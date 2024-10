Autunno tempo di zucca, anche sul viso e sul corpo. I prodotti must have

Voglia di zucca? Si, ma non solo nei vostri piatti autunnali, perché la zucca fa benissimo anche come alleato beauty per la vostra pelle

Se vi chiedessero di pensare a un simbolo dell’autunno, a un frutto stagionale immancabile sulle nostre tavole e che si presta alla perfezione alla preparazioni di piatti tipicamente autunnali, probabilmente la prima cosa che vi verrebbe in mente è lei, la zucca. E non solo perché è la regina indiscussa di Halloween, ma anche perché con il suo bel colore arancio acceso e il suo gusto inequivocabile, riesce a donare quel tocco di colore e di gusto in più capace di farci stare bene, in ogni senso. Ma sapevate che la zucca è anche un ottimo alleato per la bellezza della pelle?

Un alimento che fa benissimo alla cute e che si può considerare come un vero e proprio superfood quando si tratta di cura della pelle. Sia che lo si aggiunga come ingrediente di base delle proprie ricette, agendo da dentro, sia che lo si usi applicando prodotti ad hoc specificamente formulati per il benessere della cute e a base di zucca. Una vera e propria pumpinks terapy dall’azione benefica a 360°.

La zucca, quali sono le sue proprietà e i benefici

La zucca, infatti, a moltissimi benefici, grazie alla sua grande componente di minerali, vitamine e antiossidanti, utili al benessere della pelle e capaci di donarle massima luminosità e salute. Il suo colore, infatti, che tanto piace e cattura lo sguardo, è dato dalla presenza al suo interno di beta-carotene, un potente antiossidante che viene trasformato nel corpo in vitamina A, utile a favorire il rinnovamento cellulare, contrastare i segni del tempo e la formazione di rughe ed eventuali discromie. E regalando alla cute un aspetto più sano, luminoso e una maggior elasticità.

Ma non solo. La zucca, infatti, è anche molto ricca di vitamina C, che protegge la pelle dalla formazione dei radicali liberi e che l’aiuta a stimolare la produzione di collagene. Ma anche di omega 3 e di magnesio, interessati nel rinforzo della barriera cutanea e che donano una maggior idratazione alla cute stessa. Cosa che è garantita anche dall’alta percentuale di acqua contenuta nella zucca.

I benefici sulla pelle a uso esterno

A livello di uso esterno, poi, gli enzimi naturali contenuti in questo super alleati per la pelle, svolgono una funzione esfoliante molto delicata, andando a eliminare le cellule morte sulla cute, stimolando il ricambio cellulare e donando all’incarnato un aspetto più compatto e uniforme, agendo in modo soft e risultando adatta anche all’uso sulle pelli più sensibili. Insomma, un vero concentrato di benefici che potete introdurre nella vostra skincare quotidiana, utilizzando dei prodotti a base di zucca e iniziando a godere delle sue infinite proprietà.

Come usare i prodotti a base di zucca e quali scegliere

Per esempio optando per un detergente viso a base di zucca e che grazie alle sue proprietà permette alla pelle di essere detersa delicatamente acquistando un aspetto luminoso e una freschezza unica. Un prodotto come il detergente viso di ECO U, adatto a tutti i tipi di pelle e che, grazie alle sue proprietà emulsionanti naturali la mantiene ben idratata e libera dalle impurità.

E cosa c’è di meglio che prendersi cura della pelle con una bella maschera viso? Un plus di benessere e idratazione alla cute e che, grazie alla zucca contenuta nella maschera di Peter Thomas Roth, permette di riequilibrare la pelle grassa liberandola dalle impurità in modo efficace e con un’azione esfoliante leggera e naturale.

Un’esfoliazione che può essere fatta anche sul corpo con lo scrub di Organic shop a base di zucca, cannella e zucchero di canna, che insieme forniscono un effetto emolliente e detergono delicatamente la pelle.

Ma la zucca è anche un ottimo ingrediente per un siero e una buona crema viso, due prodotti e passaggi fondamentali nella vostra skincare e che vi garantiranno un plus di benefici grazie alle proprietà della zucca contenuta al loro interno. Per esempio optando per il siero e la crema viso di Organic Shop.

Il siero vi garantisce un’azione mirata per minimizzare i pori delle pelle, donandole un aspetto più sano e libero da eventuali imperfezioni, mentre la crema vi permette di riequilibrare la cute, idratarla e opacizzarla, donandole un plus di benefici dall’effetto immediato e prolungato.

