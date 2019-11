Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati

editato in: da

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati: la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato la rottura su Instagram, svelando che alla base della scelta di dividersi ci sarebbero forti differenze caratteriali. A rompere il silenzio, dopo le voci di crisi, è stato l’ex tronista di Maria De Filippi, che ha pubblicato un lungo messaggio nelle Stories.

“Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile e prima di dare una risposta volevamo essere sicuri di quello che dicevamo – ha spiegato Luigi Mastroianni – proprio per non prendere in giro nessuno ed essere corretti nei vostri confronti”. La coppia si era conosciuta negli studi di Uomini e Donne dove il tronista era approdato dopo l’addio a Sara Affi Fella. La scelta era avvenuta in prima serata e in un castello insieme a quella di Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island molto vicino a Valeria Marini.

Luigi ha svelato che la crisi sarebbe nata a causa della distanza e di alcuni suoi impegni. “I problemi risalgono a prima della mia partenza per il Brasile e non sono legati né al viaggio né tanto meno ai presunti flirt che mi sono stati addossati – ha raccontato ai follower di Instagram -. Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro”.

“Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali – ha aggiunto Luigi -. In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia”.

Irene non ha commentato il messaggio dell’ex, ma con molta probabilità presto dirà la sua. E se una delle coppie più amate di Uomini e Donne si è detta addio dopo soli sette mesi d’amore, sembra che la relazione fra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stia procedendo a gonfie vele.