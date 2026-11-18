Luisa e Norman diventano marito e moglie di fronte a medici e infermieri che hanno organizzato il matrimonio a sorpresa

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123RF Matrimonio in ospedale

Il sì di Luisa e Norman si è levato in un luogo dove, di solito, le parole più ricorrenti sono esami, terapie e orari di visita. All’ospedale Santo Stefano di Prato, con Luisa ancora ricoverata, i due giovani si sono sposati circondati da parenti, amici e da una squadra di medici e infermieri trasformata, per l’occasione, in un affiatato comitato organizzatore. Lei ha 31 anni e lui 34. Il giorno più atteso è arrivato tra una terapia e un controllo, con un’acconciatura ideata apposta per la sposa, un piccolo rinfresco per gli ospiti e un’emozione che ha contagiato tutta la sala.

Chi sono Luisa e Norman, dalla provincia di Napoli a Pontedera

Vengono tutti e due dal Napoletano e nel 2021 hanno preparato le valigie per ricominciare in Toscana. A Pontedera hanno trovato posto nella stessa ditta che si occupa di logistica e da allora condividono ogni cosa dai turni ai progetti progetti per il futuro. Una complicità costruita giorno dopo giorno, lontano da casa.

Quando la salute di Luisa ha iniziato a richiedere cure, Norman è rimasto accanto a lei anche nelle stanze d’ospedale. Il percorso li ha portati da Napoli ad alcuni ospedali del Settentrione, fino all’arrivo a Prato, dove la giovane è seguita dal dottor Giacomo Giulio Baldi. Chilometri, sale d’attesa e ripartenze che la coppia ha sempre affrontato insieme, sostenendosi a vicenda.

Di matrimonio parlavano già da un pezzo. Alla fine hanno scelto di celebrarlo proprio lì, nel posto che negli ultimi mesi è diventato una specie di seconda casa, tra volti ormai familiari.

Matrimonio in ospedale a Prato, il sì al Santo Stefano tra medici e infermieri

Per qualche ora la sala polifunzionale dell’ospedale si è riempita di gioia. A celebrare il rito civile è stata Beatrice Barlacchi, in rappresentanza del Comune; accanto agli sposi c’erano i testimoni, gli amici più cari, i familiari e il personale sanitario che ha seguito ogni preparativo.

E ogni dettaglio porta la firma dell’ospedale. La parrucchiera interna si è presa cura dell’acconciatura di Luisa, mentre il punto ristoro con pizzeria del Santo Stefano ha offerto il buffet a tutti gli invitati.

Norman ha voluto dire grazie a chi li accompagna ogni giorno: il dottor Baldi e i dottori Cantafio e La Carpia, con le rispettive équipe, diventati per loro un punto di riferimento sul piano clinico e su quello umano. Per lo sposo, la gioia più grande è stata vedere tanta gente stretta attorno a loro in una giornata così importante.

A rendere possibile un matrimonio in ospedale è l’articolo 110 del codice civile. Quando uno dei futuri coniugi, per motivi di salute, ha difficoltà a raggiungere il municipio, l’ufficiale di stato civile si sposta nel luogo in cui si trova.

Per Luisa e Norman adesso si apre un capitolo nuovo, da scrivere con la stessa complicità che li ha portati fin qui. E con una certezza in più. Attorno a loro c’è una famiglia allargata fatta di parenti, amici e di chi, ogni giorno, se ne prende cura.