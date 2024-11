Fonte: IPA Kate Hudson è tra le star che hanno provato le maschere a led per il viso: lo puoi fare anche tu

Le usano le star, perché promettono di rendere la pelle del viso più rassodata, riducendo le rughe, aumentando il collagene e illuminano l’incarnato. Stiamo parlando delle maschere a led per il viso, dispositivi favolosi che possiamo inserire anche noi nella nostra beauty routine: la buona notizia, infatti, è che con il Black Friday 2024 di Amazon si possono acquistare a prezzi molto convenienti.

Come quella proposta da Project e Beauty, il cui prezzo è stato ribassato del 20% e che, oltre ad avere 7 colori led per la terapia, è adatta a ogni tipologia di pelle, facile da usare e promette di migliorare globalmente l’incarnato.

Maschera a led di Project e Beauty Dotata di sette luci a led, basta scegliere il colore in base alle necessità della pelle. Lo sconto è del 20%

Con il Black Friday 2024 di Amazon, che ci consente di fare shopping intelligente a prezzi fenomenali fino alle 23,59 del 2 dicembre, acquistare questi dispositivi è un vero affare.

E pare proprio che siano anche tante le star che li utilizzano per prendersi cura del proprio viso. Qualche esempio? Da Victoria Beckham a Kate Hudson, senza dimenticare Jessica Alba. Insomma, questo è il momento giusto per acquistarla e per provarla anche noi.

Maschera a Led: la super offerta da cogliere al volo

I vantaggi che si ottengono utilizzando la maschera a led di Project e Beauty sono davvero tanti: infatti questo dispositivo è dotato di sette colori differenti che offrono numerosi benefici al viso.

Qualche esempio: maggiore produzione di collagene, meno rughe, miglior tono e luminosità; basta scegliere il colore più adatto alle nostre esigenze, che siano anti-age o anti-macchie. Ad esempio, la luce rossa è quella che stimola la produzione di collagene, mentre la blu va usata da chi ha la pelle grassa.

Le lampadine non sono termiche e non hanno raggi UV, la maschera è facile da utilizzate ed è consigliata 4 volte alla settimana: senza dubbio uno degli acquisti di bellezza da fare durante il Black Friday 2024 di Amazon per una beauty routine che è anche un momento di coccola e di relax. Lo sconto ammonta al 20%, clicca sul link per saperne di più.

Le altre maschere a led da provare

Quella di Project e Beauty non è l’unica maschera a led in super offerta in occasione del Black Friday 2024 di Amazon, infatti, ci sono altri validi dispositivi da provare per prendersi cura della propria pelle del viso.

Tra le maschere in super offerta c’è quella di Hime Sama che, oltre a prendersi cura del nostro viso, lavora contemporaneamente anche sul collo.

Contiene 195 luci a led, che coprono sia la zona del viso che quella del collo, e dispone di 7 colori, per un risultato favoloso anche a casa: il tempo consigliato è di 20 minuti a utilizzo.

Agisce sulla produzione di collagene, calma e rassoda la pelle, migliora i pori, il metabolismo linfatico e rilassa. Lo sconto per il Black Friday è del 20%, clicca sul link per conoscere maggiori dettagli.

Maschera a led di Hime Sama Agisce su viso e collo. Lo sconto è del 20%

Flikeze mette in vendita una maschera viso per terapia della luce a led con 92 fili d’oro e con cinque impostazioni di luce: anti-invecchiamento, ripara, illumina e combatte le imperfezioni. Pensata per essere comoda sul viso, grazie al fatto che è stata realizzata in silicone flessibile, e per essere usata a casa ma anche in viaggio. Lo sconto ammonta al 20%, maggiori informazioni cliccando sul link.

Maschera a led di Flikeze Ha cinque impostazioni di luce. Lo sconto è del 20%

Ha una struttura completamente differente, poi, la maschera facciale di Liarty dotata di sette colori differenti che si declinano in altrettante funzioni, si utilizza da sdraiati. È pieghevole, aspetto che consente di occupare poco spazio quando non la si usa, e ha un grande schermo touch. La sua particolare conformazione permette di usarla non solo sul viso, ma anche su collo, mani e gambe.

Lo sconto è del 20%, clicca sul link per scoprire di più in merito a questo dispositivo di bellezza.

Maschera di Liarty Pensata per essere utilizzata in diverse parti del corpo. Lo sconto è del 20%

La maschera facciale a un prezzo imbattibile

Per chi vuole provare i benefici di una maschera a led ma senza spendere troppo la soluzione scontata per il Black Friday 2024 è quella di Liarty che propone un dispositivo a un prezzo imbattibile, comodo da indossare, si adatta a tutte le teste e ha la protezione per gli occhi.

Anche questa maschera è dotata di sette colori, che agiscono rispettivamente su rughe, imperfezioni, segni, ma anche con funzioni illuminanti, per aumentare il metabolismo e per rassodare. È adatta a tutti i tipi di pelle e si può acquistare a un prezzo davvero incredibile, con il 20% di sconto: clicca sul link e approfondisci il prodotto.

Maschera di Liarty Dispositivo con sette colori e a led. Lo sconto è del 20%

