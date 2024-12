La frangia finta diventa l’accessorio cool per copiare il look delle celeb senza tagliare

Frangia sì o frangia no? La frangia diventa un sì solo quando lo vuoi tu e per questo diventerà il tuo accessorio preferito

Fonte: IPA La frangia finta per ricreare I look delle celeb

Alzi la mano chi, almeno una volta l’anno, cede alla tentazione di fare (o rifare) la frangia. C’è chi la porta da sempre e non saprebbe più guardarsi allo specchio senza oppure c’è chi la porta inseguendo la moda per poi pentirsene. Si sa, la frangia continua a essere una scelta intramontabile per chi desidera cambiare look senza rivoluzionare completamente la chioma ma in grado di aggiungere personalità e valorizzando i tratti del viso.

Ammirando icone di stile come Brigitte Bardot a trendsetter contemporanee come Dakota Johnson o Anne Hathaway, è facile farsi trasportare dalla voglia di darci un taglio per ricreare in noi l’allure delle star che amiamo, tuttavia la frangia richiede tempo, manualità e cure specifiche per apparire sempre al meglio. Se non ti senti pronta a prenderti cura quotidianamente della tua frangia e cerchi una soluzione pratica per cambiare look ma solo ”all’occorrenza”, dovresti prendere in considerazione l’acquisto di una frangia finta.

Forse non lo sai ma anche molte celeb ricorrono a questa soluzione per cambiare spesso look senza dover ricorrere alle forbici ed essere sempre in ordine. Corta, lunga, sfilata o a tendina, proprio come per la scelta del taglio frangia dal parrucchiere, anche la scelta della frangia finta sarà fatta in base alla forma desiderata. Ecco alcune proposte iper realistiche e facili da applicare per avere a tua frangia preferita solo quando vuoi tu!

Frangia dritta

Una frangia piena e lineare, tagliata sopra o appena sotto le sopracciglia, dona un look sofisticato ma deciso ed è ideale per visi ovali o lunghi, capelli lisci o leggermente mossi.

Una delle frange finte più amate di Amazon è del brand Barsdar, che opera da molti anni nel campo della vendita e progettazione di prodotti per capelli, ed è realizzata al 100% con capelli veri. Si applica facilmente e senza stacchi tra i tuoi capelli e la frangia. Non meno importante, è disponibile in ben 11 colori diversi, così da trovare facilmente il match perfetto con il tuo colore naturale. Può essere tagliata, lavata e asciugata con fonti di calore diverse come phon o piastra.

Barsdar Frangia con 100% capelli veri umani

Se cerchi un modello di frangia più pieno e dritto del precedente, scegli la frangia in fibra sintetica disponibile in tantissimi colori e perfetta per essere applicata in pochissimi gesti.

SJZDYLX Frangia dritta capelli sintetici

Frangia laterale con clip

La frangia laterale è perfetta per incorniciare delicatamente il viso e mitigare eventuali asimmetrie nei lineamenti, per un risultato sempre romantico e naturale. Per ottenerlo puoi scegliere la frangia laterale in capelli umani di Dsoar, con clip invisibili e facile da applicare. Tagliala o acconciala come vuoi per ottenere un effetto ancora più realistico. Disponibile in 5 colori!

Barsdar Frangia laterale con 100% capelli veri umani

Frangia con cerchietto

Se stai cercando una soluzione ancora più pratica e veloce delle classiche frange finte con applicazione a clip, scegli la frangia a cerchietto. Tutto ciò che dovrai fare è indossare il cerchietto a cui è già applicata la frangia e regolarla in lunghezza come preferisci. I capelli sono in fibra sintetica in alta qualità e disponibile in 5 colori.

Facile, no?

