lieve gonfiore.

La pelle delicata e sensibile intorno agli occhi, più sottile che in altre zone, è infatti una delle prime parti del corpo che mostra segni di stress. Niente di preoccupante, è chiaro, ma c'è un modo semplice ed efficace per ridurre questo piccolo inestetismo.

Se proprio non avete modo di recuperare il sonno perduto con una bella dormita, c'è un modo per decongestionare in pochi minuti le borse sotto gli occhi, come ci insegna un vecchio rimedio della nonna. Si tratta di un metodo velocissimo, che prevede l'utilizzo di un oggetto, che tutte, ma proprio tutte, abbiamo in casa: un cucchiaio.

Basta prendere due cucchiai in metallo e lasciarli in frigorifero per mezz'ora. Una volta freddi, i cucchiai vanno posizionati sugli occhi chiusi, facendo così che il dorso della posata appoggi sulla palpebra e sulla pelle subito sotto. Lasciare in posa per una decina di minuti: il freddo aiuterà a smaltire il gonfiore, stimolando anche la circolazione del sangue.

Una soluzione a costo zero che vi regalerà immediatamente uno sguardo riposato e radioso.

Borse sotto gli occhi, altri metodi per ridurle

A meno che non si tratti di un fattore ereditario (basti pensare all'attrice Carolina Crescentini che ne ha fatto un suo tratto distintivo), le borse sotto gli occhi possono essere facilmente ridotte con trucchetti dai risultati garantiti.

Oltre ai cucchiai freddi, è possibile utilizzare delle fette di cetriolo fredde, che in posa per 15 minuti aiutano a sgonfiare la zona sotto gli occhi, dando luminosità alla pelle. Anche l’aloe vera è uno dei rimedi naturali che combattono al meglio le borse sotto gli occhi, perché nutre, idrata e tonifica la pelle, restituendole morbidezza e luminosità.

Altro rimedio della nonna è quello delle bustine da tè: la mattina, al posto del caffè, potete berne una bella tazza approfittando di un rimedio casalingo. Mettetele in freezer per 5 minuti per poi applicarle sotto gli occhi per 10 minuti.

La soluzione più semplice però è bere di più: rimanere sempre ben idratate è fondamentale per aiutare l’organismo a drenare i liquidi in eccesso, anche quelli delle borse sotto gli occhi.