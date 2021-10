4 consigli beauty per 4 alberi che fanno bene all’ambiente e alla bellezza

Preservare il nostro Pianeta, partendo dagli alberi, che rappresentano il polmone verde del mondo e sono fondamentali per il futuro. È questo l’impegno di Abiby e Treedom che hanno scelto di collaborare per regalarci un futuro migliore con un progetto straordinario.

Talent scout del prodotti must have e leader nel settore beauty, Abiby, si è schierata con Treedom, la prima piattaforma web che consente di piantare un albero a distanza. L’obiettivo: piantare mille nuovi alberi con la nascita della foresta Abiby. Piante eccezionali, come Avocado, Neem, Caffè, Cacao, Tephrosia, Papaya, Grevillea e Markhamia, verranno piantate e curate in Kenya, Ecuador, Tanzania e Madagascar.

Non solo: nella beauty box You Glow Girl, le abbonate di Abiby potranno trovare una selezione di prodotti eco-friendly, una bag in tela e un buono sconto per adottare un albero a distanza. Si tratta di piante ricche di significato che fanno bene al Pianeta e che contribuiscono al benessere e alla bellezza di tutti noi. Scopriamo 4 consigli beauty per altrettanti alberi, fra coccole e scelte ecologiche.

Nuova giovinezza con il Baobab

Fra gli alberi più maestosi e imponenti del pianeta, il Baobab (Adansonia digitata) possiede un tronco che può superare i 10 metri di altezza e diametro. Queste sue straordinarie caratteristiche, unite alla longevità, l’hanno reso una pianta magica, ribattezzata in Africa come “Albero della vita”.

Dai suoi semi, non a caso, si ricava un olio che ha proprietà idratanti e anti-age. Consente di contrastare l’invecchiamento e rivitalizza la pelle, rivelandosi utile per chi soffre di acne. Tutto il suo potere si ritrova nella Maschera viso Radiant Glow di Evolve Organic Beauty, che illumina, idrata e rivitalizza l’epidermine, purificando in profondità.

Moringa per un boost di idratazione

Denominata “Pianta dei miracoli”, la Moringa (Moringa oleifera) è originaria di India e Pakistan. Considerata un talismano della fortuna, secondo la tradizione sarebbe capace di contrastare oltre 300 malattie. I suoi fiori inoltre sono molto amati dalle api e le proprietà fertilizzanti permettono di arricchire i terreni impoveriti.

I semi della Moringa contengono un vero e proprio elisir di bellezza per la pelle. Regalano un boost di idratazione e sono alla base di prodotti anti-age molto efficaci, come il Siero antirughe leggero di Alcheme, un concentrato di principi attivi che dona luminosità e compattezza.

La dolcezza del Mango

Il Mango (Mangifera indica) può raggiungere i 45 metri d’altezza e produce frutti con colori, profumi e sapori intensi. Nella simbologia indiana rappresenta la fecondità, la perfezione e la ricchezza, non a caso è presente in molti miti e leggende.

Ricco di vitamine e sali minerali, il mango è da sempre un alleato beauty. Nella sua polpa si trovano aminoacidi, carotenoidi, grassi omega 3 e omega 6 dalle proprietà antiossidanti. Per questo è utilissimo per preparare maschere per capelli e pelle come la Maschera Present Perfect di When che regala un viso radioso.

L’Arancio per fare il pieno di vitamina C

Originario della Cina e del Sud Est Asiatico, l’Arancio (Citrus sinensis) è un albero molto diffuso anche in Itali. Viene associato alla ricchezza e all’ottimismo, mentre i suoi fiori sono un simbolo di amore eterno. I frutti sono ricchissimi di benefici e fonti di vitamina C, importantissima per il benessere dell’organismo.

Grazie all’elevata concentrazione di acido ascorbico (vitamina C), le arance vengono sfruttate nella cosmesi. Hanno proprietà illuminanti, rigeneranti e protettive per pelle e capelli. Tutto il suo potere si trova nel Siero booster acido rinfrescante di Quantic Licium, che rinfresca e riequilibra il cuoio capelluto, regalando una chioma da sonno.

Contenuto offerto da Abiby.