Tu Sì Que Vales: Belen conquista con la minigonna in pelle, la Ferilli osa

editato in: da

Ancora un’altra frizzante serata quella in compagnia di Tu Sì Que Vales, il programma di Mediaset che intrattiene milioni di spettatori il sabato sera.

Del resto, format vincente non si cambia e quello di Tu Sì Que Vales lo è sicuramente. Infatti, dopo il successo della prima puntata, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari sono tornati a indossare il loro ruolo da giudici per promuovere o bocciare perfomer di tutto il mondo.

Insieme a loro anche Sabrina Ferilli che quest’anno ha preso il posto di rappresentante della giuria popolare sostituendo Iva Zanicchi e rendendo tutti estremamente entusiasti.

Regina indiscussa della serata, però, è ancora una volta Belen che, con un look total black, incanta l’intera platea. Al suo fianco anche l’ex rugbista Martins Castrogiovanni e Alessio Sakara, che accompagnano la show girl argentina nella conduzione.

La performance di Belen nella conduzione, del resto, è fuori discussione: dimostra l’esperienza acquisita negli anni grazie alla disinvoltura con cui gestisce la giuria e gli ospiti della trasmissione.

I riflettori ancora una volta sono puntati su di lei e sulla scelta dell’outfit, ma l’argentina non sbaglia un colpo. Per la seconda puntata dello show televisivo, Belen ha scelto un mix and match seducente, ma al contempo chic: un top mono spalla con una minigonna in pelle nera che esalta la sua splendida forma.

A completare il look un elegante chignon che mette in risalto il sorriso della Rodriguez e anche le sue lacrime, scese proprio in occasione di alcune performance che hanno emozionato la conduttrice.

Convince di meno invece il look scelto da Sabrina Ferilli: l’attrice romana infatti ha osato con un abito longuette in velluto, che mette in risalto le sue prorompenti forme. Un outfit senz’altro audace che, se da una parte si sposa perfettamente con il carattere grintoso e intraprendente che la Ferilli ha sempre mostrato durante tutta la sua carriera, dall’altro non sembra valorizzare la sua figura. Questa volta infatti l’attrice e conduttrice italiana ha puntato su un vestito che non dà valore alle sue forme, ma al contrario sembra quasi soffocarle.

Approvate invece le scelte beauty: a completare il look capelli sciolti e make up intenso sugli occhi che valorizzano lo sguardo. Indiscutibile però è la presenza stessa della Ferilli in trasmissione: simpatica, esuberante e sincera non sbaglia mai un colpo e insieme a Belen e agli altri protagonisti di Tu Sì Que Vales si prepara a condurre un’edizione scoppiettante.