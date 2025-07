Un video dolce e commovente, realizzato in ospedale dopo un periodo complesso. Una proposta di matrimonio già virale: ecco il video

iStock Al Careggi di Firenze c'è stata una proposta di matrimonio. Un video virale ed emozionante

Il web ci suggerisce spesso storie terribili. Attraverso i nostri smartphone ci ritroviamo a fare il giro del mondo e, nel corso del nostro “scrolling” quotidiano, capita sempre più spesso di incappare in tragedie immani e storie locali devastanti.

Anche per questo motivo le immagini di Lorenzo e Tommaso hanno fatto il giro del web, almeno nei confini italiani. Un filmato vero e dolce, un amore puro e lacrime fortunatamente di gioia.

Proposta di matrimonio in ospedale

Lo sfondo è quello del reparto di cardiologia dell’ospedale Careggi di Firenze. Non proprio l’ideale per un video romantico, almeno in teoria. Su una parete campeggia uno striscione bianco con una grande scritta nera: “Mi vuoi sposare?”. Niente fuochi d’artificio, riprese cinematografiche o altro. Ciò che conta è ben altro.

Ad avanzare quella domanda è stato Lorenzo Ricci, che ha vissuto giorni terribili al fianco del suo grande amore Tommaso. Il fidanzato è stato infatti ricoverato in quello stesso reparto. Quando è uscito, però, si è ritrovato gli occhi colmi di lacrime, istantaneamente. Il suo Lorenzo era lì in ginocchio, pronto a diventare suo marito.

Una reazione commovente

Il video è un’esplosione d’emozione. Si vede Lorenzo pronto in ginocchio, in attesa che quella porta bianca si apra. Finalmente il suo Tommaso appare e le lacrime sgorgano a fiumi. L’anello è saldo tra le mani, nella sua piccola scatola, ma le braccia tremano e l’espressione in viso diventa una smorfia dolce.

Tommaso è titubante e incredulo. Fa piccoli passi e, ridendo, dice al suo amore che di questo passo toccherà operarlo al cuore per l’emozione. I due finalmente si abbracciano, promettendosi di diventare marito e marito senza parole, soltanto a suon di singhiozzi.

Lorenzo però vuole essere sicuro e, ridendo, gli chiede se per caso gli andasse di sposarlo. La risposta è: “Certo che ti voglio sposare”. Non c’è il minimo dubbio nei loro sguardi, mentre tutt’intorno partono applausi commossi del personale complice che, dopo le riprese, lascia la coppia sola in questo bagno emotivo splendido.

Il post è divenuto tremendamente virale, come detto, ed ecco la caption che l’accompagna:

“Siamo tornati da un viaggio bellissimo e subito dopo è iniziato uno dei momenti più difficili. Un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia, tanta paura. L’amore però non ha bisogno di condizioni perfette. Ho capito che era il momento. Gli ho chiesto di sposarmi. E sì, ho pianto anch’io”.

I due hanno poi voluto ringraziare di cuore, è il caso di dirlo, il reparto di cardiologia del Careggi di Firenze. Competenti, umani e presenti, così sono stati descritti. Il segreto di Lorenzo è stato ben custodito e la sorpresa è riuscita al meglio. Hanno così contribuito a generare un ricordo splendido, che ora è eterno sul web, a ispirare tutti in un mondo sempre più crudele.