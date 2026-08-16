Chi è Vittorio Bartoli, l’ex famoso di Larissa Iapichino

Vittorio Bartoli è l'ex fidanzato (famoso) di Larissa Iapichino: il loro amore e la vita sentimentale dell'atleta oggi

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IPA Larissa Iapichino

Fra i protagonisti degli Europei di Birmingham, Larissa Iapichino è un’atleta da record che ha dedicato la sua vita allo sport. Figlia di Fiona May, leggenda dell’atletica, negli anni è riuscita a costruirsi una solida carriera, dimostrando di avere un grandissimo talento.

Larissa però non è solamente un’atleta, ma anche una ragazza di 24 anni che ha già vissuto un grande amore (finito). Stiamo parlando di Vittorio Bartoli che per diverso tempo è stato accanto alla Iapichino, rappresentando una persona importante per lei.

Chi è Vittorio Bartoli

Vittorio Bartoli è un atleta, proprio come Larissa Iapichino, piuttosto famoso. I due sono stati legati dal 2021 per diversi anni, formando una bellissima coppia fra dediche social e scatti, sino a quando il legame è terminato e anche le foto di coppia sono scomparse dai rispettivi profili Instagram.

Vittorio Bartoli infatti è un famoso giocatore di basket, attualmente gioca nella Sebastiani Rieti, ma in passato ha fatto parte di diverse squadre importanti. Più volte è stato convocato come cestista delle Nazionali italiani giovanili e della Nazionale italiana sperimentale.

Larissa Iapichino e il giovane giocatore hanno vissuto in modo molto riservato la loro storia d’amore. Un legame importante che, anche quando è arrivato al capolinea, è stato protetto dai gossip e dai riflettori.

La vita privata di Larissa Iapichino e la carriera

Classe 2002, Larissa Iapichino è nata a Borgo San Lorenzo ed è, come già detto, la figlia di Fiona May e di Gianni Iapichino. Larissa è “figlia d’arte”: sua madre è stata per ben due volta la campionessa mondiale del salto in lungo, mentre suo padre, oggi suo allenatore, è un primatista italiano nel salto con l’asta.

Sin da piccola Larissa ha praticato sport, dedicandosi prima al nuoto, alla danza e alla ginnastica artistica. Quando aveva solamente sedici anni ha cominciato a praticare il salto in lungo, mostrando da subito un talento straordinario in questa disciplina. La sua carriera ha avuto un’ascesa rapida ed esaltante.

Nel 2020 Larissa è entrata nelle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, quattro anni dopo è passata alle Fiamme Oro della Polizia. Ha ottenuto il titolo indoor europeo nel 2025, l’argento ai Mondiali di Torun l’anno successivo.

Dopo l’addio a Vittorio Bartoli, Larissa non è stata più avvistata con nessuno e ora sembra decisa a concentrarsi sullo sport, pensando solamente alla carriera. La campionessa dunque è ufficialmente single.

Bellissima, talentuosa e decisa, Larissa Iapichino è la nuova stella dell’atletica. Una ragazza che ha fatto tanta strada e che ha lavorato su di sà per migliorare, svelando anche di aver lottato contro la sua tendenza ad auto-sabotarsi spesso.

“Io ho una testolina un po’ complicata – ha spiegato qualche tempo fa -. Tendo a pensare molto, vengo attraversata da tanti pensieri, poi dipende da quale ascolti. All’Europeo ho parlato tanto con me stessa, per la prima volta, e mi ha aiutato. E parlandomi ho raggiunto la convinzione, tra tutti gli altri pensieri, di poter combattere per l’oro”.