Serena Enardu si confessa su Pago e il single Alessandro

Serena Enardu torna a parlare di Pago e del tentatore Alessandro conosciuto a Temptation Island Vip. La coppia si è separata durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi, dopo un durissimo falò di confronto in cui il cantante, deluso per la vicinanza della compagna con il single, ha capito che lei non provava più un sentimento nei suoi confronti.

Da allora sono trascorsi mesi e Serena Enardu si è resa conto di essere ancora innamorata di Pago. L’artista sardo è ferito e non sa se la loro relazione potrà iniziare di nuovo, ma è rimasto colpito dal gesto dell’ex tronista di Uomini e Donne che, affrontando critiche e dubbi, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per incontrarlo.

I due si sono abbracciati ed è stato chiaro a tutti, come ha sottolineato Signorini, che ci sia ancora un sentimento. Uscita dal bunker di Cinecittà, Serena ha promesso che farà di tutto per riconquistare Pago. “In tante mi state chiedendo come sarebbe se tornassi con Pago – ha spiegato Serena su Instagram -. La stessa domanda che mi ha fatto anche lui. Io non sono per preconcetti e teorie assolute”.

“Io e Pacifico siamo già cambiati tantissimo – ha aggiunto la Enardu -. Non penso che tornerà mai quello che c’era prima. Subito dopo Temptation, quando ci siamo parlati profondamente, abbiamo entrambi ammesso i nostri errori. Allora era troppo presto, ma io ero convinta che fosse tardi. Io dico che non voglio tornare indietro perché è come se mi fossi innamorata nuovamente di lui”.

Serena ha poi affermato di essersi innamorata di nuovo di Pago dopo Temptation Island Vip: “Non volevo tornare indietro, come voi credevo che le persone non cambiano – ha detto -. E invece oggi ne ho la certezza. Un po’ perché mi sento cambiata io, un po’ perché percepisco lui molto cambiato. Prima era diverso. Era una persona che tutte queste cose non le esternava. Anche i modi che ha tirato fuori dopo il programma sono nuovi modi che ho apprezzato”.

L’imprenditrice sarda ha poi parlato – per via indiretta – del tentatore Alessandro e del loro avvicinamento durante Temptation Island Vip. “Nessuno dei due è stato sleale – ha chiarito -. Sono stata brutale, ma non sleale. Ho fatto tutto sotto i suoi occhi. Ma non l’ho mai tradito. Sono stata crudele, questo sì. Ma non l’ho tradito. Ho fatto quello che ho fatto perché mi vedeva, mai l’avrei fatto di nascosto”.