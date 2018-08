Madonna compie 60 anni: party esclusivo e copertina di Vogue

editato in: da

compiee si regala la copertina di Vogue e un

La regina indiscussa del pop, icona di stile, in grado di anticipare le mode come nessun altro, spegne 60 candeline. Per celebrare questo traguardo importante Lady Ciccione ha scelto Marrakech, dove sarà la protagonista di un party che durerà tre giorni. Ad inaugurare la festa è stata proprio Madonna, che ha postato su Instagram una foto che la ritrae con il costume tradizionale delle antiche popolazioni berbere del Marocco.

“Oggi mi metto una torta in testa… e per altri 2 giorni….” ha sentenziato la Material Girl, mostrandosi bella e sensuale come sempre. Presenti al party una cinquantina di amici, arrivati da ogni parte del mondo, ma soprattutto i suoi sei figli: Lourdes, avuta dall’attore Carlos Leon, Rocco, nato dalle nozze con il regista Guy Ritchie, David Banda, Mercy James, Stella e Esther, tutti e quattro adottati in Malawi.

Se lo scorso anno Madonna aveva scelto come location del suo compleanno la Puglia, per i suoi 60 anni ha voluto sorprendere tutti trasformando il castello appena fuori dalla città nel suo piccolo regno.

Regina incontrastata delle classifiche e fonte d’ispirazione per molte generazioni, Madonna non è mai cambiata e ancora oggi, a 60 anni, è la stessa Material Girl capace di provocare, di far riflettere e di anticipare le tendenze. Madre di sei figli, artista (il suo nuovo album è in uscita) e imprenditrice (con all’attivo linee di abbigliamento, di cosmetici e profumi), Veronica Ciccone è la “star” per eccellenza, con alle spalle una storia di riscatto, coraggio e forza.

Classe 1958, approdò a New York dal Michigan con un solo obiettivo: “diventare più famosa di Dio”. Grazie ad una determinazione feroce e ad un grande talento, negli anni Ottanta, Madonna raggiunse il successo con brani cult come Like a Virgin e Material Girl. Molto prima dell’arrivo di Instagram divenne una influencer mondiale, creando e mai seguendo la moda, ma soprattutto abbattendo tutti i tabù riguardo a sesso e religione.

Oggi che ha 60 anni non è affatto cambiata e continua a battersi per ciò in cui crede, a lanciare messaggi importanti e a vivere in modo spericolato. Entro fine anno uscirà il suo nuovo album, nel frattempo si è trasferita a Lisbona con tutta la famiglia per seguire le aspirazioni del figlio David, che sogna di diventare un calciatore.