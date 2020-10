Come usare la cipria trasparente nel make up

editato in: da

Tutti conoscono l’utilità della cipria tradizionale, ma ti sei mai chiesta a che cosa serva la cipria trasparente? Dopo aver letto questo articolo, capirai di non poter più fare a meno di questo prodotto versatile e che non altera la tonalità della pelle, al contrario fissa il trucco e rende l’incarnato più omogeneo. La cipria opacizzante trasparente è la miglior alleata contro la pelle lucida, specialmente per la zona T che è quella più a rischio. Pratica, semplice da applicare e con risultati davvero straordinari: la cipria trasparente diventerà il prodotto immancabile nella tua beauty routine quotidiana. Prima però è fondamentale capire a cosa serve e come deve essere applicata!

Cipria trasparente: a cosa serve?

La cipria trasparente, come dice già il suo nome, è una polvere con una texture leggera in grado di assorbire il sebo in eccesso, opacizzare e fissare il trucco. La sua impalpabilità la rende perfetta da applicare anche durante il periodo, nel quale diventa ancor più fondamentale a causa delle alte temperature e del rischio di sudorazione.

La cipria ovviamente non è da confondere con il fondotinta: sono due prodotti con ruoli e utilità differenti ed è necessario anche fare molta attenzione durante l’applicazione, onde evitare la creazione dell’effetto maschera. La cipria trasparente quindi può essere utilizzata per fissare la base trucco, ma non solo: anche gli ombretti cremosi e le matite per occhi.

Le differenze principali che la distinguono dalla cipria classica sono proprio l’assenza di colore e la composizione finissima che la rendono molto leggera sul viso, senza alterare il tono della pelle, coprendo invece la presenza di pori dilatati e imperfezioni. Molte preferiscono infatti utilizzare questo tipo di cipria durante il periodo estivo, mentre affidarsi ad una cipria tradizionale durante il periodo invernale. Questo dipende dalle proprie esigenze, ma quel che è certo è che la cipria trasparente è perfetta per ogni occasione e per ogni tipo di pelle, specialmente per le pelli grasse.

Diversi tipi di cipria trasparente

La cipria trasparente può essere venduta in due tipologie diverse: compatta o in polvere. La cipria compatta trasparente è indicata come fissante e come correttore di piccole imperfezioni. Anche se appare bianca, una volta applicata risulta trasparente, e lascia la pelle liscia, vellutata e uniforme, con effetto matte anche sulla zona T. Da provare: Essence All About Matt!, la cipria fissante compatta by Essence, che puoi acquistare online su Amazon cliccando qui.

La cipria trasparente in polvere libera invece è perfetta per fissare il make up, soprattutto in situazioni di calore estivo, ma può anche essere usata da sola per assorbire il sebo in eccesso, riducendo le zone lucide. Da provare: NYX Professional Makeup Finishing Powder Studio Polvere Libera, dal finish matte e tonalità translucent, ottima come base e nella correzione delle imperfezioni, è compatibile con tutti i tipi di pelle ed è adatta all’uso quotidiano. Acquistala online su Amazon cliccando qui.

La grande differenza tra queste due tipologie di cipria è nell’applicazione: la cipria compatta infatti può essere applicata con la classica spugnetta per il trucco, anche quando si è fuori casa, mentre quella in polvere necessita del pennellino morbido.

Come applicare la cipria trasparente

L’applicazione della cipria trasparente è piuttosto semplice, ma è consigliabile seguire alcuni passaggi. Se utilizzi la cipria in polvere dovrai:

munirti di un pennello a setole morbide;

eseguire leggeri movimenti circolari con cui ricoprire tutto il viso.

In questo modo potrai ottenere un risultato uniforme.

Se invece utilizzi la cipria compatta dovrai:

munirti di una spugnetta, che molto spesso è già fornita all’interno della scatola;

tamponare sulla pelle la spugnetta ricoperta di cipria, andandola ad applicare anche nelle zone più difficili.

Facilissima da applicare, veloce e sorprendente nel risultato: la cipria trasparente è la soluzione per essere sempre al top, in ogni momento della giornata! Oltre che come fissante, questo prodotto per il make up può essere utilizzato anche in altri modi alternativi, ad esempio:

può essere utilizzata come primer, prima di stendere il fondotinta in modo che renda la pelle perfetta per le successive applicazioni di prodotto;

può essere utilizzata per fissare la tenuta della matita occhi, in questo caso se ne applica un velo sul bordo delle ciglia;

può fissare gli ombretti se applicata sulle palpebre mobili onde evitare che si creino delle righe nelle pieghe degli occhi;

può essere utilizzata quando si applica troppo blush, per creare un effetto più naturale;

infine può essere utilizzata per fissare i rossetti.

Qualunque sia l’utilizzo che scegli di fare, la cipria trasparente diventerà un prodotto a cui non potrai più rinunciare per ottenere un make up perfetto, in qualsiasi situazione!