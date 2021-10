Come mettere la crema corpo tutti i giorni se proprio non ti piace

C’è chi non rinuncia a questo rituale di bellezza e chi invece non lo sopporta: mettere la crema corpo tutti i giorni può essere un momento di piacere e di relax o una vera e propria tortura. Tu di che Team sei? Se fai parte di chi lo odia, scopri come riuscire a mettere la crema corpo tutti i giorni se proprio non ti piace.

Utilizza una crema sotto la doccia per risparmiare tempo

Un primo step per mettere la crema corpo tutti i giorni è quello di utilizzare una crema che si usa direttamente sotto la doccia. Esistono infatti dei prodotti a metà tra bagnoschiuma e crema che, come dice il nome, sono delle creme corpo che si applicano dopo essersi lavati. Si massaggiano, volendo si lasciano in posa qualche minuto, poi si risciacquano come si farebbe con il balsamo per i capelli.

Uscendo dalla doccia si tampona l’acqua in eccesso e la pelle risulta morbida e idratata, senza dover applicare nessuna crema idratante corpo, con il risultato che la pelle sarà liscia e per niente appiccicosa. Certo, rispetto a una classica crema corpo l’idratazione è minore ma considerando un utilizzo giornaliero o quasi, la pelle risulta comunque ben idratata sul lungo periodo.

Scegli la crema corpo del tuo profumo preferito

Un altro escamotage per essere invogliati ad applicare la crema corpo è quella di utilizzare quella del proprio profumo preferito. Se avete una fragranza che spruzzate ogni giorno potete intensificarla e farla durare maggiormente abbinando al profumo anche la crema corpo profumata abbinata. Oppure, se vi piace particolarmente un profumo ma non volete comprarlo perché, notoriamente, più costoso di una crema corpo, potete optare per quest’ultima. Così facendo spenderete sicuramente meno e avrete comunque quel profumo sul corpo, seppur leggermente diverso e sicuramente meno persistente. È un’ottima idea anche per testare se un certo profumo vi piace su di voi prima di acquistare la boccetta vera e propria.

La crema corpo profumata ti invoglia ad usarla spesso

Non solo le creme corpo abbinate ai profumi di grandi brand ma, per mettere la crema corpo tutti i giorni se proprio non vi piace potete optare per creme corpo profumate classiche. Oltre alle classiche creme corpo che hanno una loro fragranza, ne esistono anche con un profumo ben distinto e caratteristico. Rosa, gelsomino, talco, caramello: scegliete il vostro “gusto” preferito e applicate la crema.

Sicuramente sarà più piacevole stendere una crema corpo profumata perché sentirete il profumo accompagnarvi durante la giornata e rimanere leggermente sui vestiti. Certo, le creme corpo profumate spesso sono un po’ meno idratanti rispetto ad altre, ma tra non mettere mai la crema e cominciare a metterla tutti i giorni o quasi, la differenza in termini di morbidezza della pelle e di idratazione sarà praticamente immediata.

Al posto della crema usa un olio su pelle bagnata

Se avete la pelle molto secca ma non sopportate la sensazione della crema sul corpo o comunque una sensazione untuosa, provate l’olio corpo. Sì, avete capito bene: l’olio corpo è un toccasana se non amate spalmarvi di crema, a patto che lo applichiate sotto la doccia o comunque su pelle bagnata. Così facendo non solo avrà un effetto ammorbidente, idratante e nutriente maggiore ma verrà assorbito completamente dalla pelle senza lasciarla unta né appiccicosa. Dopo aver fatto la doccia, con la pelle ancora bagnata, applicate l’olio e massaggiatelo velocemente. Tamponatevi con l’asciugamano o l’accappatoio per rimuovere l’eccesso di acqua e di olio, senza strofinare e godetevi una pelle morbidissima.

Scegli una crema che si assorba molto facilmente

Sembra scontato dirlo, ma se non vi piace mettere la crema corpo è importantissimo scegliere bene la texture. Se non volete perdere tempo, non sopportate spalmare la crema corpo idratante o se odiate la sensazione untuosa sulla pelle, l’ideale per voi è una crema corpo fluida, dalla texture liquida e di facilissimo assorbimento. Si applica velocemente, si asciuga subito e non c’è bisogno di aspettare per rivestirsi. Ormai ne esistono in commercio di ogni tipo, anche per pelle davvero molto secca e quindi dall’alto potere idratante, ma senza ungere.

Prendi l’abitudine di metterla sempre prima o dopo la skincare viso

Infine, per mettere la crema spesso o meglio tutti i giorni, fatela diventare un’abitudine. Ogni giorno applicate creme sul viso, mattina e sera, perché non farlo anche sul corpo? Si tende a pensare che la pelle del corpo non invecchi quando invece le mani e il décolleté rivelano spesso i primi segni dell’età. Così come per il viso, quindi, sarebbe opportuno curare la pelle del corpo con trattamenti ad hoc in base alle proprie esigenze. Anche in questo caso, la chiave per una bella pelle del corpo sono la regolarità e la costanza: applicate la crema tutte le sere, magari cominciando solo dalle braccia o dalle gambe per prendere l’abitudine. Una volta visti i miglioramenti sulla pelle, ecco che non potrete più fare a meno di applicare ogni giorno anche la crema corpo.