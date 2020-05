Pago attacca Serena Enardu dopo l’addio: “Ho scoperto una cosa grave”

editato in: da

Pago attacca Serena Enardu dopo l’addio e svela di aver scoperto qualcosa di molto grave che l’avrebbe spinto a mettere fine alla relazione. I due, come è noto, si erano lasciati a Temptation Island Vip dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne si era avvicinata al single Alessandro Graziani. Al falò di confronto, di fronte a una toccata Alessia Marcuzzi, Serena aveva confessato di non amare più Pago.

Poco dopo il cantante era entrato nella casa del Grande Fratello Vip e la Enardu aveva confessato di aver riscoperto dei sentimenti nei suoi confronti. L’imprenditrice sarda era tornata di fronte alle telecamere per riconquistarlo e i due avevano ripreso la loro storia d’amore in mano. Negli ultimi mesi Serena e Pago erano apparsi felici su Instagram, sino alla pubblicazione di un post Instagram in cui l’influencer ha annunciato la fine della relazione.

A distanza di giorni Pago ha deciso di sfogarsi sulle pagine del settimanale Chi, svelando i motivi dell’addio. “Ho scoperto qualcosa da cui non si può più tornare indietro – ha svelato -. È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei […] Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso – ha concluso il cantante -. Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”.

Non sembra pensarla così Serena che, sulle pagine di Chi, ha risposto a tono all’ex compagno. “La nostra storia era una storia malata – ha ammesso la Enardu -. Mi sono sentita una ‘malata terminale d’amore’ che non riusciva a staccare la spina. Sia chiaro, sono una persona fortunata però ho smesso di lottare con i fantasmi. I miei. I suoi. […] Sono una donna che solleverà sempre il tappetino degli errori. Dovrebbero farlo tutti però, anche Pago! Quando vai a dormire, la coscienza di tutti noi ci parla. Questi conti fanno male al cuore. Non permetterò mai più a nessuno di amarmi senza provare in primis fiducia nei miei confronti. Sono mancate fiducia e stima. Anche una cena ormai si trasformava in un incubo. Non sempre perdonare è la soluzione. Si ama e si sta insieme per farsi del bene a vicenda, non del male. In bocca al lupo Pago – ha concluso -, ma è chiusa qui. Non pagherò a vita i miei sbagli e non starò male per sempre. Sarò egoista, ma devo salvarmi”.