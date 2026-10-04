Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La tecnica virale per far risaltare gli occhi

Il nuovo mantra del make-up su TikTok e Instagram si chiama eyemaxxing e se non sai di cosa stiamo parlando, sei nel posto giusto. Questa tecnica, diventata virale grazie alla sua estrema semplicità, promette di rendere lo sguardo magnetico e vibrante sfruttando unicamente il potere della teoria dei colori. L’obiettivo non è modificare otticamente la forma dell’occhio tramite il contouring, ma accenderne la naturale sfumatura creando un contrasto cromatico ad alto impatto con il minimo sforzo.

Non è magia, è teoria dei colori complementari

Il principio alla base dell’eyemaxxing arriva direttamente dalle aule di arte: il cerchio cromatico. Affiancando due colori diametralmente opposti (i cosiddetti colori complementari), questi si esaltano a vicenda apparendo immediatamente più saturi, luminosi e definiti.

Nel make-up, questo si traduce nell’abbandonare il classico “tono su tono” (come l’ombretto azzurro sugli occhi azzurri) per virare su tonalità a contrasto. Basta un tocco di colore mirato come una riga di eyeliner, un mascara colorato o un velo di ombretto sulla palpebra mobile, per far risaltare l’iride in modo quasi ipnotico.

Ad ogni iride il suo match perfetto (e i prodotti da provare)

Ad ogni occhio la sua palette specifica. Ecco le combinazioni vincenti e le tipologie di prodotto su cui puntare.

Occhi castani: gli occhi scuri, contenendo una miscela di pigmenti, sono i più versatili. Per un contrasto netto e luminoso, le tonalità fredde come il blu notte, il cobalto, il verde smeraldo e il viola scuro sono insuperabili. Utilizza una matita occhi blu elettrico o blu navy passata nella rima interna o come eyeliner grafico.

KIKO Milano Intense Colour Long Lasting Eyeliner - 14 Metallic Blue

Rimmel Matita Occhi Waterproof ScandalEyes - Kohl Kajal Blu, 008 Blue

Occhi nocciola: caratterizzati da un mix di marrone, verde e oro, richiedono tonalità vinaccia per far risaltare la componente verde, oppure ori e bronzi per esaltare le pagliuzze ambrate. Perfetti gli ombretti liquidi metallizzati color champagne o oro caldo da picchiettare al centro della palpebra, o matite color melanzana sfumate verso l’esterno.

Offerta KIKO Milano Water Eyeshadow 03 | Ombretto Colore Immediato

Oulac Matita ombretto Viola - Finitura metallica

Occhi azzurri e blu: il colore complementare del blu è l’arancione. Per accendere gli occhi chiari servono toni caldi e speziati come rame, ruggine, pesca, terracotta e bronzo. Scegli un matitone cremoso color rame sfumato lungo la rima ciliare o una palette dai toni caldi e terrosi.

Flormar Flormar Extreme Tattoo Gel Pencil- 009 Pink Star

Offerta Max Factor Masterpiece Nude Palette, 8 Ombretti, 3 Finish, Tonalità Golden Nudes

Occhi verdi: il verde trova il suo massimo splendore se accostato ai toni del rosso e del viola. Via libera a borgogna, prugna, lilla, malva e magenta. Un mascara bordeaux è l’arma segreta per un eyemaxxing discreto ma efficacissimo da tutti i giorni, abbinato a un ombretto color mirtillo.

Cutiolly Ombretto liquido glitterato, impermeabile, luccicante, matita per gli occhi (blu)

Mentre TikTok diffonde la regola base dell’eyemaxxing, i make-up artist professionisti aggiungono un tassello fondamentale: il contrasto cromatico deve necessariamente dialogare con il sottotono della pelle.

Applicare un ombretto color ruggine intenso per esaltare un occhio azzurro è teoricamente corretto, ma se l’incarnato ha un sottotono spiccatamente freddo e rosato, il color ruggine rischierà di creare un effetto stanco, evidenziando le occhiaie. In questo caso, il segreto è calibrare il colore: invece di un arancione puro, si opterà per un marrone-rosato o un pesca molto delicato. Al contrario, un occhio verde su un incarnato caldo verrà esaltato meglio da un prugna dai riflessi dorati piuttosto che da un viola freddo e grigiastro.

Integrare la teoria dei colori complementari con la propria palette cromatica personale è il vero step da pro, permettendo di ottenere uno sguardo profondo e magnetico in totale armonia con il resto del viso.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.