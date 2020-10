Temptation Island, falò per Gennaro e Anna, colpi di scena e una nuova coppia: anticipazioni

editato in: da

Temptation Island continua a regalare grandi colpi di scena. Se durante la prima puntata dello show Amedeo e Sofia hanno partecipato al falò antipato, anche per un’altra coppia è arrivato il momento di fare i conti con i problemi della loro storia.

La seconda puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi ha visto infatti un acceso confronto tra Anna e Gennaro: la loro relazione, dopo 6 anni di amore, sembrerebbe arrivata al capolinea. I due, già all’interno dei rispettivi villaggi, avevano appena cominciato il loro viaggio nei sentimenti, quando la ragazza ha cominciato a parlare male del suo fidanzato, considerandolo troppo tirchio, e della sua famiglia, rivolgendo accuse pesanti.

Gennaro quindi ha chiesto un falò di confronto anticipato, che Anna non ha accettato in un primo momento. Solo quando la ragazza ha capito che il suo fidanzato aveva intenzione di uscire senza di lei ha accettato di incontrarlo. Durante il falò Anna e Gennaro hanno iniziato ad accusarsi a vicenda.

Lui, in preda alla rabbia, ha alzato più volte il tono della voce, mentre Anna tentava di spiegare il suo punto di vista. Un falò turbolento, che Alessia Marcuzzi ha gestito con non poche difficoltà. La coppia in un primo momento sembrava aver chiuso la relazione, ma la conduttrice ha rivelato che Gennaro ha chiesto un falò di confronto straordinario.

Il 31enne, ancora innamorato di Anna, ha voluto incontrare nuovamente la sua fidanzata per parlare nuovamente di quello che è successo: “Dobbiamo venirci incontro, dobbiamo imparare a dialogare in maniera differente e non certo come abbiamo sempre fatto”, ha detto il ragazzo nel video di anticipazione della terza puntata. Lei sarà disposta a confrontarsi nuovamente col fidanzato?

Ma le anticipazioni non finiscono qui: oltre a conoscere le sorti della storia di Anna e Gennaro, sbarcherà una nuova coppia a Temptation Island, quella formata da Salvo e Francesca. Ad anticipare questo nuovo ingresso nel programma l’account Instagram ufficiale dello show. Salvo è fidanzato da 5 anni con Francesca, i due convivono da tre anni a Milano e sono entrambi originari della Basilicata.

È stata la ragazza a scrivere a Temptation Island: “La nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile”.