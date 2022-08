Piero Angela, la lunga malattia tenuta segreta fino all’ultimo

“Fate la vostra parte”. Con queste, poche parole, Piero Angela ha voluto salutare il suo pubblico, foltissimo, che il 13 agosto 2022 ha perso non un conduttore, non un divulgatore scientifico ma una persona di famiglia. Se n’è andato così, con stile, proprio come aveva vissuto. Riservato fino all’ultimo dei suoi giorni, quello in cui ha parlato della sua malattia in una lunga lettera che ha voluto lasciare a tutti coloro che l’hanno seguito con affetto per una vita intera.

Piero Angela, la lunga malattia: di cosa soffriva

L’ha citata in un semplice accenno. Piero Angela soffriva di una malattia da tempo, la discopatia, che non gli ha comunque impedito di portare a termine la sua missione, quella in cui ha creduto per una vita. Divulgare certo, ma anche intrattenere il pubblico con quel garbo e quella gentilezza che sono diventate ormai rare. E con competenza, quella che ha messo al primo posto nella sua lunghissima carriera.

Della sua patologia, causata principalmente dall’avanzare dell’età, aveva parlato in una lunga intervista resa a Il Messaggero: “Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45”. Una sofferenza fisica che non l’ha però fermato: nonostante l’età, Piero Angela è riuscito a portare a termine tutti gli obiettivi che si era prefissato, comprese le ultime puntate di SuperQuark che RaiUno aveva destinato alla prima serata del mercoledì.

Un amore per la scienza, il suo, che è stato il motore della sua intera carriera. Questa passione l’ha anche trasmessa a suo figlio, Alberto, che è stato capace di raccogliere la sua eredità pesantissima e portare il livello della divulgazione scientifica ancora più in alto, con una visione che si potrebbe definire quasi collaterale, profonda e che però porta il marchio di fabbrica della famiglia Angela.

I funerali in Campidoglio il 16 agosto

I funerali di Piero Angela si svolgeranno in Campidoglio il 16 agosto 2022, alle 11,30, con cerimonia laica. Oltre alla famiglia, che gli è stata al fianco fino all’ultimo, sono attesi moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo e della tv. Nelle ore che sono seguite all’annuncio della sua scomparsa, si è letteralmente sollevato un muro d’affetto e di cordoglio che si è stretto intorno alla famiglia e ad Alberto, che per primo ha dato l’annuncio della sua morte attraverso una foto meravigliosa e una didascalia nella quale ha voluto scrivere: “Buon viaggio papà”.

“Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano” – ha scritto nella sua lettera d’addio – “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese”.