La tanto odiata chioma "post-casco" adesso non solo è alla moda, ma rappresenta il look più ricercato dell'estate: tutto ciò che dovresti sapere sugli Helmet Hair, come si realizzano e con quali prodotti ad hoc

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

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Onde morbide, da sirena, lasciate libere di fluttuare in tutto il loro splendore nella brezza marina? Sorpassate. L’estate 2026 ha deciso di stupire tutti con una controtendenza radicale, che le più attente avranno già visto dominare le passerelle internazionali e i feed dei social. Stiamo parlando degli Helmet Hair e sì, prendono ispirazione esattamente da ciò che pensi.

Si tratta di una rivisitazione decisamente audace e altrettanto sofisticata della classica chioma “post-casco”, un look ad effetto bagnato che gioca con le simmetrie e cancella totalmente il tanto sospirato volume. L’obiettivo a cui tendere è un’acconciatura compatta, lucida e incredibilmente geometrica, capace di avvolgere la testa come un elmetto couture. Uno stile che, a prima vista, potrebbe quasi sembrare un manifesto anti-glamour per via della sua natura rigida e severa, ma che trova il segreto del suo successo esattamente in questo contrasto magnetico, dove l’assenza di movimento si fa sinonimo di massima eleganza contemporanea.

Guida agli Helmet Hair, l’acconciatura sleek controtendenza dell’estate 2026: trucchi e prodotti da provare

Evoluzione ultima della raffinatissima estetica sleek che ha spopolato tra le star e sulle passerelle di Calvin Klein in tempi recenti, gli Helmet Hair si presentano a noi come una piega lucida e compatta in cui i capelli, rigorosamente pettinati all’indietro, seguono la forma del capo quasi come fosse una superficie da scolpire. Non si rincorre la naturalezza a tutti i costi, piuttosto si celebra la lucentezza estrema, ottenuta grazie ad un sapiente uso di gel — a tenuta forte — e cere lucidanti.

Dando appena una rapida occhiata alle proposte look che al momento invadono i social, sia extra lunghe che corte, possiamo vedere che le ciocche vengono messe in posa con precisione chirurgica per aderire perfettamente alla forma del cranio, creando linee grafiche che incorniciano il viso e ne esaltano i lineamenti in modo quasi artistico.

Il loro fascino risiede senza dubbio in un equilibrio contemporaneo, dove controllo e imperfezione convivono: le radici appaiono così compatte e disciplinate, mentre le lunghezze mantengono un movimento più morbido e vissuto. Il finish? Può ricordare quello dei capelli “da giorno dopo”, leggermente segnati, umidi a tratti, ma riletti in chiave editoriale. E très chic.

Oltre a vantare un indubbio impatto visivo, questa (contro)tendenza nasconde un’anima incredibilmente pratica, il che spiega perfettamente cosa la renda la scelta ideale per affrontare con stile le calde giornate estive: mente si rivela una preziosissima alleata per domare il crespo causato dall’umidità, eccola trasformarsi nella più insospettabile soluzione salva-tempo quando non si ha la possibilità di concedersi una piega elaborata.

La realizzazione richiede in effetti pochi gesti mirati: gli esperti consigliano di partire da una base umida, ottenuta bagnando la chioma tramite semplice acqua o spray texturizzanti, e di proseguire pettinandola dalla parte frontale accuratamente verso la nuca, o in alternativa seguendo una scriminatura netta, per lasciare poi che il prodotto si fissi all’aria aperta.

È importante non irrigidire eccessivamente le lunghezze, che dovrebbero mantenere qualche movimento irregolare onde evitare un risultato eccessivamente artefatto. Infine, una lacca flessibile o uno spray gloss contribuiranno a sigillarne la finitura lucida senza farle perdere in termini di naturalezza.

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Una cosa è certa: che si decida di abbinarli ad un tailleur pantalone, per una cerimonia o un appuntamento di lavoro, o ad un abito leggero per una serata speciale in riva al mare, gli Helmet Hair assicureranno a chi avrà il coraggio di indossarli un’aria sofisticata, decisa e indiscutibilmente al passo con i tempi. Provare per credere.